Biến tấu các outfit thời thượng chỉ với khăn bandana mà chị em phát nghiền với nhiều phong cách độc lạ này

Thời trang 12/06/2022 07:49

Khăn Bandana - phụ kiện mới trong tủ đồ của các chị em phụ nữa.

Khăn bandana là gì?

Khăn bandana còn được gọi là khăn rằn là một mảnh vải lớn có dạng hình tam giác hoặc hình vuông. Theo truyền thống, những chiếc khăn quàng cổ được đeo quanh cổ hoặc đầu với mục đích bảo vệ hoặc trang trí.

Biến tấu các outfit thời thượng chỉ với khăn bandana mà chị em phát nghiền với nhiều phong cách độc lạ này - Ảnh 1
Tuy nhiên, ngày nay, cả nam giới và phụ nữ đều dùng chúng theo những cách khác nhau. Chiếc khăn cổ điển có nhiều màu nhưng ngày nay có nhiều biến tấu để người dùng tha hồ lựa chọn hơn.

Vì vậy, khi mua được một chiếc khăn bandana, bạn sẽ có thể lựa chọn nhiều màu sắc, hoa văn, chất liệu vải và kích cỡ khác nhau.

Phối đồ với khăn bandana: thắt khăn quanh cổ

Cách phổ thông nhất để thắt một chiếc khăn bandana là quấn quanh cổ. Chất liệu, màu sắc, hoa văn và cách thắt khác nhau đều có thể giúp diện mạo của bạn thêm phần tinh tế.

Bạn có thể thắt khăn bandana quanh cổ, kết hợp với áo thun hoặc sơ mi chất liệu chambray (gần với jean nhưng trơn mịn và mỏng hơn). Bạn có thể gấp khăn lên khoảng 5cm rồi thắt nơ trước cổ hoặc cột ra sau để tạo thành một chiếc choker.

Biến tấu các outfit thời thượng chỉ với khăn bandana mà chị em phát nghiền với nhiều phong cách độc lạ này - Ảnh 2
Nếu không thích gấp khăn, bạn có thể cột lỏng thành một vòng tròn rồi tròng vào cổ. Khăn bandana không chỉ thích hợp dùng trong mùa lạnh mà có thể là món phụ kiện thích hợp sử dụng cả năm.

Một chiếc áo trễ vai, áo thun cổ chữ V hoặc một chiếc đầm đều nổi bật hơn nhờ khăn bandana. Đối với những trang phục sang trọng như đầm đi tiệc, đầm dạ hội, một chiếc khăn bandana chất liệu satin sẽ thích hợp hơn khăn cotton.

Dùng khăn bandana làm áo

Những chiếc khăn với đủ kích cỡ, màu sắc không chỉ là món phụ kiện quen thuộc của giới thời trang mà còn được nâng tầm thành một món đồ thời trang độc đáo. Dẫn đầu xu hướng này là mốt thắt khăn thành áo hay thiết kế áo từ khăn bandana đang được các tín đồ thời trang đặc biệt yêu thích.

Cách sử dụng khăn đầy sáng tạo này vừa giúp phái đẹp khoe được lợi thế cơ thể vừa tạo nên những bộ cánh quyến rũ, độc đáo, siêu phù hợp với concept mùa hè. Kiểu thắt khăn này phù hợp với nhiều trang phục khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là phối cùng quần jean, quần short hoặc váy ngắn để tôn lên dáng người mặc.

Biến tấu các outfit thời thượng chỉ với khăn bandana mà chị em phát nghiền với nhiều phong cách độc lạ này - Ảnh 3
Không chỉ vậy, chỉ cần học một vài cách biến tấu đơn giản, các nàng có thể quàng khăn theo nhiều phong cách khác nhau. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay gợi ý này nhỉ?

Dùng khăn bandana đội đầu

Biến tấu các outfit thời thượng chỉ với khăn bandana mà chị em phát nghiền với nhiều phong cách độc lạ này - Ảnh 4
Dùng khăn bandana đội đầu mà một trong những tips “lên đồ” được các tín đồ thời trang áp dụng rất nhiều.

Bởi ngoài tác dụng dễ thấy như tạo sự gọn gàng cho kiểu tóc hay bảo vệ tóc khỏi ánh nắng thì chúng còn có khả năng tạo điểm nhấn cho cả outfit nhờ sự nổi bật, ấn tượng của mình. Do đó, nếu diện những bộ trang phục tinh giản, đơn sắc mà vẫn muốn trông thật cá tính, phong cách thì chị em nhớ tận dụng tips biến tấu khăn bandana đơn giản nhưng thú vị trên.

Khăn bandana buộc vào quần

Sử dụng khăn bandana làm thắt lưng quần là một ý tưởng mới mẻ dành cho các cô nàng. Cách phối quần với phụ kiện khăn này khá là phổ biến và đơn giản.

Biến tấu các outfit thời thượng chỉ với khăn bandana mà chị em phát nghiền với nhiều phong cách độc lạ này - Ảnh 5
Việc bạn cần làm đó là lựa chọn một loại khăn với chiều dài vừa đủ với co thể. Lưu ý nên chọn kiểu khăn có họa tiết độc đáo sẽ giúp bạn trở nên ấn tượng hơn.

Sau đó dùng khăn và luồn qua những đai quần và buộc nó lại quên hông. Với cách kết hợp này còn giúp cho chị em tôn lên vẻ quyến rũ của vòng eo mình.

Buộc khăn bandana vào cổ tay làm điểm nhấn

Nếu thấy bộ trang phục của mình đang quá đơn giản và nhàm chán thì hãy thử kết hợp cùng khăn bandana quấn quanh cổ tay. 

Biến tấu các outfit thời thượng chỉ với khăn bandana mà chị em phát nghiền với nhiều phong cách độc lạ này - Ảnh 6
Với kiểu phối đồ với khăn bandana này thì sẽ phù hợp với phong cách hiphop, hoặc bụi bặm hơn. 

Khi lựa chọn khăn để làm phụ kiện cho đôi tay của mình, các nàng nên nhớ lựa chọn các mẫu khăn có màu tối nhưng có hoạ tiết nổi bật. Ví dụ như chọn một nền khăn đen cùng hoạ tiết hoa văn trắng, hay hoạ tiết đầu lâu,… sẽ làm nổi bật phong cách cá nhân hơn. 

Và thêm một mẹo để các phối hợp này trông đẹp mắt hơn chính là phần gấp và buộc khăn. Ở kiểu trang trí này, các bạn không cần gấp khăn quá gọn gàng. Buộc khăn bandana lộn xộn một chút nhưng sẽ khiến càng nàng trông ấn tượng hơn đó. 

 *Ảnh sưu tầm từ nhiều nguồn

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