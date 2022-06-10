Cùng điểm qua các items với quần ống rộng - loại quần không bao giờ lỗi mốt trong giới chị em phụ nữ

Nếu như nhiều năm trước đây là thời kỳ lên ngôi của áo len dáng oversize thì tuyệt nhiên đến năm nay, các cô nàng lại có phần “ngó lơ” với item này. Thay thế vào đó là những mẫu áo len dáng body được lên ngôi. Bởi điểm cộng của chiếc áo này chính là giúp bạn được vòng 1 và vòng eo nhỏ của mình. Đặc biệt, khi mix cùng với 1 chiếc quần ống suông rộng sẽ khiến bạn trở thanh cao và thanh thoát hơn.

Cách phối đồ với quần ống rộng đầu tiên Leflair muốn giới thiệu đến bạn là kết hợp quần jean và áo hai dây. Khi mix đồ với quần ống rộng theo cách này sẽ giúp bạn trông vừa quyến rũ vừa tăng thêm phần nhẹ nhàng, thanh lịch nữa đấy. Đồng thời, bạn nên lựa chọn những chiếc quần có chất liệu vải mềm để nhìn thật thướt tha và “chanh sả”.

Các quý cô ngọt ngào và tiểu thư còn kết hợp quần jean ống rộng cùng giày cao gót, túi xách và trang sức như vòng cổ.

Công thức này vừa tăng thêm dáng vẻ dịu dàng vừa giúp bạn “ăn gian” một chút chiều cao nữa đấy!

Quần ống rộng phối với áo thun đơn giản

Áo thun luôn được xem là kiểu áo bất diệt, bởi nó có thể mix với đa dạng trang phục và phụ kiện, không loại trừ quần ống rộng. Nhưng có áo thun và quần ống rộng rồi, nàng đã biết rõ được cách phối đồ chuẩn nhất chưa?

Mẹo đầu tiên sẽ giúp nàng hack dáng hơn, đó chính là chọn áo thun có form nhỏ, vừa vặn với dáng người để kết hợp với những em quần ống rộng và dài.

Mẹo tiếp theo, nếu nàng muốn có set đồ gọn gàng thì có thể sơ vin. Điều này giúp phần eo của nàng được khoe ra một cách khéo léo, tạo nên tổng thể cân đối.

Tùy vào phong cách mà nàng mong muốn mà lựa chọn bất cứ phụ kiện nào để đi kèm. Từ túi xách đến bông tai hay thắt lưng,… nhưng nàng cũng lưu ý là nên tối giản phụ kiện, không nên phối quá nhiều nha.

Quần ống rộng phối với áo croptop năng động

Áo croptop cũng là một trong số những trang phục được rất nhiều cô gái lựa chọn phối với quần ống rộng. Với những chiếc áo thun ngắn tay có dáng croptop, nàng sẽ khéo léo ra vòng eo nhỏ nhắn, tạo nên một tổng thể cân bằng.

Với những cô nàng thích sự táo bạo, có thể thử phối ngay em quần ống rộng của mình với một chiếc áo ống cá tính xem sao.

Ngoài ra, áo croptop tay dài cũng là một gợi ý đánh để nàng lưu ý. Những chiếc áo có ống tay áo dài làm điểm nhấn, dáng áo hơi bó một chút, khiến nàng trông gầy rất nhiều.

Quần ống rộng phối với áo sơ mi thanh lịch

Có thể nói đây là item kinh điển - cũ nhưng không bao giờ lỗi thời của cả phái đẹp và phái mạnh.

Sự kết hợp giữa quần tây ống rộng và áo sơ mi và một đôi giày cao gót sẽ tôn lên nét thanh lịch, quý phái của quý cô công sở.

Quần ống rộng phối với áo Blazer cộc tay

Sức hút của áo blazer vào mùa đông thì không phải bàn cãi rồi. Thật may vì item này đã có một phiên bản nhẹ nhàng hơn dành cho mùa hè chính là áo blazer cộc tay. Với thiết kế này các chị em có thể thoải mái diện ngay cả vào những ngày nóng nực.

Với công thức mix đồ này bạn chỉ cần kết hợp cùng với 1 chiếc áo 2 dây hoặc áo phông ở bên trong và lựa chọn quần ống rộng phù hợp.

Ngoài ra, vì là mùa hè nên hãy ưu tiên đến những chiếc áo có màu sáng một chút trông sẽ mát mẻ hơn đó. Cuối cùng, để hoàn thiện set đồ quần ống rộng này chính là những đôi sandal, guốc dây mảnh hay sneaker trắng đều phù hợp.

Phối quần ống suông với áo trễ vai

Cách phối quần ống rộng cùng với áo trễ vai cũng là một trong những phong cách được nhiều cô nàng yêu thích vì sự quyến rũ và gợi cảm mà nó đem lại. Không chỉ vậy, bạn khi mặc áo trễ vai sẽ khoe ra được ưu điểm trên cơ thể của mình như xương quai xanh và phần cổ thon gọn.

Ngoài ra, bạn có nhiều sự lựa chọn trong những chiếc áo trễ vai có đa dạng kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Mix quần ống rộng với áo trễ vai cũng có thể đem đến cho phái nữ nhiều phong cách khác biệt. Điệu đà cùng với những chiếc áo trễ vai ren cá tính hay cách điệu, năng động với những chiếc áo trễ vai croptop.

Ở cách phối này, bạn nên chọn những chiếc quần ống rộng có chất liệu vải mịn, mềm, nhẹ. Cách phối này bạn có thể dùng cùng hoa tay, vòng cổ hay túi xách để đi du lịch, dạo, đi chơi cùng bạn bè nhé!