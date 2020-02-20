Bị sẹo không nên ăn gì để tình trạng sẹo được cải thiện

Trong thịt bò có chứa nhiều protein giúp cơ thể hình thành collagen làm thúc đẩy quá trình tái tạo da. Dù vậy khi vết thương của bạn đang trong quá trình liền sẹo hay vết sẹo đang lên da non, bạn không nên ăn thịt bò bởi nó sẽ khiến cho da bạn bị sạm và xuất hiện nhiều hơn những vết thâm. Bên cạnh đó khi bạn bổ sung protein trong quá trình này sẽ khiến collagen tăng nhiều hơn và vết sẹo lồi lên.

Khi bị thương, ngoài tình trạng hồi phục thì sẹo cũng là vấn đề khiến nhiều người bận tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về bị sẹo không nên ăn gì và thời gian kiêng sẹo.

Thịt gà là loại thực phẩm không tốt cho vết thương hở, nó khiến cho vết thương lâu lành và tăng khả năng nhiễm trùng. Hơn thế nữa khi bạn ăn thịt gà trong thời gian bị sẹo, các vết sẹo sẽ chuyển sang màu thâm đỏ.

Cũng giống như thịt bò, trứng làm tăng lượng collagen và gây ra sẹo lồi đồng thời làm cho vùng da quanh vết thương xuất hiện những mảng màu loang lổ và sáng hơn so với vùng da bình thường.

Cơ địa sẹo lồi nên kiêng ăn gì?

Bên cạnh những thực phẩm như thịt gà, trứng, thịt bò cần phải kiêng trong thời gian vết thương hồi phục thì dưới đây là một số loại thực phẩm bạn cũng nên tránh khi bị sẹo lồi.

Đồ nếp

Thực phẩm làm từ gạo nếp có tính nóng, dễ gây sưng mủ cho vết thương khiến vết thương lành để lại sẹo. Chính vì vậy, khi bạn có vết thương hở đang trong quá trình hồi phục hay kiêng sẹo thì nên tránh những thực phẩm từ gạo nếp.

Thức ăn có chứa nhiều đường

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, đường có khả năng làm giảm lượng collagen và elastin, hai thành phần thiết yếu giúp chữa lành vết thương. Cơ thể tiêu thụ đường càng nhiều thì sự suy hóa của hai thành phần này diễn ra càng nhanh chóng, dẫn đến sự phát triển nhiều hơn của sẹo lồi và dày.

Cà phê và các chất kích thích khác

Cà phê và các chất gây kích thích không tốt cho vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Cà phê cản trở quá trình hồi phục của da, ảnh hưởng đến quá trình tái tạo da bởi nó khử nước khỏi cơ thể. Khi cơ thể nạp cà phê vào sẽ phá vỡ đi sự đàn hồi làm da trở nên yếu đi, các vết thương hở khó lành và quá trình làm mờ sẹo cũng bị hạn chế.

Ngoài cà phê thì những chất kích thích như rượu, bia bạn cũng nên tránh vì chúng làm giảm khả năng hấp thụ protein để chuyển đổi thành các axit amin của collagen. Hơn thế nữa rượu bia cũng làm ảnh hưởng đến cấu trúc sẹo.

Rau muống

Ăn rau muống khiến sẹo lồi hình thành - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, rau muống có tính mát và là một bài thuốc giải độc tốt với tác dụng nhuận tràng lợi tiểu. Nhưng đối với vết thương hở thì tác dụng này của rau muống làm đầy vết thương nhưng lại quá đà khiến da dễ hình thành sẹo lồi.

Ăn ốc có bị sẹo lồi không?

Ốc và hải sản nói chung không nên ăn khi bị sẹo - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản nói chung không chỉ gây ngứa, tạo cảm giác khó chịu cho những vết thương và ảnh hưởng đến quá trình làm mờ sẹo. Ốc cũng là hải sản nên nó được khuyên tránh khi đang trong quá trình hồi phục sẹo. Nếu bạn là một người yêu thích hải sản thì nên đợi đến khi lành hẳn.

Bị mưng mủ kiêng ăn gì?

Ngoài việc vệ sinh sạch sẽ vết thương mưng mủ hàng ngày và sử dụng thuốc kháng sinh, thì vết mưng mủ cũng giống như các vết thương khác, cần phải tránh ăn một số loại thực phẩm sau để tránh cho tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn.

Rau muống

Đồ nếp và thịt gà

Trứng

Thịt bò

Thịt chó

Hải sản

Thời gian ăn kiêng chống sẹo?

Theo các chuyên gia, để giảm thiểu những ảnh hưởng của sẹo thì bạn nên tránh sử dụng những thực phẩm ngay từ khi có vết thương hở như: sau khi phẫu thuật, bị thương hay bị mụn... Việc này sẽ giúp ngăn chặn sẹo lồi hình thành, tạo điều kiện cho cơ chế tự làm lành vết thương và tái tạo da của cơ thể được hiệu quả hơn. Nếu bạn đang có sẹo lồi thì nên dừng bổ sung những thực phẩm trên cho đến khi sẹo mờ đi.

Bài viết trên đây đã tổng hợp những thực phẩm bạn nên kiêng khi bị sẹo bao gồm sẹo thâm, sẹo lồi hay vết thương mưng mủ. Câu hỏi bị sẹo không nên ăn gì đã được giải đáp, bạn nên kiên trì trong thời gian kiêng sẹo để vết thương nhanh chóng phục hồi và khi phục hồi không gây mất thẩm mỹ nhiều.