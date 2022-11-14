Ăn hải sản vẫn giảm cân? Nên tiêu thụ thịt cá như thế nào mới đúng để đánh bại mỡ thừa?

Làm đẹp 14/11/2022 09:15

Giảm cân không dễ dàng như một số người vẫn khẳng định. Phải mất nhiều giờ làm việc chăm chỉ, rất kiên định và khao khát để đạt được mục tiêu mong muốn.

Ăn hải sản vẫn giảm cân? Nên tiêu thụ thịt cá như thế nào mới đúng để đánh bại mỡ thừa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc tập thể dục thường xuyên, đổ mồ hôi trong phòng tập thể dục và thử các bài tập cường độ cao mới, ăn uống lành mạnh, sạch sẽ và một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng. Trong khi hầu hết mọi người đánh đồng thực phẩm lành mạnh với những thực phẩm vô vị và không ngon miệng, thì có một loại thực phẩm không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn rất ngon đó là HẢI SẢN.

Ít calo và giàu protein nạc, hầu hết các món hải sản như cá, tôm, sò điệp, v...v đều rất lành mạnh và rất tốt cho cân nặng.

Lợi ích giảm cân của việc ăn hải sản

Ăn hải sản vẫn giảm cân? Nên tiêu thụ thịt cá như thế nào mới đúng để đánh bại mỡ thừa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá như chúng ta biết là một nguồn protein nạc tuyệt vời, giúp thỏa mãn cảm giác thèm ăn của bạn và giúp bạn no lâu hơn. Ngoài ra, các loại cá béo như cá hồi, cá hồi hoặc cá ngừ có chứa axit béo omega-3 góp phần tạo cảm giác no và ngăn chặn cảm giác thèm ăn không lành mạnh. Bằng cách chọn cá hoặc bất kỳ loại hải sản nào khác thay vì thịt nạc, bạn đang cắt giảm đáng kể lượng chất béo nạp vào cơ thể. Nó rất ít calo (có lẽ là loại thực phẩm giàu protein thấp nhất) nên rất có lợi cho việc giảm cân.

Tuy nhiên, có một số sai lầm bạn có thể mắc phải khi nấu ăn hoặc lựa chọn hải sản để giảm cân. Dưới đây là một số trong số đó mà bạn cần lưu ý!

Sai lầm 1: Bôi bơ quá mức

Bơ có thể nâng cao hương vị của bất kỳ món ăn nào. Nhưng nếu bạn trở nên quá phóng khoáng và quá hào phóng trong việc rải nó lên thức ăn của mình, nó có thể khiến bạn tăng cân nặng thêm. Nếu bạn đã chọn ăn cá, để lưu ý đến cân nặng của mình, đừng mắc sai lầm khi bôi quá nhiều bơ.

Mặc dù những người thích ăn uống sẽ cảm ơn bạn vì điều đó, nhưng mục tiêu giảm cân của bạn có thể sẽ bị thất bại.

Ăn hải sản vẫn giảm cân? Nên tiêu thụ thịt cá như thế nào mới đúng để đánh bại mỡ thừa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì chế biến hải sản của bạn kèm vói bơ, hãy sử dụng dầu ô liu nguyên chất và thêm các chất làm tăng hương vị như thảo mộc, gia vị hoặc cam quýt.

Sai lầm 2: Rán cá

Ăn hải sản vẫn giảm cân? Nên tiêu thụ thịt cá như thế nào mới đúng để đánh bại mỡ thừa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn chiên là ngon nhất, phải không? Nhưng nếu bạn là người đang muốn giảm một số kg và giữ thêm calo ở mức thấp, hãy tránh các món chiên, ngay cả khi đó là cá có hàm lượng calo thấp hoặc bất kỳ loại hải sản nào khác. Sự giòn và thơm có thể thu hút bạn, nhưng nó sẽ chỉ gây ảnh hưởng đến các mục tiêu giảm cân của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm các cách khác để chế biến hải sản của mình, bạn luôn có thể sử dụng cách nướng, om, hấp.

Sai lầm 3: Hiểu sai về cá béo

Mặc dù các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá thu hoặc cá trích có chứa một số lượng calo và mọi người có thể nghĩ rằng tốt nhất nên tránh nó, các chuyên gia lại tin rằng nó rất tốt cho những người đang cố gắng giảm cân. Hàm lượng axit béo omega-3 trong cá béo giúp cải thiện cảm giác no và hạn chế cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, nó cũng có lợi cho tim và não của chúng ta.

Theo Times of Inida

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