Bí quyết trị sẹo thâm ở chân nhanh chóng và hiệu quả tại nhà

Các vết sẹo thâm ở chân luôn là nỗi lo lắng và khiến các chị em cảm thấy thiếu tự tin khi diện các trang phục ngắn như váy, quần short ngắn... Nếu bạn đã thử qua nhiều cách t rị sẹo thâm ở chân nhưng không mang lại hiệu quả, hãy cùng tìm hiểu một số cách trị sẹo thâm ở chân lâu năm hiệu quả qua bài viết dưới đây, hy vọng sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại đôi chân trắng mịn và tự tin diện các trang phục yêu thích.

Bên cạnh đó, tùy theo cơ địa của da cũng như các yếu tố tác động làm cho kích thước sẹo và cách làm mờ vết sẹo lâu năm ở chân sẽ khác nhau. Ngoài sẹo thâm, chân cũng rất dễ xuất hiện những vết sẹo lồi và lõm.

Sự xuất hiện các vết sẹo thâm ở chân là do quá trình làm lành các vùng da bị tổn thương và sự phát triển bất thường của các bó cơ, collagen. Sẹo được hiểu như là các sợi collagen mới được sản sinh nhằm làm liền mô tế bào bị hư tổn. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc da, nếu không được bảo vệ và chăm sóc tốt các mô sẹo sẽ chuyển dần thành màu thâm tím. Đặc biệt, những bộ phận dễ hình thành những vết sẹo nhất có thể kể đến như bắp chân, đầu gối…

Các vết sẹo đều có đặc điểm chung là collagen và sợi đàn hồi mới sẽ dần có xu hướng lì hơn, cứng và sẫm màu theo thời gian. Do đó, bạn cần tìm cách khắc phục tình trạng sẹo thâm càng sớm càng tốt trước khi sẹo trở nên chai cứng và khó trị hơn.

Cách trị sẹo thâm ở chân an toàn và hiệu quả tại nhà

Tùy vào tình trạng và thời gian xuất hiện sẹo, bạn nên chọn những phương pháp điều trị phù hợp để mang lại hiệu quả nhanh chóng. Có nhiều cách trị vết thâm ở chân lâu năm tại nhà từ dân gian như sử dụng hành tây, nghệ, chanh, nha đam… Chúng có tác dụng làm mờ sẹo thâm, sáng mịn da nhanh chóng và hiệu quả. Dưới đây là một số cách giúp trị sẹo thâm ở chân đơn giản mà bạn có thể thực hiện nhanh chóng ngay tại nhà.

Cách trị sẹo thâm ở chân an toàn và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị sẹo thâm ở chân bằng mật ong

Axit amin trong mật ong có tác giúp làm mềm sẹo và giảm thâm rất hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin và khoáng chất của mật ong còn giúp kích thích đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới.

Ngoài ra, mật ong còn có khả năng se khít lỗ chân, giúp các chị em không chỉ trị sẹo thâm hiệu quả mà còn giúp da sáng mịn tự nhiên.

Mật ong giúp giảm sẹo thâm ở chân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng mật ong trị sẹo thâm

Bước 1: Chuẩn bị 1 chén mật ong nguyên chất và 1 thìa bột baking soda, sau đó khuấy đều để 2 chất hòa lẫn vào nhau.

Bước 2: Dùng cọ phết 1 lớp mặt nạ mật ong lên vùng da bị sẹo thâm.

Bước 3: Để nguyên hợp chất trên da và thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Cách trị sẹo thâm ở chân bằng bột nghệ

Nghệ tươi là một trong những bài thuốc giúp làm mờ sẹo hiệu quả trong Đông y cổ truyền. Trong nghệ có chứa nhiều hoạt chất curcumin giúp tái tạo làn da, kích thích đào thải các hắc tố melanin ra bên ngoài. Từ đó, vết sẹo của bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện và mờ dần. Đồng thời, nghệ còn an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng khi sử dụng thường xuyên.

Bột nghệ là nguyên liệu giúp mờ sẹo ở chân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng nghệ trị sẹo thâm

Bước 1: Nghệ sau khi mua về gọt vỏ và rửa sạch, sau đó giã nhuyễn lấy cả nước lẫn cái cho vào chén sạch.

Bước 2: Dùng nghệ vừa giã nhuyễn bôi lên vùng da cần trị sẹo và thoa nhẹ khoảng 10 phút.

Bước 3: Vệ sinh sạch da với nước mát.

Nghệ rất lành tính nên bạn có thể bôi lên da cho bé khi bị muỗi đốt giúp ngăn để lại vết thâm mà không lo ảnh hưởng đến da và sức khỏe của bé.

Trị vết sẹo thâm ở chân bằng nha đam

Nha đam có chứa rất nhiều vitamin và chất cấp ẩm. Bên cạnh đó, hoạt chất chống oxy hóa của nha đam có tác dụng ức chế sự phát triển của mô sợi collagen hình thành sẹo.

Bạn có thể sử dụng nha đam để trị sẹo thâm ở chân theo các bước đơn giản sau đây:

Nha đam lột vỏ và xắt thành các miếng mỏng vừa phải.

Sau khi tắm xong, bạn hãy dùng nhánh nha đam tươi đắp trực tiếp lên trên vết sẹo thâm ở chân. Chà nhẹ miếng nha đam xung quanh vết sẹo để các chất ngấm đều hơn vào da.

Đắp nha đam khoảng 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Trị sẹo thâm hiệu quả ở chân bằng nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Trên dây là một số cách giúp bạn trị sẹo thâm ở chân nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà. Tuy nhiên, bạn cần phải kiên trì thực hiện các cách trên để có thể mang lại hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, trong quá trình trị sẹo thâm bạn nên tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, điều này sẽ làm cho tình trạng thâm càng nặng hơn. Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin.