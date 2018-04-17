Bật mí cách làm trắng răng bằng baking soda và kem đánh răng cực nhanh tại nhà

Làm đẹp 17/04/2018 09:11

Hàm răng ố vàng và đầy mảng bám mất thẩm mỹ khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp. Bạn đang lo lắng và phân vân tìm kiếm cách giải quyết. Hãy yên tâm, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ chia sẻ đến bạn cách làm trắng răng bằng baking soda và kem đánh răng hiệu quả tại nhà. Cùng theo dõi nhé!

1. Vì sao Baking soda giúp làm trắng răng hiệu quả?

Bật mí cách làm trắng răng bằng baking soda và kem đánh răng cực nhanh tại nhà - Ảnh 1
Baking soda chứa nhiều khoáng chất tốt cho răng -Ảnh: Internet

Baking soda (hay còn gọi là bột nở) được biết đến là một loại nguyên liệu khá phổ biến trong nấu nướng và làm bánh. Bên cạnh đó, loại muối này còn có tính kiềm có tác dụng tẩy rửa, loại bỏ vết bẩn và làm trắng răng khá hiệu quả. Lí do bởi trong Baking soda có thành phần chứa nhiều khoáng chất tốt cho răng. Ngoài ra, Baking soda còn được ứng dụng trong làm đẹp như tẩy da chết, làm sạch da.

Bật mí cách làm trắng răng bằng baking soda và kem đánh răng cực nhanh tại nhà - Ảnh 2

Kết hợp Baking soda với kem đánh răng giúp tẩy trắng rắng, giúp men răng khỏe

-Ảnh: Internet

Nếu biết cách kết hợp dùng Baking soda với những nguyên liệu phù hợp thì sẽ vừa phát huy công dụng của Baking soda.  Giúpđem lại những lợi ích không nhỏ với sức khỏe răng miệng như khiến men răng chắc khỏe hơn.

Bạn có thể kết hợp dùng baking soda với muối, nước chanh, kem đánh răng, dâu tây, tinh dầu bạc hà, soda, giấm… Trong đó, cách dùng Baking soda đánh răng kết hợp kem đánh răng là giải pháp được nhiều người áp dụng thành công.

Bật mí cách làm trắng răng bằng baking soda và kem đánh răng cực nhanh tại nhà - Ảnh 3
Dùng Baking soda kết hợp kem đánh răng được nhiều người áp dụng -Ảnh: Internet

2. Cách làm trắng răng bằng Baking soda với kem đánh răng

Công dụng

Kem đánh rắng là nguyên liệu chứa thành phần kháng khuẩn và hiệu quả tẩy trắng răng. Khi kết hợp với Baking soda sẽ phát huy hiệu quả cao. Đồng thời, phương pháp này còn giúp bạn có một hơi thở tươi mát.

Bật mí cách làm trắng răng bằng baking soda và kem đánh răng cực nhanh tại nhà - Ảnh 4
Nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản -Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu hết sức đơn giản gồm:

  • Bát sạch
  • Bàn chải lông mềm
  • Kem đánh răng ( Nên lựa chọn loại kem đánh răng có độ flor phù hợp với men răng để tránh làm tổn thương men răng.
  • Bột Baking soda

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Lấy một ít kem đánh răng ra bát (dùng theo số lượng bạn hay dùng thường ngày). Sau đó, cho thêm ½  thìa nhỏ bột baking soda vào kem. Trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.
Trộn đều Baking soda và kem đánh răng để tạo thành hỗn hợp -Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng bàn chải đánh răng lấy một ít hỗn hợp trên đưa lên răng và chải răng đều theo chiều dọc của thân răng và tất cả các mặt tiếp xúc của răng từ trong ra ngoài.

Bật mí cách làm trắng răng bằng baking soda và kem đánh răng cực nhanh tại nhà - Ảnh 5
Tẩy trắng răng với Baking soda và kem đánh răng -Ảnh: Internet

Lưu ý không chải quá mạnh. Bạn cũng có thể chải răng lâu hơn 1 chút để hỗn hợp có thời gian phát huy tác dụng.

Bước 3: Súc miệng lại thật kỹ với nước sạch. Bạn chỉ nên thực hiện phương pháp này 1 tuần từ 2-3 lần để không gây ra tác dụng phụ.

Lưu ý:

  • Tùy theo mỗi người, hiệu quả tẩy trắng răng với Baking soda khác nhau và không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả ưng ý.
  • Nếu bạn đang mang niềng răng hay bọc sứ, hàn trám thì không nên thực hiện phương pháp này. Lí do bởi dùng Baking soda trong thời gian dài có thể làm suy yếu các chất kết dính khi niềng răng.

Dùng Baking soda làm trắng răng là phương pháp tiết kiệm, đơn giản ngay tại nhà mà không cần tới nha sĩ. Hãy kiên trì thực hiện cách làm trắng răng bằng Baking soda và kem đánh răng trong một thời gian dài để đạt hiệu quả cao nhất nhé!

Làm trắng da bằng baking soda, không lo bắt nắng đen sạm trở lại

Làm trắng da bằng baking soda, không lo bắt nắng đen sạm trở lại

Nếu đã dùng nhiều loại mỹ phẩm nhưng làn da không mấy cải thiện, hãy áp dụng cách làm trắng da bằng baking soda dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   baking soda baking soda tẩy trắng răng bột baking soda

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 29 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới