Những loại thực phẩm này là 'chiến thần' diệt trừ lão hóa cho làn da mà bạn chớ nên bỏ qua

1. Cải xoăn

Màu xanh lá cây này đã trở thành siêu sao về dinh dưỡng, nhưng bây giờ bạn có thể thêm sức mạnh chống lão hóa da vào danh sách giải thưởng của nó.

Cải xoăn chứa nhiều lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinics in Dermatology, nó có thể tăng cường độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho làn da của bạn, cũng như chất béo dưới da, đóng vai trò như một "thước đo" của sự trẻ trung. Lutein đặc biệt dường như cũng có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi bước sóng ánh sáng đặc biệt có hại được gọi là ánh sáng xanh.

Nếu bạn không thích cải xoăn, hãy thử ăn bơ, chúng cũng chứa nhiều lutein và zeaxanthin.

2. Sô cô la đen

Tin tuyệt vờ với những người yêu thích sô cô la rằng sô cô la đen cung cấp một số lợi ích chống lão hóa nghiêm trọng cho bạn. Hạt ca cao, thành phần chính trong sô cô la đen chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giảm viêm do tiếp xúc với tia cực tím, tăng tuần hoàn và giúp da giữ ẩm tốt hơn. Đây là một công thức chiến thắng cho làn da sáng và khỏe mạnh.

Sô cô la đen cũng rất giàu magiê, một chất dinh dưỡng chống viêm khác. Magiê làm giảm căng thẳng, cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ, chất đóng vai trò trong quá trình lão hóa da. Chỉ cần nhớ kiểm tra hàm lượng đường bổ sung trong thanh sô cô la đen yêu thích của bạn, quá nhiều đường có thể tàn phá làn da của bạn. Nghiên cứu từ Đại học Y khoa Baylor cho thấy đường có ảnh hưởng tiêu cực đến các sợi collagen và có thể khiến da trở nên cứng hơn và kém đàn hồi hơn.

3. Quả mọng

Rất may, ăn uống để trẻ lâu không có nghĩa là phải cắt bỏ tất cả các loại đường. Một số loại trái cây đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da trẻ trung và tràn đầy sức sống. Quả mọng chứa nhiều vitamin C, một thành phần phổ biến trong các sản phẩm chống lão hóa da và chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do làm lão hóa da.

4. Gia vị

Hóa ra, tủ gia vị là công cụ chống lão hóa tuyệt vời tiếp theo của bạn. Một số loại gia vị, như oregano, quế và đinh hương, có chứa axit lipoic là một hợp chất hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Axit lipoic giúp tăng cường sản xuất chất chống oxy hóa khắp cơ thể và loại bỏ các kim loại nặng gây ra stress oxy hóa. Trong khi axit lipoic có tự nhiên trong cơ thể, bạn có thể tăng lượng tiêu thụ của mình thông qua một số loại thực phẩm (như các loại gia vị thơm này).

Chúng ta không thể nói về chứng viêm mà không nhắc đến nghệ. Củ nghệ đã được sử dụng trong y tế ở các nền văn hóa khác trong nhiều thế kỷ để chống lại và ngăn ngừa viêm nhiễm, gần đây đã trở thành một thực phẩm bổ sung phổ biến được lựa chọn ở thế giới phương Tây. Loại gia vị cay nồng này cũng có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh trầm cảm, viêm khớp và một số bệnh ung thư.

5. Dưa hấu

Trái cây mùa hè yêu thích của mọi người xứng đáng có một vị trí trong chế độ ăn uống chống lão hóa của bạn cả năm. Dưa hấu chứa nhiều vitamin A, C và E, tất cả đều giúp tăng cường sức khỏe làn da và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như lycopene, khiến nó trở thành thực phẩm tối ưu cho làn da trẻ trung. Dưa hấu cũng có khả năng ngậm nước cao, vì nó có 92% là nước. Giữ đủ nước là điều cần thiết để giữ cho làn da của bạn luôn sáng và tràn đầy sức sống.

6. Quả óc chó

Quả óc chó có khả năng chống oxy hóa cao nhất so với bất kỳ loại hạt nào và là nguồn cung cấp chất béo omega-3 tuyệt vời. Sự kết hợp này làm cho chúng trở thành một món ăn nhẹ chống viêm tuyệt vời để có làn da đẹp hơn và sức khỏe nói chung. Quả óc chó cũng rất tốt để tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn. Sức khỏe của hệ vi sinh vật có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của da và sức khỏe đường ruột thích hợp giúp da ở trạng thái cân bằng nội môi để bảo vệ tối ưu, điều chỉnh nhiệt độ và giữ nước.

