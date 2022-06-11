Top những bí quyết diện đồ "cân" mọi khuyết điểm trên cơ thể, chẳng bao giờ phải lo mặc xấu

Vòng 1 khiêm tốn luôn khiến cho các nàng tự ti mỗi khi “lên đồ”. Nếu như bạn có vòng 1 lép nhất định phải có trong tủ đồ vài chiếc áo ngực thật "xịn". Áo lót nâng ngực là cứu tinh với các cô nàng luôn tư ti về thềm ngực không đầy.

Đặc biệt các gam màu tươi sáng sẽ đánh mạnh vào thị giác của người xung quanh, khiến họ bị thu hút và quên mất đi nhược điểm mà bạn đang cố che giấu. Nếu những gam màu sáng đơn sắc khiến bạn nhàm chán, hãy sử dụng trang phục họa tiết như hoa, chấm bi để bù trừ đi phần thiếu hụt của cơ thể.

Đừng nên diện áo rộng thùng thình để che giấu đi gò bồng đảo nhỏ bé. Điều quan trọng hơn là tạo sự cân bằng cho các tỉ lệ trên cơ thể. Hãy sử dụng các mẫu thiết kế có viền xếp, bèo nhún hoặc phối thêm layer...

Vai rộng, thô

Chỉ cần biết khéo léo lựa chọn kiểu áo phù hợp với mình thôi, các nàng đã có thể tự tin xuống đường dạo phố mà chẳng lo ngại khuyết điểm này nữa. Không nên chọn những thiết kế áo tay phồng hay bèo nhún, bạn sẽ chỉ khiến những khuyết điểm trên cơ thể mình bị lộ rõ ra hơn mà thôi. Tốt nhất chỉ nên lựa chọn những loại váy áo có thiết kế tay áo đơn giản, ít chi tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách hiệu quả để “đánh lừa” mắt nhìn của người khác đó là những chiếc váy đầm có cổ khoét sâu hay cổ chữ V. Thay vì tập trung vào phần vai ngang của bạn, chi tiết cố V sẽ gây chú ý nhiều hơn vào vùng ngực.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ có thể giấu đi những khuyết điểm không mong muốn nếu biết cách lựa họa tiết phù hợp. Những họa tiết mềm mại, điển hình như họa tiết hoa nhí đi cùng với gam màu trầm hay đơn giản là họa tiết sọc dọc.

Sở hữu eo bánh mì

Với những vòng eo “bánh mì” thì chiếc váy liền với phần trên ôm sát, phần dưới có độ xòe nhẹ là kiểu trang phục an toàn. Ưu điểm của dáng váy này là tạo cảm giác tỉ lệ ba vòng cân đối và đặc biệt là có thể giấu nhẹm vòng 2 kém thon của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn những chân váy cạp cao trên eo một chút, hoặc kiểu váy chữ A có độ dài chỉ trên đầu gối. Quần cạp cao cũng là một item bạn nên sắm nếu có vòng 2 không được thon thả. Nó vừa kéo dài chân vừa giảm chú ý vào phần eo của bạn.

Bắp tay to

Các nàng có bắp tay to nên sắm ngay cho mình những kiểu váy áo có phần tay áo dài trên hoặc quá khuỷu tay một chút, với phom dáng rộng rãi, suông nhẹ giúp che bớt vùng vai và phần tay trên không thon thả.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hãy khoác hờ một chiếc vest, cardigan hay trend coat có đường may, màu sắc tinh tế sẽ giúp bạn thu gọn bờ vai lẫn vùng cánh tay to lớn nhanh chóng và hiệu quả.

Đùi to

Những chiếc quần tối màu chính là "cứu tinh" của những cô nàng sở hữu cặp đùi quá khổ. Ngoài ra, món trang phục ống đứng hoặc phối sọc màu 2 bên sẽ giúp họ trông cao và thon gọn hơn. Chiếc quần loe phát huy triệt để công dụng dung hòa và che khuyết điểm.

Ảnh minh họa: Internet

Thiết kế ôm sát cũng vô tình "tố giác" phần cơ thể thừa cân này. Luôn lựa chọn món trang phục chất vải cứng cáp, dáng ôm vừa phải để cảm thấy tự tin và thoải mái. Ngoài ra, váy chữ A, váy xòe, maxi hay bút chì chính là những thiết kế sinh ra để dành cho những cô nàng "đùi to, chân ngắn.

Mông “lép kẹp”

Đây là item thời trang có tác dụng nâng và tạo độ săn chắc cho vòng mông của các cô gái. Khi chọn quần jeans, các nàng mông nhỏ nên chọn loại ôm vừa phải, có túi ở đằng sau để đánh lừa mắt người nhìn, tạo cảm giác vòng 3 không bị lép kẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn quần âu, những nàng mông nhỏ cũng nên chú ý đến quy tắc chung khi chọn quần để che vòng 3 lép đó là chọn quần cạo cao.

Ảnh minh họa: Internet

Váy xòe và chân váy xòe là những gợi ý thông minh để các nàng mông lép che đi khuyết điểm. Với cách mặc đồ này, bạn sẽ chẳng phải băn khoăn mông lép nên mặc gì nữa. Ngoài ra, những kiểu váy này còn có tác dụng che đi bụng béo, hông to cho các bạn gái. Tùy theo chiều cao cơ thể, bạn chọn chiều dài váy cho phù hợp nhé.