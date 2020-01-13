Bệnh thủy đậu kiêng ăn gì là băn khoăn của rất nhiều người bệnh cũng như những người thân khi có người mắc bệnh thủy đậu. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.

Khi bị bệnh thủy đậu ngoài việc phải hạn chế tiếp xúc với người khác, kiêng gió, kiêng nước thì thực phẩm cũng là vấn đề cần phải chọn lựa kỹ. Vậy bệnh thủy đậu kiêng ăn gì để không ảnh hưởng và nhanh khỏi. Hãy tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây. Bệnh thủy đậu kiêng ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet Những thực phẩm không nên ăn khi bị bệnh thủy đậu Để hiểu rõ được khi bị bệnh thủy đậu kiêng ăn gì thì các bạn hãy cùng tìm hiểu về các loại thực phẩm không nên hoặc hạn chế sử dụng trong giai đoạn bệnh.

Cá: Có rất nhiều thắc mắc rằng bị thủy đậu có được ăn cá không bởi cá là một món ăn quen thuộc và rất tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên trong cá chứa nhiều chất tanh thường làm tăng khả năng gây dị ứng, nhất là đối với những người thủy đậu có tổn thương trên da. Vì vậy khi đang bị bệnh, người bệnh không nên hoặc hạn chế tối đa các món ăn chế biến từ cá. Ngoài cá thì các thực phẩm tanh khác như: tôm, cua, mực… người bệnh cũng không nên ăn. Bệnh thủy đậu kiêng cá và các thực phẩm chứa chất tanh – Ảnh minh họa: Internet Thịt bò: bị thủy đậu có được ăn thịt bò không? Câu trả lời là không. Khi bị thủy đậu người bệnh cần kiêng ăn thịt bò, thịt gà, thịt chó vì chúng có thể gây kích ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi da, để lại sẹo sau này.

Thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa: một số thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa như ngũ cốc, bánh mì, bánh quy giòn, khoai tây chiên, bơ thực vật…sẽ gây khó khăn cho tình trạng hấp thụ của cơ thể, làm tăng các vết lở, loét của người bị thủy đậu. Bệnh thủy đậu kiêng ăn bánh mì - Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm chứa Arginine: Arginine là một axit amin tạo điều cho sự phát triển của virus khiến tình trạng trở nên nặng hơn, thời gian điều trị kéo dài. Một số thực phẩm khác chứa Arginine như: socola, đậu phộng, bơ, nho khô…

Các thực phẩm, gia vị cay mặn: Nếu như bạn đang có thắc mắc bị thủy đậu kiêng ăn gì để không bị sẹo thì đây là những đồ ăn mà bạn nên tránh. Các đồ ăn hoặc gia vị cay, mặn khiến cho các vết lở loét bị kích ứng gây ngứa, rất dễ để lại sẹo trên cơ thể với người bệnh thủy đậu. Vì vậy nếu đang trong giai đoạn bị bệnh, nên ăn nhạt và không sử dụng các thức ăn, gia vị cay, nóng như: ớt, hạt tiêu, mù tạt, gừng…

Thức ăn có nhiều dầu mỡ: Các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, các món chiên, xào đều không tốt cho người bị thủy đậu khi chúng làm cơ thể bạn nóng lên, dễ sinh mụn. Ngoài ra chúng khiến cho hệ tiêu hóa của bệnh không ổn định. Bệnh thủy đậu kiêng các loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet Các loại quả chứa nhiều vitamin C: Những loại quả như cam, quýt, bưởi… có chứa nhiều vitamin C có khả năng làm kích ứng các vết lở loét của người bị thủy đậu, tạo ra những cơn đau cho người bệnh, làm chậm quá trình hồi phục. Ngoài ra những trái cây nóng như: nhãn, vải, mít người bị thủy đậu cũng không nên ăn khi đang điều trị bệnh thủy đậu.

Sữa và các thực phẩm từ sữa: Khi sử dụng sữa hoặc các thực phẩm từ sữa khi sử dụng có thể khiến người bị thủy đậu bị ngứa, khó chịu, có nhiều vết thương trên da. Không nên sử dụng sữa khi bị thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet Qua những thông tin trên chắc bạn đã trả lời được câu hỏi bệnh thủy đậu nên kiêng ăn gì? Vậy những thực phẩm nào tốt cho người thủy đậu hay bị thủy đậu nên ăn gì cho nhanh khỏi thì chúng ta cùng tìm hiểu ở ngay phần dưới đây.

Những thực phẩm nên sử dụng với người bị thủy đậu Cháo: Các loại cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, cháo gạo lứt… đều rất tốt cho người bị bệnh thủy đậu, bởi nó không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh mà còn giúp họ cảm thấy dễ ăn.

Các loại rau xanh như: rau cải, rau bina, rau dền, ngải cứu… đều rất tốt cho người bị bệnh thủy đậu. Ngoài ra chế độ ăn của người bị thủy đậu cần bổ sung thêm các loại trái cây như dưa hấu, chuối, đào…sẽ làm lành các vết tổn thương trên da, hạn chế sẹo lõm.

Canh thanh nhiệt: là món ăn được chế biến từ các nguyên liệu củ năng, đậu xanh, đọt tre non, cà rốt…có tác dụng hạ hỏa, phù hợp với người thủy đậu bị sốt cao, cơ thể nóng, bứt rứt khó chịu.

Nước rau sam: Rau sam tính mát, có tác dụng kháng viêm, ngừa mụn nhọt, tốt cho người bị thủy đậu. Người bị thủy đậu nên lấy từ 100 – 200 gram rau sam tươi, rửa sạch, ép lấy nước uống trong ngày.

Nước kim ngân hoa: Có tác dụng hạ sốt, làm mát cơ thể cho những người bệnh thủy đậu. Người bệnh kết hợp kim ngân hoa và nước mía đun sôi và uống liên tục trong khoảng 1 tuần để cho hiệu quả tốt nhất. >>> Xem thêm: - Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả - Bị thủy đậu rồi có bị lại không? Và làm sao để ngăn ngừa bệnh thủy đậu? Những thực phẩm nên sử dụng khi bị thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc bệnh thủy đậu kiêng ăn gì và những thực phẩm nên sử dụng cho người bị thủy đậu. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc biết cách sử dụng thực phẩm hợp lý khi trong nhà có người bị thủy đậu.

Người bị thủy đậu có được ăn sữa chua không? Bị thủy đậu có được ăn sữa chua không? Hay người bị thuỷ đậu nên kiêng những thực phẩm nào là những câu hỏi thường đặt ra với người đang mắc phải tình trạng bệnh này. Thực tế, đây không phải là bệnh quá nguy hiểm nhưng lại gây phiền toái cho nhiều người, vậy nguyên nhân nào gây ra bệnh? Làm sao để bệnh nhanh khỏi?

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