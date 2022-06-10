Tập cách phối đồ hack dánh hack tuổi của trưởng nhóm SNSD với biệt hiệu "trẻ mãi không già"

Học lõm cách phối đồ của nàng trưởng nhóm của trưởng nhóm ở U30.
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Ưu tiên chân váy ngắn
Diện váy ngắn không chỉ ghi điểm ở sự ngọt ngào, trẻ trung mà còn là chiêu mix đồ hack dáng được Taeyeon yêu thích.
Ngoài chân váy ngắn, chị em mà muốn che chân thô mà vẫn muốn hack dáng có thể chọn chân váy xẻ tà, phối hợp khá ăn ý với áo len oversized, áo blouse tay bồng, áo sơ mi và đi kèm giày cao gót mũi nhọn, giày màu be hoặc sandal quai mảnh để hoàn thiện tổng thể ấn tượng.
Bụi bậm
Trái với nhan sắc baby, gu thời trang sân bay của trưởng nhóm Taeyeon khá cá tính, bụi bặm. Style sân bay của cô xoay quanh những món đồ như áo khoác da, áo thun oversized, áo họa tiết tương đối hầm hố.
Croptop và dạng đầm cut -out
Taeyeon – leader toàn năng của nhóm nhạc quốc dân Girl’s Generation là một trong các nữ idol gen 2 vẫn giữ được sức nóng cho đến thời điểm hiện tại. Gương mặt trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn cùng gout thời trang đậm chất genZ đã khiến cho nhiều người lầm tưởng về tuổi thật của Taeyeon.
Trên Instagram của nữ ca sĩ, bạn có thể thấy cô nàng cực ưa chuộng kiểu áo croptop, các dạng đầm cut-out,… cùng màu sắc tươi tắn vô cùng phù hợp với mùa hè.
Phong cách Y2K
Mỗi một concept trong album của cô nàng đều khiến người hâm mộ phải cảm thán khi mang đến hình ảnh cực kỳ đầu tư.
Diện quần ống đứng
Ngoài quần ống suông, lựa chọn được cô ưu ái hơn hết là mẫu quần ống đứng, giúp tạo vẻ gọn gàng, thanh thoát cho đôi chân và giúp tổng thể vóc dáng sẽ trông cao ráo hơn. Bổ sung những chiếc quần ống đứng vào tủ đồ, chị em sẽ dễ hoàn thiện set trang phục chỉn chu.
*Sưu tầm từ nhiều nguồn