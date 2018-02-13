Làm trắng da bằng baking soda, không lo bắt nắng đen sạm trở lại

Baking soda là bột nở, một loại gia vị làm bánh quen thuộc. Đây là loại nguyên liệu có tính tẩy khá mạnh, khi tiếp xúc lên da sẽ gây ra các phản ứng góp phần đẩy bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết ra khỏi lỗ chân lông. Từ đó, tăng tái tạo tế bào mới giúp làn da luôn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Làm trắng da bằng baking soda mang đến hiệu quả cao nhưng không gây kích ứng, mẩn ngứa hay tổn hại đến sức khỏe .

Đặc biệt, lượng chất khoáng trong bột baking soda có khả năng tăng sắc tố giúp da bật tông trắng hồng tự nhiên chỉ sau thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, nhờ tính tẩy mạnh nên loại bột này giúp ngăn ngừa các tác nhân gây nên mụn, viêm, mẩn ngứa cực kỳ hiệu quả.

Cách làm trắng da bằng baking soda

Baking soda và sữa tươi

Sữa tươi là nguyên liệu giàu dưỡng chất có ích đối với làn da. Trong khi baking soda giúp tẩy tế bào chết, bụi bẩn thì sữa tươi sẽ cung cấp chất khoáng làm tăng hiệu quả dưỡng trắng da.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh baking soda

- 2 muỗng canh sữa tươi không đường

Cách thực hiện:

Cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì có thể sử dụng.

Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, thoa đều hỗn hợp baking soda vừa thực hiện lên. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 - 3 phút thì vệ sinh lại bằng nước lạnh là hoàn thành. Với cách làm trắng da này, bạn nên áp dụng 2 - 3 lần mỗi tuần.

Làm trắng da mặt tự nhiên bằng baking soda và sữa tươi không đường - Ảnh: Internet

Baking soda và chanh

Kết hợp baking soda với chanh sẽ làm tăng hiệu quả dưỡng trắng và điều trị mụn cho da, đặc biệt là mụn bọc và mụn trứng cá.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh baking soda

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Cho baking soda, nước cốt chanh và sữa chua đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào với nhau thì thoa lên khắp da mặt. Mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 5 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ làm trắng da tự nhiên với baking soda, chanh và sữa chua - Ảnh: Internet

Baking soda và mật ong

Mật ong là nguyên liệu giàu axit amin, vitamin, chất chống oxy hóa mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da. Kết hợp baking soda và mật ong, bạn sẽ sở hữu loại mặt nạ làm trắng da, đồng thời ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh baking soda

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều lượng baking soda và mật ong đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều hỗn hợp hai thành phần vừa thực hiện lên và mát xa nhẹ nhàng. Thư giãn khoảng 5 phút thì rửa lại với nước mát là xong.

Làm trắng da với baking soda và mật ong mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Với 3 cách làm trắng da bằng baking soda cùng các nguyên liệu tự nhiên trên, bạn sẽ sở hữu nhan sắc vô cùng lung linh mà chẳng cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền.