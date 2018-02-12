Thêm muối vào sữa chua không đường để đắp mặt nạ, da đen cỡ nào cũng trắng bật 2 - 3 tông

Đắp mặt nạ sữa chua không đường kết hợp với muối thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các khuyết điểm và dưỡng trắng da chỉ sau thời gian ngắn.

Thường xuyên đắp mặt nạ sữa chua không đường trộn với muối sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên chỉ trong 7 - 10 ngày. Mặt nạ sữa chua không đường và muối Sữa không đường trải qua quá trình lên men tự nhiên sẽ cho ra sữa chua. Đây là loại thức uống chứa lượng men vi sinh, lợi khuẩn lớn có khả năng chống lại vi khuẩn gây nên mụn, viêm da cực kỳ hữu hiệu.

Bên cạnh đó, sữa chua không đường sẽ cấp ẩm, duy trì độ pH giúp da luôn mịn màng dù thời tiết có hanh khô đến mấy. Ngoài ra, nguồn chất chống oxy hóa dồi dào trong loại sữa bổ dưỡng này giúp làm chậm quá trình lão hóa, góp phần duy trì làn da, nhan sắc tươi trẻ, thách thức thời gian.

Đắp mặt nạ sữa chua không đường thường xuyên giúp làn da căng mịn và tươi trẻ - Ảnh: Internet Trong khi đó, muối là nguyên liệu chứa lượng chất kháng khuẩn, chống viêm dồi dào giúp da điều trị và ngăn ngừa mụn hữu hiệu. Đồng thời, khi dùng loại gia vị này để đắp mặt nạ, tế bào chết sẽ được loại bỏ triệt để giúp da luôn trắng hồng tự nhiên, mềm mịn đáng mơ ước. Kết hợp muối với sữa chua không đường, bạn sẽ sở hữu được hỗn hợp mặt nạ dưỡng trắng, trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet Công thức mặt nạ sữa chua không đường và muối Hai loại nguyên liệu này khá lành tính, phù hợp với mọi tính chất da, do đó, bạn có thể đắp thường xuyên mà không cần lo lắng kích ứng hay mẩn ngứa. Nguyên liệu cần có: - 4 muỗng canh sữa chua không đường - 1 muỗng cà phê muối mịn - 1 muỗng canh mật ong Cách thực hiện: Cho sữa chua không đường, muối mịn và mật ong đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng. Bạn nên đắp mặt nạ sữa chua không đường và muối này 3 lần mỗi tuần - Ảnh: Internet Tiếp đó, bạn rửa thật sạch da mặt rồi thoa đều mặt nạ sữa chua không đường vừa thực hiện lên. Mát xa theo chuyển động tròn khoảng 2 phút, thư giãn thêm 20 phút thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành. Mặt nạ sữa chua không đường và muối giúp bạn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng chỉ sau thời gian ngắn - Ảnh: Internet Ngoài muối, bạn có thể kết hợp sữa chua không đường với dầu ô liu, dầu dừa, tinh bột nghệ, bột sắn dây, bột cám gạo... để làm mặt nạ dưỡng da mỗi tuần. Da căng mịn, trắng hồng khi áp dụng mặt nạ sữa chua không đường chỉ trong 1 tuần - Ảnh: Internet Hy vọng công thức mặt nạ dưỡng da từ sữa chua không đường trên sẽ hữu ích đối với bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-muoi-vao-sua-chua-khong-duong-de-dap-mat-na-da-den-co-nao-cung-trang-bat-2-3-tong-271325.html