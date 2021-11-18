TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng - tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân N.T.P.D (38 tuổi) bị hoại tử vùng bụng, 2 đùi và phải phẫu thuật 2 lần vết thương mới lành. Sau 1 tháng nằm viện, hiện sức khỏe của chị D. đã hồi phục và được xuất viện.

Dẫn tin từ Người Lao Động, chiều 17/11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đơn vị đã phẫu thuật cứu sống thành công 2 bệnh nhân nữ gặp biến chứng nặng sau khi dùng thuốc tan mỡ tại cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM.

Bệnh nhân T.C.N.A (29 tuổi) có tình trạng nặng hơn, phải trải qua 6 lần phẫu thuật.

Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân 29 tuổi nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 7/7 trong tình trạng bị hở vết khâu vùng hông 2 bên và vết thương phần mềm thành bụng dưới rốn. Qua nhiều lần phẫu thuật thực hiện cắt lọc vết thương phần mềm, hông lưng 2 bên, các bác sĩ khâu da. Sau hơn 6 tháng điều trị (tại 4 cơ sở), dự kiến nữ bệnh nhân sẽ xuất viện vào ngày 18/11. Nữ bệnh nhân cho biết sẽ kiện thẩm mỹ viện tiêm thuốc tan mỡ bụng cho cô trong thời gian tới.

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân 38 tuổi, nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 27/7 trong tình trạng hoại tử da vùng bụng và 2 đùi. Sau 1 tháng điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, cắt lọc và may da, nữ bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Các bệnh nhân đều cho biết, trước đó nghe lời quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ là tiêm 1 liệu trình sẽ giảm mỡ bụng nhưng hậu quả bị các biến chứng nặng.

Theo TS.BS Hiệp, sau tiêm thuốc tan mỡ bụng thường xuất hiện triệu chứng đau, sưng. Đây là tác dụng phụ thường gặp nhất, cảm giác đau và sưng phù tại vùng tiêm có thể kéo dài 1 - 2 tuần sau khi tiêm tan mỡ. Sau đó, hoạt chất trong tiêm tan mỡ có nguồn gốc sinh học nên có thể gây dị ứng. Triệu chứng kích ứng là cảm giác châm chích, đỏ da hay ngứa sau khi tiêm. Triệu chứng bầm tím, bầm máu có thể xảy ra sau khi tiêm.

Biến chứng sau tiêm thuốc tan mỡ là nhiễm trùng vì tiêm thuốc tạo nhiều vết hở trên da nên làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ lan ra toàn thân; có thể gây ra nhiễm khuẩn toàn thân, nguy hiểm tính mạng

Biến chứng thứ 2 là loét da, xảy ra khi tiêm nông ở trên bề mặt da. Lúc này các hoạt chất sẽ làm loét vùng da tại vị trí tiêm.

Trong trường hợp tiêm sâu không những tác dụng hoại tử tại chỗ mà thuốc lan theo trọng lực ảnh hưởng các vùng khác của cơ thể (đùi, cơ quan sinh dục, lưng...), khó kiểm soát. Tất cả sẽ gây khó khăn cho điều trị vì nhiễm trùng lan rộng, vết thương chậm lành do tác dụng của thuốc tan mỡ, khó kiểm soát di chuyển của thuốc tan mỡ, chi phí tăng cao.