Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy

Làm đẹp 23/03/2022 20:25

Móng tay mềm và dễ gãy có thể là một vấn đề lớn với bạn. Cho dù bạn cố gắng cải thiện chúng bao nhiêu đi nữa, chúng sẽ tiếp tục gãy trừ khi bạn cung cấp cho chúng sự chăm sóc thích hợp.

Móng tay chắc và khỏe luôn là điều mong muốn của tất cả chúng ta, vì vậy, 7 mẹo này sẽ giúp chúng trông đẹp hơn bao giờ hết.

1. Không sơn móng tay mọi lúc

Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy - Ảnh 1

Một quan niệm sai lầm phổ biến ở phụ nữ là bạn nên sơn móng tay mọi lúc, vì nó tạo ra một lớp bảo vệ móng tay. Mặc dù điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng các nghiên cứu không ủng hộ tuyên bố này. 

Các bác sĩ da liễu cho rằng việc sơn móng tay trong thời gian dài có thể tạo điều kiện cho các chất hóa học trong sơn bóng ngấm vào móng và gây ra hiện tượng đổi màu, bong tróc móng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên từ bỏ hoàn toàn những bộ móng nhiều màu sắc, nhưng thỉnh thoảng hãy tạm dừng sơn bóng sẽ có lợi cho sức khỏe tổng thể của chúng.

2. Dũa móng tay thường xuyên, nhưng không dùng kéo cắt móng tay

Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy - Ảnh 2

Móng tay của chúng ta có thể bị hư hại và gãy nếu chúng ta không cắt chúng thường xuyên. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải có sự lựa chọn tốt khi lựa chọn các dụng cụ phù hợp để chăm sóc móng tay. Đồ cắt móng có lẽ là dễ sử dụng nhất nhưng không phải là tốt nhất vì chúng có thể gây ra các vết nứt. Thay vào đó, hãy chọn dũa vì nó không gây áp lực nhiều lên móng tay của bạn.

Mẹo chuyên nghiệp : Luôn giũa móng tay theo một hướng, các chuyển động tới lui sẽ làm móng tay bị sờn.

3. Đeo găng tay cao su khi dọn dẹp

Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy - Ảnh 3

Những người làm việc trong phòng thí nghiệm có thể xác nhận rằng đeo găng tay cao su trong vài giờ hàng ngày có thể làm hỏng móng tay của bạn. Tuy nhiên, điều tương tự là việc hỏng móng cũng có thể xảy ra khi bạn không đeo chúng ít nhất là khi bạn đang làm việc nhà. Không chỉ chất tẩy rửa có chứa các hóa chất độc hại mà việc tiếp xúc lâu với nước cũng có thể khiến chúng yếu đi. Do đó, hãy đầu tư vào một đôi găng tay cao su tốt và đừng quên đeo chúng khi rửa bát.

4. Ăn nhiều cơm hơn

Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy - Ảnh 4

Sức khỏe của chúng ta phần lớn phụ thuộc vào sự lựa chọn thực phẩm của chúng ta, ngoại hình của chúng ta cũng vậy. Một trong những loại vitamin cần thiết cho sự phát triển và chắc khỏe của móng tay là vitamin B, có thể được tìm thấy trong gạo. Do đó, ăn cơm vài lần một tuần có thể giúp bạn chắc khỏe móng tay.

5. Tránh các chất làm cứng móng tay

Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy - Ảnh 5

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng một loại thuốc làm chắc móng sẽ không giúp ích gì cho móng của bạn về lâu dài. Các thành phần trong nó thực sự ban đầu sẽ làm cứng móng tay. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng có thể bị khô và móng tay sẽ trở nên giòn và dễ bị gãy.

6. Thoa lên móng tay Vaseline

Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy - Ảnh 6

Vaseline là loại sáp dầu khoáng phổ biến nhất và chắc chắn phải có trong bộ sưu tập sản phẩm chăm sóc móng của những tín đồ làm móng. Nó hoạt động như một chất dưỡng ẩm cho móng tay cũng như cho lớp biểu bì của bạn. Áp dụng nó hàng ngày có thể giúp móng tay giòn hơn bằng cách tăng cường độ cứng và tạo lớp bảo vệ.

Mẹo chuyên nghiệp : Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ nguyên lớp sáp dầu khoáng này trong 3-5 phút trước khi rửa sạch.

7. Ngâm móng tay của bạn trong nước cam tươi vắt

Bàn tay thêm xinh đẹp với 7 mẹo nhỏ vô cùng hữu ích giúp bạn dưỡng móng bóng bẩy, đẩy lùi tình trạng giòn gãy - Ảnh 7

Thực phẩm giàu vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và tất nhiên là với cả sự phát triển của móng tay và tóc. Tuy nhiên, vitamin này cũng có thể được áp dụng bên ngoài cơ thể. Để móng mọc nhanh hơn, hãy thử ngâm móng trong nửa quả cam hoặc nước cam tươi trong 10 phút mỗi ngày.

Mẹo chuyên nghiệp : Axit citric từ nước cam có thể làm khô móng, vì vậy hãy đảm bảo rửa sạch móng và dưỡng ẩm bằng kem sau đó.

Theo Brightside

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