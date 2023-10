Đặc biệt, nhiều người bị cảm, viêm mũi khi thời tiết chuyển mùa. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng sự trong thời tiết này cũng có thể gây ra hiện tượng 'rụng tóc'. Trong thời tiết chuyển mùa, rụng tóc có thể xảy ra với bất kỳ ai, không phân biệt giới tính và tuổi tác và nó có nhiều dạng khác nhau ở nhiều vùng khác nhau như trán hoặc đỉnh đầu. Nếu tình trạng rụng tóc xảy ra do giảm cân quá mức hoặc mãn kinh thì các triệu chứng có thể trầm trọng hơn khi chuyển mùa.

Theo Tiến sĩ Seo, nội tiết tố nam testosterone làm chậm quá trình tổng hợp protein trong cơ thể. Tóc phát triển thông qua quá trình tổng hợp protein và khi tăng tiết hormone làm lượng protein tổng hợp cần thiết cho sự phát triển của tóc trở nên không đủ. Kết quả là số lượng tóc rụng ngày càng nhiều.

Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn cũng là một yếu tố không nên bỏ qua. Sự chênh lệch nhiệt độ hàng ngày lớn rất dễ phá vỡ sự cân bằng độ ẩm dầu của da đầu. Khi da đầu bị khô, cơ thể con người sẽ tiết ra nhiều bã nhờn hơn bình thường để phản ứng với tình trạng khô da. Bã nhờn tiết ra quá mức có thể gây ra các bệnh da đầu khác như viêm da đầu và gàu. Nếu có thêm các yếu tố môi trường như bụi mịn khiến các triệu chứng da đầu có thể trở nên tồi tệ hơn.

Nếu mắc các bệnh da đầu trong một thời gian dài có thể gây ra rụng tóc. Khi có triệu chứng nóng da đầu do nhiệt của cơ thể dồn lên phần trên do lối sống không tốt cho sức khỏe khiến các triệu chứng này có khả năng để trở nên nghiêm trọng hơn. Nóng da đầu không chỉ gây rụng tóc mà còn có thể kèm theo nhiều bệnh lý như ăn không tiêu, tay chân lạnh, ruột kích thích do cơ thể mất cân bằng nhiệt.

Để ngăn ngừa tình trạng rụng tóc khi chuyển mùa, điều quan trọng nhất là cải thiện những thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Giám đốc Seo nhấn mạnh những thói quen sinh hoạt sau đây để quản lý rụng tóc khi chuyển mùa.

Đầu tiên, nên uống 1,5L nước trở lên mỗi ngày sẽ giúp thải các chất cặn bã và cung cấp độ ẩm cho da đầu. Thứ hai, thường xuyên thực hiện nếp sinh hoạt và tập thể dục nhẹ nhàng để máu huyết lưu thông thuận lợi. Thứ ba, gội đầu vào mỗi buổi tối để loại bỏ những bụi bẩn và da chết tích tụ trên da đầu và sấy khô bằng gió tự nhiên hoặc quạt. Thứ tư, hãy tạo thói quen đi ngủ trước 12h và ngủ đủ giấc ít nhất 7 tiếng mỗi ngày.

(Theo Medical Today)