Bật mí cách làm kem trộn siêu trắng cho da đẹp hoàn hảo còn hơn cả thẩm mỹ

Để có được làn da trắng mịn nhất và nhanh chóng nhất bạn thường nghĩ đến việc áp dụng công nghệ thẩm mỹ tại spa. Việc áp dụng kỹ thuật vào trong làm đẹp sẽ giúp làn da của bạn trở nên trắng bật nhiều tone đến không ngờ. Tuy nhiên, đây lại là biện pháp tốn kém mà không phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Do vậy, lựa chọn mà bạn nên sử dụng nếu muốn nhanh sở hữu làn da trắng muốt, mịn màng nhất đó là dùng cách làm kem trộn siêu trắng .

Aspirin được biết đến chủ yếu là loại thuốc đặc trị giúp giảm đau nhanh chóng. Ngoài ra, nhờ thành phần của loại thuốc này mà nó có thể dùng để chăm sóc da hiệu quả Aspirin có khả năng tẩy trắng cao, nên nếu biết biến nó thành kem trộn dưỡng trắng da thì quả là tuyệt vời.

Kem trộn là sản phẩm được tổng hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau từ thiên nhiên hay đã qua tinh chế. Khi trộn kem lại thì những dưỡng chất sẽ phát huy tối đa công dụng và cho bạn thấy hiệu quả nhanh chóng hơn và nhận được sự hài lòng nhiều hơn. Loại mỹ phẩm tự làm này có giá thành khá rẻ nên bạn không cần phải lo lắng mà hãy yên tâm áp dụng nhé.

Chuẩn bị:

- Thuốc Aspirin.

- Kem dưỡng trắng da toàn thân.

- Kem chống rạn da cho bà bầu.

- Kem sâm dưỡng da.

Thực hiện:

- Lấy 10 viên thuốc Aspirin nghiền thành bột rồi trộn với 200ml kem dưỡng trắng da toàn thân, 100ml kem chống rạn da cho bà bầu và 3 hộp kem sâm.

- Cho toàn bộ hỗn hợp trên vào cối xay cho nhuyễn.

- Sau đó bạn có thể trộn thêm chút tinh dầu oải hương hoặc hoa hồng tùy ý.

- Cho kem trộn vừa tạo vào trong hộp kín rồi bảo quan trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách làm kem trộn trắng da nhanh với sữa chua

Sữa chua lên men tự nhiên chứa nhiều vitamin A, B, C, E, các khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, canxi, magie và axit amin. Nó giúp ngăn ngừa lão hóa da, dưỡng da căng mịn, sạch mụn, vết thâm và trở nên trắng sáng đều màu.

Nếu bạn đã dùng sữa chua làm mặt nạ trắng da rồi thì với cách làm kem trộn dưỡng da siêu trắng với sữa chua này, sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời mà bạn sẽ tiếc nếu không áp dụng.

Chuẩn bị:

- Bột cám gạo.

- Sữa chua không đường.

- Mật ong.

- Sữa tắm dê.

Thực hiện:

- Cho 5 muỗng bột cám gạo trộn với 1 hũ sữa chua không đường, 5 muỗng mật ong và 200ml sữa tắm dê.

- Đánh hỗn hợp lên cho đều hoặc có thể cho vào cối xay nhuyễn. Nếu như hỗn hợp quá đặc thì bạn có thể chế thêm vào chút nước hoặc sữa tươi không đường cũng được.

- Cuối cùng là bạn đã có một loại kem trộn giúp dưỡng trắng da siêu tốc. Chỉ cần bảo quản nó kín trong ngăn mát tủ lạnh là được.

Cách làm kem trộn dưỡng da siêu trắng với nha đam

Nếu bạn đã quá quen thuộc với mặt nạ trắng da từ nha đam rồi thì với loại kem trộn được bào chế từ loại thực phẩm này sẽ khiến bạn cảm thấy hứng thú hơn.

Nha đam đã được chứng minh trong thực tế rằng nó có nhiều lợi ích cho việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp làn da. Nhờ thành phần dưỡng chất cao, nha đam luôn nằm ở những vị trí đầu tiên trong danh sạch dưỡng da hiệu quả của chị em phụ nữ Nếu bạn dùng nha đam làm kem trộn siêu trắng thì đó là sự lựa chọn thông minh.

Chuẩn bị:

- Nhánh cây nha đam.

- Sáp ong.

- Viên vitamin E tổng hợp.

- Dầu hạnh nhân hoặc dầu oliu.

- Tinh dầu oải hương hoặc tinh dầu trà.

Thực hiện:

- Nhánh cây nha đam tươi rửa sạch, bỏ vỏ rồi lấy muỗng cạo lấy phần gel bên trong.

- Cắt viên nén vitamin E rồi bóp lấy dịch.

- Đun cách thủy hỗn hợp 2 muỗng sáp ong và 2 muỗng dầu hạnh nhân cho đến khi sáp ong tan chảy hoàn toàn.

- Khi hỗn hợp đã nguội bớt thì cho thêm vào khoảng 2 muỗng gel nha đam, 5 giọt dịch vitamin E và chút tinh dầu oải hương để tạo mùi.

- Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi tạo thành lớp kem sáng mịn.

- Bảo quản lạnh là được.

Để cách làm kem trộn dưỡng da siêu trắng này phát huy công dụng cao nhất thì bạn nên áp dụng đều đặn mỗi ngày 2 lần giống như kem dưỡng da thông thường. Chỉ sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ có sự thay đổi đến ngạc nhiên.