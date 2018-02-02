Hấp trứng với sữa đặc ăn mỗi ngày, size vòng 1 tăng lên 90cm cực nhanh

Đặc biệt, lượng protein dồi dào có trong trứng có tác dụng tạo dựng cơ khiến vòng 1 không chỉ tăng kích thước mà còn săn chắc, không gặp phải tình trạng chảy xệ và teo tóp.

Trứng là thực phẩm giàu collagen, vitamin, khoáng chất có khả năng thúc đẩy sản sinh nội tiết tố nữ estrogen, từ đó kích thích tăng vòng 1 một cách tự nhiên.

Cũng giống như trứng, sữa đặc cũng chứa rất nhiều protein hỗ trợ tăng cường vòng 1 hiệu quả. Bên cạnh đó, lượng dưỡng chất đa dạng trong sữa còn giúp da vùng ngực căng mịn, không bị rạn khi kích thước tăng lên nhanh.

- 1 quả trứng gà

- 3 muỗng canh sữa đặc

- ½ muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho trứng gà, sữa đặc và mật ong vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng đánh tan đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó, cho vào nồi hấp hoặc đun cách thủy đến khi hỗn hợp chín, chuyển màu vàng nhạt và đông cứng lại là bạn có thể thưởng thức ngay. Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn 1 phần trứng hấp sữa đặc theo công thức này, sau 1 thời gian ngắn, kết quả đạt được sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Ngoài tăng vòng 1, trứng gà hấp sữa đặc còn giúp tăng cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Lưu ý khi tăng size vòng 1 lên 90cm bằng trứng

- Nếu bạn đang muốn giảm cân, hạn chế áp dụng phương pháp tăng vòng 1 bằng trứng này.

- Phương pháp này cũng cực kỳ phù hợp với bạn gái có thần hình “cò hương” muốn tăng cân nhanh.

- Nếu không có thời gian, bạn có thể ăn trứng gà luộc nguyên quả thay thế, cách này vẫn mang đến hiệu quả vượt trội.

Trứng gà luộc cũng có khả năng tăng size vòng 1 tương tự trứng hấp sữa đặc - Ảnh: Internet

Thực phẩm giúp tăng vòng 1 lên 90cm

Ngoài cách hấp trứng gà trên, còn rất nhiều thực phẩm quen thuộc khác có khả năng tăng vòng 1 lên 90cm nhanh chóng, chẳng hạn như chân giò, chân gà, dứa, bơ, đu đủ xanh...

Đơn giản nhất, mỗi ngày bạn hãy uống 1 ly sinh tố đu đủ song song với việc ăn trứng gà hấp để tăng hiệu quả tăng vòng 1. Cách thực hiện đơn giản, bạn cho đu đủ chín, sữa đặc và đá vào máy xay thật nhuyễn mịn, cho ra ly là có thể thưởng thức.

Đu đủ được xem là loại quả có khả năng tăng trưởng vòng 1 nhanh chóng và lành mạnh. Ngoài ra, sinh tố từ loại quả này còn cung cấp dưỡng chất, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Với những phương pháp trên, bạn chỉ cần kiên trì áp dụng trong một thời gian ngắn, vòng 1 sẽ tăng 'vèo vèo' lên 90cm vô cùng dễ dàng mà lại an toàn cho sức khỏe.