Top 3 gợi ý diện đồ đẹp giúp chị em không cần phải hóa "ninja" khi đi du lịch trời nắng nóng

Thời trang 12/06/2022 12:59

Với mục đích không muốn làn da bị đổi màu, chị em chẳng ngần ngại biến mình thành "Ninja" bịt kín từ đầu đến chân khi đi du lịch.

Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch. Nhưng chắc hẳn ai cũng lo sợ trời nắng vì vừa nóng bức cũng như tạo cảm giác khó chịu cho phái đẹp. Bình thường xúng xính mix đồ đẹp như váy áo để chụp ảnh check-in là vậy nhưng bây giờ các quý cô lại phải có giải pháp khác để che chắn cơ thể. Nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều cách diện đồ giúp các quý cô trông vừa xinh xắn lại không lo bị đen da. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho các cô gái:

Đầm lụa dài tay

Đầm lụa dài tay sẽ là món đồ nên có trong vali khi đi du lịch biển của các nàng. Những chiếc đầm sẽ giúp chị em có cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất khi tham gia mọi hoạt động ngoài trời. Nếu muốn có những bức hình "sống ảo" đẹp mắt nhất, các quý cô hãy ưu tiên chọn những chiếc đầm có màu sắc tươi sáng như: vàng, xanh, hồng...

Top 3 gợi ý diện đồ đẹp giúp chị em không cần phải hóa 'ninja' khi đi du lịch trời nắng nóng - Ảnh 1
Top 3 gợi ý diện đồ đẹp giúp chị em không cần phải hóa 'ninja' khi đi du lịch trời nắng nóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi khoác ngoài váy và áo hai dây

Công thức mix & match này vô cùng quen thuộc, để tăng thêm hiệu quả chống nắng, các nàng hãy chọn thiết kế áo sơ mi có thể che hết được cánh tay và váy hai dây dáng dài. Như vậy là đảm bảo nàng tung tăng trong suốt chuyến du lịch mà không lo bị đổi màu da.

Top 3 gợi ý diện đồ đẹp giúp chị em không cần phải hóa 'ninja' khi đi du lịch trời nắng nóng - Ảnh 3
Top 3 gợi ý diện đồ đẹp giúp chị em không cần phải hóa 'ninja' khi đi du lịch trời nắng nóng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse dài tay với chân váy lửng

Để mặc đi du lịch, các cô gái nên ưu tiên các thiết kế chân váy xòe nhẹ nhàng để tạo nét phóng khoáng và mát mẻ hơn. Trong trường hợp muốn tăng thêm sự nổi bật của tổng thể outfit, các nàng hãy mặc những chiếc áo blouse có họa tiết hoa, chấm bi hoặc kẻ ô. Chị em mặc chân váy dáng xòe nhẹ nhàng với áo blouse sẽ thoải mái và mát mẻ lại phong cách hơn cả. 

Top 3 gợi ý diện đồ đẹp giúp chị em không cần phải hóa 'ninja' khi đi du lịch trời nắng nóng - Ảnh 5
Top 3 gợi ý diện đồ đẹp giúp chị em không cần phải hóa 'ninja' khi đi du lịch trời nắng nóng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

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