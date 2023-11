Uống collagen mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho cơ thể?

Cơ thể thường tự tổng hợp collagen, tuy nhiên, sau tuổi 25 quá trình này bị chậm lại. Lượng collagen tự tạo ra ít hơn rất nhiều so với lượng mất đi mỗi ngày. Và cơ thể bạn tạo ra collagen chất lượng thấp, không đủ đáp ứng yêu cầu. Thiếu collagen khiến da nhanh bị lão hóa, xương khớp trở nên đau nhức, dễ tổn thương.

Collagen dạng bột dễ dàng hòa tan trong nước uống

Cuối cùng, uống collagen mỗi ngày là cách tự bổ sung collagen nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là do cơ thể chúng ta kém đi. Ăn và hấp thụ collagen từ thực phẩm tự nhiên (da, xương, sụn động vật) không bổ sung collagen trực tiếp cho bạn. Chúng chỉ cung cấp cho cơ thể các chất cần thiết để tạo ra collagen. Trong khi đó, uống các loại bột, nước uống, hay viên uống collagen theo công nghệ thủy phân peptide mới nhất giúp bạn hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất từ collagen.

Uống collagen mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho bạn?

Dưới đây là 07 lợi ích mà uống collagen mỗi ngày mang đến cho cơ thể bạn. Bạn có thể thấy rằng chúng rất tốt cho sức khỏe. Miễn bạn sử dụng nguồn bổ sung collagen chất lượng cao và tuân thủ đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tăng cường sức khỏe và sức mạnh cơ bắp

Các nghiên cứu thực tế cho thấy collagen hỗ trợ tăng cường sức khỏe nói chung và sức mạnh cơ bắp nói riêng. Tiêu thụ một khối lượng collagen peptide thích hợp kết hợp với luyện tập nâng tạ mỗi ngày giúp tăng khối lượng cơ bắp lên tới 20%. Điều này khác biệt rõ rệt so với rèn luyện không có dưỡng chất này. Nguyên nhân là nhờ chúng đã tăng mật độ và sự dẻo dai của các cơ gân, dây chằng. Đó là nền tảng cho cơ bắp phát triển, tăng sức đề kháng.

Nâng niu làn da, phòng ngừa lão hóa

Lợi ích của uống collagen mỗi ngày có thể nhìn thấy rõ rệt nhất qua các tác động đến làn da. Làn da khô, thô ráp có diện mạo mới mẻ hẳn khi có collagen. Dưỡng chất collagen thẩm thấu vào tế bào thúc đẩy làn da tự đào thải tế bào da cũ, tái sinh tế bào da mới. Chúng cải thiện đáng kể kết cấu của làn da, tăng khả năng đàn hồi, giảm nếp nhăn và tăng cường phục hồi da. Chúng còn hỗ trợ ngăn cản quá trình oxy hóa gây sạm da, ngăn ngừa lão hóa và duy trì nhan sắc trẻ trung cho bạn.

Sử dụng nước uống collagen mỗi ngày để dưỡng da

Tăng sản sinh chất nhờn bôi trơn sụn khớp

Theo thời gian, cơ thể giảm dần khả năng sinh ra các chất nhờn bôi trơn sụn khớp. Điều này khiến các khớp xương mất bôi trơn va chạm trực tiếp, tạo nên các cơn đau nhức khó giảm bằng thuốc giảm đau. Là thành phần đặc biệt trong liên kết chất nhờn bôi trơn sụn, collagen giúp giảm đau nhức xương khớp. Từ đó cải thiện khả năng hoạt động linh hoạt của các khớp xương.

Ngoài ra, chúng tích cực tác động đến các hoạt động tái tạo tế bào xương, tăng mật độ của xương. Bảo vệ bạn khỏi loãng xương và xơ cứng xương.

Hỗ trợ mục tiêu giảm cân

Collagen là một dạng protein. Do đó, chúng tạo cảm giác no và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nên nếu muốn giảm cân, bạn có thể uống collagen khoảng 30 phút trước bữa ăn. Hành động này giúp bạn ăn ít hơn, cảm thấy no lâu hơn. Mục tiêu giảm cân của bạn dễ dàng đạt tới hơn trong thời gian ngắn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Những dữ liệu cho biết collagen là thành phần cấu tạo nên các thành mạch. Nhờ có chúng, thành mạch trở nên vững chắc hơn, giảm đáng kể khả năng nứt vỡ mạch gây tai biến, đột quỵ. Collagen còn hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, gia cố các đường dẫn, mạch máu trong cơ thể. Vì vậy, uống collagen thường xuyên góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ tim mạch.

Sức khỏe tim mạch là mối quan tâm lớn của nhiều người

Nuôi dưỡng móng tay

Móng tay chắc khỏe hơn và sáng bóng tự nhiên nếu bạn bổ sung collagen theo lượng thích hợp. Các nghiên cứu cho thấy dùng 2,5g collagen peptide mỗi ngày cải thiện độ bền của móng. Móng tay cứng cáp hơn, không còn giòn, dễ gãy rụng và tạo cảm giác bóng khỏe.

Chăm sóc mái tóc mềm mượt

Uống collagen mỗi ngày giúp tóc bạn mọc nhanh, dày và dài hơn. Chúng hỗ trợ phục hồi da đầu và chân tóc, tạo độ phồng tự nhiên cho tóc. Mái tóc bạn thêm phần óng mượt với các dưỡng chất nuôi dưỡng từ chân tóc đến ngọn tóc.

Mái tóc bồng bềnh và óng mượt nhờ dưỡng chất collagen

Uống collagen mỗi ngày mang đến nhiều lợi ích và thay đổi tích cực cho cơ thể. Bạn nên thực hiện đúng cách uống collagen hiệu quả để mang lại tác dụng tốt nhất.