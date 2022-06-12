Bạn có thường xuyên bị rụng tóc không. Đây là 6 cách giúp bạn mọc lại tóc một cách nhanh và tự nhiên nhất

Làm đẹp 12/06/2022 07:52

Mặc dù rụng tóc là một việc hiển nhiên trong của sống. Chúng thường rụng trong lúc chúng ta ngủ hay làm việc. Tuy nhiên, nếu như mức độ và số lượng tóc của bạn rụng đi ngày một nhiều hơn thì đây là một dấu hiệu không còn 'bình thường' nữa. Bạn cần kiểm tra và tìm cách khôi phục lại mái tóc của mình. Sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn có thế đẩy nhanh quá trình mọc tóc một cách tự nhiên, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Mặc dù việc rụng một ít tóc là điều tự nhiên và hoàn toàn bình thường, nhưng việc để ý thấy những sợi tóc thừa dưới rãnh thoát nước có thể khiến bạn lo lắng. Nếu bạn liên tục tìm thấy nhiều sợi tóc sót lại trên lược chải tóc hoặc bộ phận của bạn trông rộng hơn trước đây, thực hiện một số thay đổi trong lối sống có thể giúp bạn mọc lại tóc.

Tại Bright Side , chúng tôi đã tìm thấy một số mẹo và thủ thuật đơn giản có thể giúp bạn chống rụng tóc.

1. Dùng trà xanh

Bạn có thường xuyên bị rụng tóc không. Đây là 6 cách giúp bạn mọc lại tóc một cách nhanh và tự nhiên nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngoài nhiều lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp , trà xanh có thể giúp bạn có được mái tóc mơ ước. Các catechin trong trà xanh có thể giúp giảm hormone thu nhỏ các nang tóc của bạn. Xả tóc bằng trà xanh cũng có thể chống rụng tóc và ngăn ngừa khô da đầu.

 

2, Loại bỏ gàu

Bạn có thường xuyên bị rụng tóc không. Đây là 6 cách giúp bạn mọc lại tóc một cách nhanh và tự nhiên nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Có gàu khá khó chịu và những vảy trắng trên vai chắc chắn có thể làm hỏng vẻ ngoài của bạn. Ngoài ngứa và cảm giác khô, gàu cũng có thể khiến tóc bạn rụng. Khi vảy tích tụ trên da đầu của bạn, nó sẽ dẫn đến ngứa và viêm, cuối cùng có thể gây ra rụng nhiều 

 

3. Đừng vứt vội bộ cà phê

Bạn có thường xuyên bị rụng tóc không. Đây là 6 cách giúp bạn mọc lại tóc một cách nhanh và tự nhiên nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tách Java yêu thích của bạn có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng vào sáng sớm và bạn vẫn có thể dùng cà phê pha còn sót lại cho những sợi cà phê của mình. Caffeine có thể kích thích mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc, và thoa một ít cà phê lên da đầu có thể giúp bạn mọc lại tóc mới.

 

4. Dành thởi gian để massage da đầu

Bạn có thường xuyên bị rụng tóc không. Đây là 6 cách giúp bạn mọc lại tóc một cách nhanh và tự nhiên nhất - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Xoa bóp đầu vào cuối một ngày dài có thể giúp bạn thư giãn và quên đi mọi căng thẳng. Ngoài các tính chất nhẹ nhàng, mát-xa da đầu có thể cải thiện lưu lượng máu và làm cho tóc của bạn trông đầy đặn và dày hơn. Thoa một số loại dầu và mặt nạ để hiệu quả hơn và đừng quên sử dụng đầu ngón tay, không phải móng tay để tránh bất kỳ kích ứng nào có thể xảy ra.

 

5. Bỏ áo gối bông của bạn

Bạn có thường xuyên bị rụng tóc không. Đây là 6 cách giúp bạn mọc lại tóc một cách nhanh và tự nhiên nhất - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nếu bạn đang chăm sóc tốt cho bờm của mình, bạn có thể biết rằng tốt hơn là không nên đi ngủ với mái tóc ướt. Trên thực tế, chất liệu mà đầu bạn tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến tốc độ mọc của tóc. Ví dụ, vỏ gối bằng cotton thấm hút dầu tự nhiên từ tóc của bạn, khiến các ổ khóa của bạn khô và dễ bị gãy. Ngược lại, tơ tằm giúp tóc bạn giữ được độ ẩm cần thiết và giảm ma sát gây ra xơ và rối. Nếu bạn muốn tóc mọc nhanh hơn, hãy đầu tư một chiếc áo gối lụa chất lượng tốt để các lọn tóc của bạn có thể lướt tự do trong khi ngủ.

 

6, Đội mũ tắm đi ngủ

Bạn có thường xuyên bị rụng tóc không. Đây là 6 cách giúp bạn mọc lại tóc một cách nhanh và tự nhiên nhất - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Có thể bạn chưa từng nghĩ đến việc đội mũ tắm lên tóc khi ngủ, nhưng trên thực tế, nó có thể giúp bạn mọc lại tóc. Khi bạn đội mũ tắm đi ngủ, nó sẽ khóa độ ẩm cần thiết cho tóc để duy trì sự khỏe mạnh và khiến da đầu tiết nhiều bã nhờn hơn. Vì bã nhờn cần thiết cho sự phát triển của tóc, phương pháp này có thể giúp bạn có được mái tóc dài và bóng mượt.

Bạn đã bao giờ bị rụng tóc chưa? Bạn có biết bất kỳ thủ thuật nào để chống lại nó không?

Theo Bright Side

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