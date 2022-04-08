Bật mí lối tắt trên hành trình làm đẹp cho mọi quý cô: 5 hành động khôi phục và đột phá cho làn da tươi trẻ

Khi làn da xỉn màu và không khỏe mạnh, một chế độ chăm sóc da thậm chí còn quan trọng hơn. Trong bài đăng này, hãy khám phá 5 "lối tắt" trên con đường trẻ hóa làn da. Tích hợp những phương pháp này vào quá trình bảo dưỡng làn da của bạn để khôi phục làn da của bạn trở nên khỏe mạnh, sáng và đẹp.

Vì da tự phục hồi vào ban đêm, nên tốt nhất bạn nên làm sạch da vào ban đêm. Thoa trực tiếp các sản phẩm làm sạch trước khi đi ngủ lên và bạn đừng quên kem dưỡng ẩm của bạn!

Để bắt đầu, các sản phẩm làm sạch là điều cần thiết. Khi làn da sạch sẽ, nó sẽ hấp thụ các sản phẩm khác của bạn tốt hơn, vì vậy bước này là nền tảng của toàn bộ chế độ chăm sóc da của bạn.

Can thiệp sớm ngăn ngừa lão hóa sớm

Nếu bạn cần tìm đến phương pháp điều trị làn da nhắn nheo, lão hóa và kém sắc, biện pháp laser cũng sẽ hữu hiệu. Phương pháp điều trị bằng laser phù hợp sẽ không mất thời gian nghỉ dưỡng và có thể thực hiện trong mùa hè vì nó không tấn công sắc tố như các phương pháp điều trị bằng laser khác không hợp với loại da của bạn.

Chữa lành làn da của bạn với huyết thanh và chất chống oxy hóa mạnh mẽ

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Vitamin C giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của môi trường và cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các dấu hiệu lão hóa, ngay cả những dấu hiệu đã xuất hiện.

Dưỡng ẩm mỗi ngày

Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm hàng ngày có thể làm giảm tình trạng khô da và bóng dầu. Cả hai đều có hại cho da và gây ra các tình trạng da phổ biến như mụn trứng cá.

Thời điểm quan trọng nhất để sử dụng kem dưỡng ẩm là sau khi tắm, cạo râu hoặc tẩy da chết. Dưỡng ẩm sau khi tắm là rất quan trọng, bởi vì trong khi làm dịu, nước nóng sẽ loại bỏ dầu ra khỏi da của bạn, khiến da khô và khô. Đừng bao giờ bỏ qua bước dưỡng ẩm sau đó!

Bảo vệ da bằng SPF

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Ngăn ngừa các nếp nhăn chuyển thành nếp nhăn sâu và bảo vệ làn da của bạn khỏi nám và đốm nắng! Kem chống nắng giúp ngăn chặn các tia UV có hại và bảo vệ collagen trong da của bạn khỏi bị hư hại. Đừng bao giờ quên thoa kem chống nắng mỗi ngày nhé!

Theo Skinsmartderm