Bị sẹo không nên ăn gì để tình trạng sẹo được cải thiện

Sức khỏe 20/02/2020 05:21

Bị sẹo không nên ăn gì và nên ăn gì để cải thiện tình trạng sẹo? Thời gian kiêng sẹo là bao lâu? Sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo thâm hay những vết thương hở miệng khác có cần kiêng những loại thực phẩm giống nhau hay không? Cùng Phụ nữ và Gia đình tìm câu trả lời trong bài viết này.

Khi bị thương, ngoài tình trạng hồi phục thì sẹo cũng là vấn đề khiến nhiều người bận tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về bị sẹo không nên ăn gì và thời gian kiêng sẹo.

Bị sẹo thâm kiêng ăn gì?

Thịt bò

Bi seo khong nen an gi 1
Bị sẹo không nên ăn gì để tình trạng sẹo được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Trong thịt bò có chứa nhiều protein giúp cơ thể hình thành collagen làm thúc đẩy quá trình tái tạo da. Dù vậy khi vết thương của bạn đang trong quá trình liền sẹo hay vết sẹo đang lên da non, bạn không nên ăn thịt bò bởi nó sẽ khiến cho da bạn bị sạm và xuất hiện nhiều hơn những vết thâm. Bên cạnh đó khi bạn bổ sung protein trong quá trình này sẽ khiến collagen tăng nhiều hơn và vết sẹo lồi lên.

Trứng

Bi seo khong nen an gi 2
Kiêng trứng khi bị sẹo - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như thịt bò, trứng làm tăng lượng collagen và gây ra sẹo lồi đồng thời làm cho vùng da quanh vết thương xuất hiện những mảng màu loang lổ và sáng hơn so với vùng da bình thường.

Thịt gà

Bi seo khong nen an gi 3
Nên tránh ăn thịt gà khi bị sẹo - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà là loại thực phẩm không tốt cho vết thương hở, nó khiến cho vết thương lâu lành và tăng khả năng nhiễm trùng. Hơn thế nữa khi bạn ăn thịt gà trong thời gian bị sẹo, các vết sẹo sẽ chuyển sang màu thâm đỏ.

Cơ địa sẹo lồi nên kiêng ăn gì?

Bên cạnh những thực phẩm như thịt gà, trứng, thịt bò cần phải kiêng trong thời gian vết thương hồi phục thì dưới đây là một số loại thực phẩm bạn cũng nên tránh khi bị sẹo lồi.

Đồ nếp

Thực phẩm làm từ gạo nếp có tính nóng, dễ gây sưng mủ cho vết thương khiến vết thương lành để lại sẹo. Chính vì vậy, khi bạn có vết thương hở đang trong quá trình hồi phục hay kiêng sẹo thì nên tránh những thực phẩm từ gạo nếp.

Thức ăn có chứa nhiều đường

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, đường có khả năng làm giảm lượng collagen và elastin, hai thành phần thiết yếu giúp chữa lành vết thương. Cơ thể tiêu thụ đường càng nhiều thì sự suy hóa của hai thành phần này diễn ra càng nhanh chóng, dẫn đến sự phát triển nhiều hơn của sẹo lồi và dày.

Cà phê và các chất kích thích khác

Bi seo khong nen an gi 4
Cà phê và các chất gây kích thích không tốt cho vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Cà phê cản trở quá trình hồi phục của da, ảnh hưởng đến quá trình tái tạo da bởi nó khử nước khỏi cơ thể. Khi cơ thể nạp cà phê vào sẽ phá vỡ đi sự đàn hồi làm da trở nên yếu đi, các vết thương hở khó lành và quá trình làm mờ sẹo cũng bị hạn chế.

Ngoài cà phê thì những chất kích thích như rượu, bia bạn cũng nên tránh vì chúng làm giảm khả năng hấp thụ protein để chuyển đổi thành các axit amin của collagen. Hơn thế nữa rượu bia cũng làm ảnh hưởng đến cấu trúc sẹo.

Rau muống

Bi seo khong nen an gi 5
Ăn rau muống khiến sẹo lồi hình thành - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, rau muống có tính mát và là một bài thuốc giải độc tốt với tác dụng nhuận tràng lợi tiểu. Nhưng đối với vết thương hở thì tác dụng này của rau muống làm đầy vết thương nhưng lại quá đà khiến da dễ hình thành sẹo lồi.

Ăn ốc có bị sẹo lồi không?

Bi seo khong nen an gi 6
Ốc và hải sản nói chung không nên ăn khi bị sẹo - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản nói chung không chỉ gây ngứa, tạo cảm giác khó chịu cho những vết thương và ảnh hưởng đến quá trình làm mờ sẹo. Ốc cũng là hải sản nên nó được khuyên tránh khi đang trong quá trình hồi phục sẹo. Nếu bạn là một người yêu thích hải sản thì nên đợi đến khi lành hẳn.

Bị mưng mủ kiêng ăn gì?

Ngoài việc vệ sinh sạch sẽ vết thương mưng mủ hàng ngày và sử dụng thuốc kháng sinh, thì vết mưng mủ cũng giống như các vết thương khác, cần phải tránh ăn một số loại thực phẩm sau để tránh cho tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn.

  • Rau muống
  • Đồ nếp và thịt gà
  • Trứng
  • Thịt bò
  • Thịt chó
  • Hải sản

Thời gian ăn kiêng chống sẹo?

Theo các chuyên gia, để giảm thiểu những ảnh hưởng của sẹo thì bạn nên tránh sử dụng những thực phẩm ngay từ khi có vết thương hở như: sau khi phẫu thuật, bị thương hay bị mụn... Việc này sẽ giúp ngăn chặn sẹo lồi hình thành, tạo điều kiện cho cơ chế tự làm lành vết thương và tái tạo da của cơ thể được hiệu quả hơn. Nếu bạn đang có sẹo lồi thì nên dừng bổ sung những thực phẩm trên cho đến khi sẹo mờ đi.

Bài viết trên đây đã tổng hợp những thực phẩm bạn nên kiêng khi bị sẹo bao gồm sẹo thâm, sẹo lồi hay vết thương mưng mủ. Câu hỏi bị sẹo không nên ăn gì đã được giải đáp, bạn nên kiên trì trong thời gian kiêng sẹo để vết thương nhanh chóng phục hồi và khi phục hồi không gây mất thẩm mỹ nhiều. 

Bị mụn nhọt kiêng ăn gì để nhanh chóng trị khỏi?

Bị mụn nhọt kiêng ăn gì để nhanh chóng trị khỏi?

Bị mụn nhọt kiêng ăn gì và nên ăn gì để cải thiện tình trạng mụn? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau.

Xem thêm
Từ khóa:   bị sẹo nên kiêng gì khi bị sẹo không nên ăn gì bị sẹo thâm nên kiêng gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 17 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 32 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm