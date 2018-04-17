Baking soda (hay còn gọi là bột nở) được biết đến là một loại nguyên liệu khá phổ biến trong nấu nướng và làm bánh. Bên cạnh đó, loại muối này còn có tính kiềm có tác dụng tẩy rửa, loại bỏ vết bẩn và làm trắng răng khá hiệu quả. Lí do bởi trong Baking soda có thành phần chứa nhiều khoáng chất tốt cho răng. Ngoài ra, Baking soda còn được ứng dụng trong làm đẹp như tẩy da chết, làm sạch da.

Nếu biết cách kết hợp dùng Baking soda với những nguyên liệu phù hợp thì sẽ vừa phát huy công dụng của Baking soda. Giúpđem lại những lợi ích không nhỏ với sức khỏe răng miệng như khiến men răng chắc khỏe hơn.

Bạn có thể kết hợp dùng baking soda với muối, nước chanh, kem đánh răng, dâu tây, tinh dầu bạc hà, soda, giấm… Trong đó, cách dùng Baking soda đánh răng kết hợp kem đánh răng là giải pháp được nhiều người áp dụng thành công.

Dùng Baking soda kết hợp kem đánh răng được nhiều người áp dụng -Ảnh: Internet

2. Cách làm trắng răng bằng Baking soda với kem đánh răng

Công dụng

Kem đánh rắng là nguyên liệu chứa thành phần kháng khuẩn và hiệu quả tẩy trắng răng. Khi kết hợp với Baking soda sẽ phát huy hiệu quả cao. Đồng thời, phương pháp này còn giúp bạn có một hơi thở tươi mát.

Nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản -Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu hết sức đơn giản gồm:

Bát sạch

Bàn chải lông mềm

Kem đánh răng ( Nên lựa chọn loại kem đánh răng có độ flor phù hợp với men răng để tránh làm tổn thương men răng.

Bột Baking soda

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy một ít kem đánh răng ra bát (dùng theo số lượng bạn hay dùng thường ngày). Sau đó, cho thêm ½ thìa nhỏ bột baking soda vào kem. Trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Trộn đều Baking soda và kem đánh răng để tạo thành hỗn hợp -Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng bàn chải đánh răng lấy một ít hỗn hợp trên đưa lên răng và chải răng đều theo chiều dọc của thân răng và tất cả các mặt tiếp xúc của răng từ trong ra ngoài.

Tẩy trắng răng với Baking soda và kem đánh răng -Ảnh: Internet

Lưu ý không chải quá mạnh. Bạn cũng có thể chải răng lâu hơn 1 chút để hỗn hợp có thời gian phát huy tác dụng.

Bước 3: Súc miệng lại thật kỹ với nước sạch. Bạn chỉ nên thực hiện phương pháp này 1 tuần từ 2-3 lần để không gây ra tác dụng phụ.

Lưu ý:

Tùy theo mỗi người, hiệu quả tẩy trắng răng với Baking soda khác nhau và không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả ưng ý.

Nếu bạn đang mang niềng răng hay bọc sứ, hàn trám thì không nên thực hiện phương pháp này. Lí do bởi dùng Baking soda trong thời gian dài có thể làm suy yếu các chất kết dính khi niềng răng.

Dùng Baking soda làm trắng răng là phương pháp tiết kiệm, đơn giản ngay tại nhà mà không cần tới nha sĩ. Hãy kiên trì thực hiện cách làm trắng răng bằng Baking soda và kem đánh răng trong một thời gian dài để đạt hiệu quả cao nhất nhé!