7. Nho

Nho chứa chất resveratrol được biết là có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa này cũng bảo vệ collagen khỏi các gốc tự do. Collagen giúp bảo vệ độ đàn hồi của da, để bạn có thể luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống trong nhiều năm tới.

8. Lựu

Lựu và quả mâm xôi chứa nhiều axit ellagic, một hợp chất mà nghiên cứu cho thấy có thể giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn một cách tự nhiên. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Experimental Dermatology cho thấy rằng axit ellagic ngăn chặn sự phân hủy collagen làm săn chắc da, và cũng ngăn ngừa một số chứng viêm do tia cực tím gây ra. Do đó, axit ellagic có thể làm chậm chuỗi phản ứng lão hóa da xảy ra do tình trạng viêm đó.

9. Món ăn lên men

Nghiên cứu mới hơn cho thấy một số chủng lợi khuẩn có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thương da do tia cực tím gây ra. Các chủng khác đã được chứng minh là giúp duy trì độ pH của da thấp hơn (da lão hóa có độ pH cao hơn) hoặc loại bỏ các gốc tự do có hại. Tuy nhiên, như với hầu hết các nghiên cứu về các món muối chua, cần có các chủng cụ thể để thấy được lợi ích và chúng không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy trong các sản phẩm thực phẩm. Điều đó nói rằng, có rất nhiều lợi ích tiềm năng của việc tiêu thụ men vi sinh dưới dạng sữa chua hoặc kefir, các loại rau lên men như dưa cải bắp và kim chi, nước tương hoặc miso, v.v.

10. Cà phê

Thói quen uống cốc cà phê mỗi ngày của bạn có thể giúp ngăn ngừa ung thư da và chống lại bệnh trứng cá. Trong một nghiên cứu trên Tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Âu, những phụ nữ uống một tách cà phê mỗi ngày giảm khoảng 10% nguy cơ phát triển ung thư da không tế bào hắc tố. Tuy nhiên, nó phải có chứa caffein, vì decaf không có cùng lợi ích bảo vệ. Ngoài ra, phụ nữ uống càng nhiều cà phê khoảng 6 tách mỗi ngày thì nguy cơ ung thư da của họ càng thấp. Theo một nghiên cứu khác, những người uống cà phê cũng ít bị bệnh rosacea hơn. Đầu óc sảng khoái và làn da đẹp hơn từ nghi thức đồ uống buổi sáng yêu thích của chúng ta nghe sẽ rất thú vị với bạn.

11. Nước hầm xương

Nước hầm xương có chứa lượng collagen dồi dào, đó là lý do tại sao bạn sẽ muốn thêm nó vào chế độ ăn uống của mình để có làn da tươi trẻ hơn. Mặc dù hầu hết các nghiên cứu là trên động vật, không phải con người, các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ collagen có thể làm tăng một số loại collagen của da và cũng làm giảm một loại enzyme phân hủy collagen.

Tiêu thụ collagen cũng có thể giúp làm giảm tình trạng da khô do ánh nắng mặt trời. Thịt cũng giàu collagen, hãy nhớ bao gồm các loại thực phẩm giàu vitamin C, như cam quýt, kiwi và ớt chuông, vì vitamin C rất quan trọng đối với việc sản xuất collagen.

12. Cá hồi

Những omega-3 có lợi cho bạn trong cá hồi và các loại cá béo khác như cá ngừ và cá mòi (cộng với một số động vật có vỏ như hàu và trai) có thể giúp bạn trông trẻ trung và thậm chí có thể cứu bạn khỏi bị cháy nắng. Đừng bỏ qua kem chống nắng hoàn toàn, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng omega-3 ngăn chặn tình trạng viêm bùng phát trên da của bạn sau khi tiếp xúc với tia cực tím và nó cũng hoạt động giống như một loại kem chống nắng tự nhiên, giúp ngăn ngừa cháy nắng. Bnạ cũng đừng quên: những omega-3 không chỉ có lợi cho làn da của bạn mà còn tốt cho tim mạch của bạn.

Theo EatingWell