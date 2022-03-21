Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này

Làm đẹp 21/03/2022 23:25

Nếu bạn có làn da dễ nổi mụn hay bạn đang trải qua thời gian điều trị mụn, chắc chắn bạn cần một quy trình chăm sóc da hợp lý để không chỉ giúp làn da nhanh chóng hết mụn mà còn có thể hồi phục sau mụn nhanh chóng.

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một thói quen chăm sóc da mụn tốt là điều cần thiết khi bạn dễ bị nổi mụn. Quy trình hàng ngày của bạn có thể giúp ích cho làn da của bạn theo những cách sau:

- Loại bỏ dầu thừa

- Giữ cho lỗ chân lông thông thoáng

- Giúp mụn nhanh lành hơn

Với rất nhiều sản phẩm có sẵn và quá nhiều thông tin trái chiều ngoài kia, việc tạo ra một thói quen chăm sóc da cho mụn trứng cá có vẻ khó hiểu với nhiều bạn. Nhưng thói quen chăm sóc da hàng ngày đối với mụn trứng cá của bạn không cần phải phức tạp để mang lại hiệu quả.

Bạn chỉ cần một vài phút hai lần một ngày. Thông thường, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần trong tay. Những gì bạn không có, bạn có thể mua ở hiệu thuốc và bạn không cần phải đầu tư vào những sản phẩm đắt tiền.

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh về những điều bạn nên và không nên làm khi xây dựng quy trình chăm sóc da để kiểm soát mụn trứng cá.

Làm sạch nhẹ nhàng nhưng tốt

Chỉ sử dụng đầu ngón tay hoặc khăn mềm để làm sạch da mặt. Nhớ rửa sạch đường viền hàm, cổ, trước và sau tai. Không cần phải sử dụng miếng khăn thô ráp hoặc chà mạnh lên da, điều này sẽ không giúp da của bạn sạch hơn. 

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với làn da của mình. Loại sữa rửa mặt bạn chọn có thể phụ thuộc vào việc bạn có sử dụng thuốc trị mụn theo toa hay không. 

Sữa rửa mặt không kê đơn: Sữa rửa mặt trị mụn không kê đơn (OTC) là lựa chọn tốt nếu bạn bị mụn nhẹ. Hãy Chọn một loại có chứa salicylicaxit hoặc benzoyl peroxit.

Sữa rửa mặt không chứa thuốc : Nếu bạn hiện đang sử dụng thuốc trị mụn theo toa, bạn sẽ cần một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa thuốc để thay thế. 

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn trang điểm hoặc nếu da bạn đổ mồ hôi vào ban ngày, hãy rửa hai lần vào ban đêm: Làm sạch tẩy trang, rửa sạch bằng sữa rửa mặt. Chất tẩy rửa bổ sung này đảm bảo bạn rửa sạch mọi dấu vết của lớp trang điểm, mồ hôi và bụi bẩn mỗi đêm.

Không sử dụng xà phòng mạnh hoặc nước rửa tay diệt khuẩn trên mặt của bạn. Xà phòng mạnh sẽ không làm sạch mụn mà còn gây kích ứng da.

Sử dụng Toner hoặc Astringent

Bước này là tùy chọn. Tùy thuộc vào thành phần của chúng, chất làm se hoặc chất làm săn da có thể giúp ích theo những cách sau:

- Loại bỏ dầu thừa

- Cấp ẩm

- Giúp chống lại mụn đầu đen và mụn bọc

Cách sử dụng: Thấm toner vào miếng bông hoặc xịt trực tiếp lên da và nhẹ nhàng thoa đều khắp mặt và cổ. Làm như vậy sẽ giúp loại bỏ bất kỳ lớp trang điểm, cặn sữa rửa mặt và dầu còn sót lại.

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Chất làm se khít lỗ chân lông có thể bị khô, vì vậy hãy ghi nhớ những điều sau:

Tốt nhất cho loại da nhờn : Chất làm se giúp loại bỏ dầu thừa trên da, vì vậy chúng tốt nhất cho loại da nhờn. Nếu da của bạn có xu hướng bị khô tự nhiên hoặc do bạn đang sử dụng các phương pháp điều trị mụn làm khô, thì toner dưỡng ẩm là lựa chọn tốt hơn cho bạn.

Tìm kiếm các sản phẩm không chứa cồn : Ngoài ra, hãy chú ý đến thành phần cồn trong sản phẩm vì cồn có thể làm khô và kích ứng, đặc biệt là đối với các loại da nhạy cảm. Sản phẩm không chứa cồn là lựa chọn tốt nhất nếu da bạn bị khô hoặc bị kích ứng bởi các liệu pháp điều trị mụn. Hãy lưu ý rằng các loại toner chứa cồn có thể làm nổi mụn ngay cả khi da của bạn không quá khô hoặc nhạy cảm.

Toner có thể giúp loại bỏ dầu thừa, sữa rửa mặt và lớp trang điểm. Bất kể loại toner hoặc chất làm se khít lỗ chân lông nào quá khô hoặc gây kích ứng da của bạn, đừng sử dụng chúng. 

Bôi thuốc trị mụn

Sau khi nước hoa hồng khô hoàn toàn hoặc sau khi bạn đã rửa sạch và lau khô mặt hoàn toàn, hãy thoa đều kem trị mụn theo hướng dẫn.

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Cho dù bạn đang sử dụng gel hoặc kem theo toa hay không kê đơn, hãy để thuốc hấp thụ hoàn toàn trước khi thoa kem dưỡng ẩm.

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc chọn thuốc điều trị mụn trứng cá. Bnạ nên gọi cho bác sĩ da liễu hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Bôi kem dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm cho da dầu có vẻ hơi phản trực quan, nhưng đừng bỏ qua bước quan trọng này. Thuốc trị mụn có thể làm khô da, khiến da khát ẩm. Để giảm tình trạng da khô và bong tróc, hãy thoa kem dưỡng ẩm nhẹ hai lần mỗi ngày. 

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Kem dưỡng ẩm của bạn không phải để lại cho bạn cảm giác bóng và nhờn. Có nhiều loại kem dưỡng ẩm dành cho da dầu có khả năng hấp thụ đầy đủ và không làm nặng thêm mụn.

Gel và kem dưỡng ẩm thường nhẹ hơn kem. Dù bằng cách nào, hãy chọn loại được dán nhãn không chứa dầu và không gây dị ứng. Điều này có nghĩa là nó sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Bạn có thể cần thử một vài nhãn hiệu khác nhau để tìm một nhãn hiệu ưng ý.

Áp dụng biện pháp chống nắng

Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá, đừng bỏ qua quy trình chăm da mụn tốt nhất này - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Nhiều loại thuốc điều trị mụn trứng cá và các thành phần tẩy tế bào chết làm cho da của bạn dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời (được gọi là nhạy cảm với ánh sáng). Vì vậy, đảm bảo da mặt của bạn được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời là một phần tốt của thói quen chăm da.

Theo Verywell Health

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