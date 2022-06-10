Tập cách phối đồ hack dánh hack tuổi của trưởng nhóm SNSD với biệt hiệu "trẻ mãi không già"

Diện váy ngắn không chỉ ghi điểm ở sự ngọt ngào, trẻ trung mà còn là chiêu mix đồ hack dáng được Taeyeon yêu thích.

Ngoài chân váy ngắn, chị em mà muốn che chân thô mà vẫn muốn hack dáng có thể chọn chân váy xẻ tà, phối hợp khá ăn ý với áo len oversized, áo blouse tay bồng, áo sơ mi và đi kèm giày cao gót mũi nhọn, giày màu be hoặc sandal quai mảnh để hoàn thiện tổng thể ấn tượng.

Trái với nhan sắc baby, gu thời trang sân bay của trưởng nhóm Taeyeon khá cá tính, bụi bặm. Style sân bay của cô xoay quanh những món đồ như áo khoác da, áo thun oversized, áo họa tiết tương đối hầm hố.

Dẫu vậy, nhờ cách mix đồ khéo léo, vẻ ngoài của Taeyeon vẫn toát lên nét ngọt ngào, tươi trẻ nên càng thu hút người nhìn.

Croptop và dạng đầm cut -out

Taeyeon – leader toàn năng của nhóm nhạc quốc dân Girl’s Generation là một trong các nữ idol gen 2 vẫn giữ được sức nóng cho đến thời điểm hiện tại. Gương mặt trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn cùng gout thời trang đậm chất genZ đã khiến cho nhiều người lầm tưởng về tuổi thật của Taeyeon.

Gương mặt trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn cùng gout thời trang đậm chất genZ đã khiến cho nhiều người lầm tưởng về tuổi thật của Taeyeon.

Trên Instagram của nữ ca sĩ, bạn có thể thấy cô nàng cực ưa chuộng kiểu áo croptop, các dạng đầm cut-out,… cùng màu sắc tươi tắn vô cùng phù hợp với mùa hè.

Taeyeon là một "tắc kè hoa" luôn biến đổi theo nhiều phong cách khác nhau.

Phong cách Y2K

Mỗi một concept trong album của cô nàng đều khiến người hâm mộ phải cảm thán khi mang đến hình ảnh cực kỳ đầu tư.

Trong đợt quảng bá Weekend, cô nàng đã "thổi hồn" cho phong cách Y2K với bộ tóc hồng thời thượng và trang phục cực kỳ bắt mắt.

Diện quần ống đứng

Ngoài quần ống suông, lựa chọn được cô ưu ái hơn hết là mẫu quần ống đứng, giúp tạo vẻ gọn gàng, thanh thoát cho đôi chân và giúp tổng thể vóc dáng sẽ trông cao ráo hơn. Bổ sung những chiếc quần ống đứng vào tủ đồ, chị em sẽ dễ hoàn thiện set trang phục chỉn chu.

Lưu ý đừng quên sơ vin khi diện kiểu quần này để hack chiều cao thêm nữa nhé.

*Sưu tầm từ nhiều nguồn