Vết thâm do mụn để lại cũng khiến các cô nàng cảm thấy vô cùng buồn phiền. Ngoài việc dùng các mỹ phẩm chăm sóc da , các nàng cần đến sự trợ giúp của thiên nhiên. Những nguyên liệu tự nhiên luôn nổi tiếng với khả năng làm đẹp vô cùng kỳ diệu.

Nha đam có tác dụng thần kỳ trong việc loại bỏ các vết thâm và đốm đen tối màu trên da. Chất aloesin chứa trong nha đam giúp ức chế sự tăng sắc tố melanin.

- Chiết gel lô hội từ lá nha đam. Nhỏ vài giọt nước hoa hồng vào sau đó trộn đều hỗn hợp.

- Thoa đều hỗn hợp lên mặt và để khô trong khoảng 15 phút.

- Mát xa nhẹ nhàng làn da trong 2-3 phút, sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm. Nên sử dụng công thức từ 3-4 lần mỗi tuần.

Chanh và mật ong

Trong chanh rất giàu axit citric. Với đặc tính tẩy trắng, loại axit này có khả năng làm sáng các đốm đen trên da. Ngoài ra, chanh còn có công dụng làm thông thoáng và thu nhỏ lỗ chân lông. Thành phần mật ong đóng vai trò như một chất dưỡng ẩm và làm mềm da.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Vắt lấy nước cốt chanh. Cho mật ong vào nước chanh sau đó khuấy đều hỗn hợp.

- Đắp hỗn hợp lên mặt và giữ trong mặt nạ trong khoảng 10-15 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm, sau đó hất nước lạnh lên mặt. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ và lau khô da, sau đó chuyển sang bước dưỡng ẩm.

Sữa và mật ong

Mật ong được biết đến với đặc tính giữ ẩm tuyệt vời. Chăm sử dụng công thức này thường xuyên, những vết thâm trên da bạn sẽ mờ dần đi. Ngoài ra, loại mặt nạ này còn mang đến cho bạn làn da tươi sáng và trẻ trung hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Khuấy đều hỗn hợp sữa và mật ong lại với nhau. Bôi hỗn hợp lên những nốt thâm hoặc cả khuôn mặt.

- Giữ hỗn hợp trên mặt trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Khoai tây

Mặt nạ khoai tây được biết đến rộng rãi với khả năng làm sáng và mịn da. Khoai tây là một chất làm trắng da tự nhiên. Nguyên liệu này giúp làm sáng các đốm đen và khuyết điểm trên làn da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Gọt vỏ và nghiền nhuyễn khoai tây. Thêm nước cốt chanh và sữa tươi vào, sau đó trộn đều hỗn hợp.

- Đắp hỗn hợp lên mặt và giữ trong khoảng 15 phút.

- Rửa sạch mặt với nước ấm. Vỗ nhẹ da trước khi sữ dụng kem dưỡng ẩm.

Đu đủ

Lượng enzyme dồi dào trong đu đủ có khả năng loại bỏ tế bào chết và làm da sáng hơn. Đối với các vết thâm, đu đủ có công dụng làm sáng vùng da và mờ dần vết thâm. Ngoài ra, trà xanh giúp ức chế sự ôxy hóa và ngăn chặn sự hình thành các đốm đen.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Nghiền nhuyễn đu đủ và trộn đều với trà xanh.

- Đắp hỗn hợp lên vùng da bị ảnh hưởng và giữ khoảng 20-30 phút.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm.