Bật mí các cách phối đồ với quần short jean nữ đơn giản mà cực kỳ sành điệu

Nếu bạn chưa biết quần short jean nữ mặc với áo gì thì đẹp, áo sơ mi chính là một sự lựa chọn tuyệt vời đứng đầu trong bảng xếp hạng các món đồ hợp với quần short jean nhất. Hãy quên đi việc áo sơ mi chỉ thích hợp với chốn công sở nghiêm túc với chiếc quần âu dáng dài. Thử phối một chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc quần short jean xem sao, bạn sẽ nhận ra một điều bất ngờ.

Nếu bạn là một cô gái yêu thích sự cá tính và sành điệu, một chiếc quần jean là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của mình. Quần short jean khiến cho đôi chân thon dài của bạn trở nên nổi bật và gợi cảm hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, Phụ nữ và gia đình sẽ chia sẻ với các bạn những cách phối đồ với quần short jean nữ cực kỳ sành điệu và hợp thời trang .

Nếu bạn cảm thấy một chiếc quần jean kết hợp với áo thun hơi nhàm chán thì việc khoác lên mình thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro sẽ khiến cho bộ trang phục thêm mới mẻ và có chút gì đó ngầu ngầu.

Bạn nên sơ vin áo sơ mi, để trông gọn gàng đồng thời giúp bạn trông cao và hợp tỷ lệ với chiếc quần short hơn. Diện set đồ này ra đường cho thấy bạn là một cô nàng rất tinh tế về phong cách ăn mặc.

Quần short jean kết hợp với áo thun và áo sơ mi - Ảnh minh họa: Internet

Không nên chọn một chiếc áo sơ mi quá bó sát vào người hoặc rộng thùng thình sẽ khiến cho bộ trang phục mất đi sự thoải mái và năng động cũng như sự chỉnh chu. Hãy chọn một chiếc áo dài gần vạt gấu quần.

Quần short jeans, áo hai dây

Trong những cách phối đồ với quần short jean nữ, việc kết hợp với áo hai dây sẽ khiến là một sự lựa chọn khá mạnh bạo, làm nổi bật đôi vai trần gợi cảm cùng đôi chân dài miên man. Một chiếc áo hai dây một màu, bằng vải thun hoặc lụa đều ổn trong set đồ này.

Quần short jean với áo hai dây gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Quần short jean với áo crop top

Nếu bạn là một cô nàng tự tin về vòng 2 thon gọn của mình, hãy lựa chọn một chiếc áo croptop kết hợp với chiếc quần jeans. Bạn sẽ cực kỳ quyến rũ và tỏa sáng trong set đồ đáng yêu này, tha hồ thể hiện bản thân là một cô nàng cực kỳ cá tính qua bộ trang phục.

Quần short jean với áo croptop khoe vòng eo thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Quần short jean với áo thun

Cách phối quần short jean nữ với áo thun đã quá quen thuộc đối với bất kỳ cô gái nào bởi sự tiện lợi và thoải mái đó. Bạn không cần tốn thì giờ để đứng trước tủ quần áo và ngẫm nghĩ xem nên mặc gì đi chơi. Bộ đôi short jean và áo thun là đủ để quẩy cả mùa hè này rồi đó.

Quần short jean với áo thun thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Áo thun luôn mang lại cho bạn một phong cách trẻ trung, phóng khoáng và mát mẻ với nhiều kiểu cách đa dạng. Bạn có thể mặc một chiếc áo thun vừa người hoặc rộng thùng thình cũng cực kỳ đẹp mắt và che được khuyết điểm vòng 2.

Quần Jean kết hợp với áo trễ vai

Bạn đừng cho rằng áo trễ vai chỉ hợp với phong cách bánh bèo và luôn phải mặc cùng váy xòe thì mới hợp gu. Thực sự, hãy thử mix một chiếc quần short jean cá tính với một chiếc áo trễ vai, chúng sẽ khiến bạn nổi bật giữa đám đông bởi bờ vai thon và đôi chân dài.

Quần short jean với áo trễ vai - Ảnh minh họa: Internet

Quần short jean kết hợp với áo dài tay ôm body

Trong các cách mix đồ với quần short jean nữ, không ai nghĩ đến việc lựa chọn một chiếc áo dài tay ôm body. Tuy nhiên, bạn sẽ cực kỳ thu hút và hấp dẫn nếu thử set đồ này khi ra đường đó nhé. Quần short jean khoe đôi chân dài gợi cảm miên man, cùng áo dài tay ôm body tôn dáng, chúng kết hợp trở thành một bộ đôi cho cô nàng sành điệu và cực kỳ hiện đại.

Quần short jean với áo dài tay ôm người - Ảnh minh họa: Internet

Quần short jean mix cùng nón bèo nhí nhảnh

Mặc trên mình một chiếc quần short jean và đội nón bèo trông thật đáng yêu trong những ngày hè nóng bức. Đặc biệt hơn nữa, set đồ này cực kỳ hợp cho bạn khi đi du lịch nghỉ mát hoặc đi picnic cùng bạn bè.

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Quần short jean kết hợp với mũ tai bèo - Ảnh minh họa: Internet

Quần short jean mix cùng áo len mỏng

Thời trang trên đông dưới hè tưởng buồn cười mà ăn ý không tưởng khi bạn diện set đồ này lên mình. Đơn giản vì trong tiết trời cuối thu đầu đông se lạnh, bạn không muốn lúc nào cũng bó mình trong những bộ quần áo kín mít, bạn muốn thoải mái tự tin khoe dáng vóc cơ thể mình và đôi chân dài miên man, áo len mỏng kết hợp cùng quần short jean là sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Quần short jean kết hợp với áo len mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những chia sẻ trên về cách phối đồ với quần short jean nữ có thể giúp bạn có thêm những bí kíp mặc đẹp và tự tin dạo phố. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo.