Tâm linh - Tử vi 04/11/2025 03:15

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra trôi chảy và hanh thông muôn phần. Công việc của tuổi này có thể có những thay đổi bất ngờ nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của bản mệnh. Điều này đã được cấp trên đánh giá cao, do đó có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Bạn và người ấy hiện đang lên kế hoạch hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi chơi xa. Người độc thân vẫn còn ham chơi nên chưa muốn nói chuyện yêu đương ngay lúc này.

Cuối ngày hôm nay (4/11/2025), 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp suôn sẻ đủ đường, cuộc đời sung túc, gặp dữ hóa lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra khá thuận lợi. Bạn sẽ hoàn thành nhanh mọi nhiệm vụ được giao nhờ phát huy tốt năng lực làm việc. Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh bạn nên học tập thêm để trau dồi kỹ năng cũng như kinh nghiệm cho bản thân.

Vận trình tình cảm yêu thương dịu dàng. Hỏa sinh Thổ dự báo con giáp này sẽ nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nửa kia có được. Họ không những sẽ cùng bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này, mà hơn hết là xoa dịu được tâm hồn chai sạn của bạn. Người tuổi này tìm thấy nhiều cơ hội yêu đương cho mình trong khoảng thời gian này nhờ có Ngũ hành tương sinh. 

Cuối ngày hôm nay (4/11/2025), 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp suôn sẻ đủ đường, cuộc đời sung túc, gặp dữ hóa lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối êm đẹp. Nhờ có Tam hội quý nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này đã đạt được thành công đúng như mong đợi của mình. Đồng thời, tài lộc của bản mệnh cũng sẽ dư dả nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tài, mở ra nhiều vận may về tiền bạc. Qua đó, bản mệnh nhanh chóng thay đổi suy nghĩ và không còn làm việc theo khuôn khổ như trước. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ bình yên, tốt đẹp. Người tuổi này cảm thấy hạnh phúc vì có người bạn đời khá lý tưởng. Người độc thân vẫn chưa muốn nói chuyện yêu đương vì mải mê lo cho sự nghiệp. 

Cuối ngày hôm nay (4/11/2025), 3 con giáp có căn phú quý, sự nghiệp suôn sẻ đủ đường, cuộc đời sung túc, gặp dữ hóa lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

