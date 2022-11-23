Bạn ái ngại vì mụn cơ thể? Kế hoạch điều trị lý tưởng này có thể giúp ích cho bạn

Mụn trứng cá như mụn bọc, mụn sẩn và mụn mủ cũng như mụn trứng cá do vi khuẩn có thể thực sự gây đau đớn và mệt mỏi để đối phó. Nếu hiện tượng này xảy ra trên mặt vẫn chưa đủ, thì bây giờ chúng ta phải đối mặt với mụn cơ thể . Nếu bạn đang tìm cách đẩy lùi mụn trứng cá trên cơ thể bằng cách vạch ra kế hoạch điều trị một cách có chiến lược, thì đây là hướng dẫn có thể giúp bạn.

Rất nhiều yếu tố như lỗ chân lông bị tắc, mồ hôi và bụi bẩn tích tụ thường thúc đẩy sự lây lan của mụn trứng cá ở một vùng cụ thể trên da như mặt hoặc cơ thể. Tiến sĩ Geetika Mittal Gupta, bác sĩ da liễu nổi tiếng và người sáng lập ISAAC Luxe, giải thích thêm về điều này, "Da của bạn có thể bị ảnh hưởng do vệ sinh kém và đổ mồ hôi nhiều. Trong khi mồ hôi có thể làm thông thoáng lỗ chân lông của bạn, sự hiện diện của bụi bẩn, dầu và tế bào chết cản trở chúng có thể dẫn đến mụn trên cơ thể. Chiến lược tốt nhất để chống lại điều này là làm sạch da thường xuyên bằng sữa tắm có bọt nhẹ, axit salicylic."

Tất cả chúng ta đều biết rằng loại da trên khuôn mặt và cơ thể của bạn có thể khác nhau ở một số người. Tuy nhiên, những gì không đổi trong hầu hết các trường hợp là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá.

"Mụn cơ thể thường xảy ra nhiều nhất ở thanh thiếu niên do mức độ hormone dao động hoặc do di truyền của họ. Các yếu tố bên ngoài khác có thể gây ra mụn trên cơ thể có thể là độ ẩm cao và sử dụng các sản phẩm làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Da dầu và nhờn là đối tượng dễ bị bùng phát mụn trên cơ thể nhất." Tiến sĩ Geetika cho biết thêm, nó thường được quan sát thấy ở thanh thiếu niên trong thời niên thiếu nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Mụn trên cơ thể khác với mụn trên mặt vì nó khó điều trị hơn vì da ở phần còn lại của cơ thể dày hơn trên mặt. Về mặt y học, nó còn có thể được gọi là viêm nang lông, là tình trạng nhiễm trùng các nang lông của da.

Giải pháp là gì?

Cũng giống như mụn trứng cá trên khuôn mặt, mụn trứng cá trên cơ thể cũng đòi hỏi một kế hoạch điều trị và chăm sóc cụ thể để không chỉ chống lại và làm giảm mụn trứng cá hiện tại mà còn kiểm soát sự xuất hiện của các đợt bùng phát trong tương lai.

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Sử dụng kem dưỡng thể không gây mụn. Sữa dưỡng thể không gây mụn về cơ bản là một loại kem dưỡng da không làm tắc nghẽn lỗ chân lông nhưng vẫn cung cấp độ ẩm cho làn da của bạn. Một số loại kem dưỡng da có chứa một lượng nhỏ axit salicylic giúp loại bỏ các nốt mụn đã có từ trước. Tiến sĩ Geetika khuyên bạn nên tắm rửa thường xuyên để làm sạch da và mặc các loại vải thoáng khí, không gây kích ứng và mồ hôi.

Hãy tin tưởng vào sức mạnh của AHA (axit glycolic) và BHA (axit salicylic) cho làn da của mình. Vì vậy, câu hỏi rõ ràng tiếp theo là liệu chúng có hiệu quả như nhau đối với mụn trứng cá trên cơ thể hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Cả axit glycolic và axit salicylic đều có thể được sử dụng để điều trị mụn trứng cá trên cơ thể. Chúng có khả năng thâm nhập vào các lỗ chân lông chứa nhiều dầu và giảm thiểu sự tích tụ. Axit salicylic đặc biệt hiệu quả đối với da nhờn, khi bị mụn trứng cá kèm theo mụn đầu đen. Chúng vượt trội trong việc thu hút các tế bào mới lên bề mặt da. Các tế bào da mới khỏe mạnh hơn, có nhiều khả năng tự tẩy tế bào chết hơn và ít bị tắc nghẽn lỗ chân lông do bã nhờn, mảnh vụn hoặc tế bào da chết.

Phòng ngừa mụn cơ thể như thế nào?

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Geetika gợi ý: "Có thể ngăn ngừa mụn trên cơ thể bằng các bước đơn giản như tắm hai lần một ngày vào mùa hè, thay quần áo thấm mồ hôi sau khi tập gym và sử dụng các sản phẩm phù hợp. Thay đổi chế độ ăn uống của bạn cũng quan trọng vì làn da là sự phản ánh của những gì bạn ăn. Tẩy tế bào chết cho cơ thể và làn da của bạn ít nhất một lần một tuần, để làm thông thoáng lỗ chân lông và loại bỏ bụi bẩn cứng đầu bám trong tế bào da của bạn. Dưỡng ẩm thường xuyên vì da khô cũng có thể gây kích ứng và viêm da."

Theo Femina