8 nguyên nhân gây nứt nẻ môi và cách chữa lành đôi môi tổn thương

Dưới đây là nguyên nhân khiến môi khô, bong tróc và cách chữa lành chúng.

"Bất cứ ai cũng có thể bị nứt nẻ môi", Audrey Kunin, bác sĩ da liễu, thành viên hội đồng chứng nhận, Giám đốc sản phẩm của NovaBay Pharmaceuticals và là người sáng lập DERMAdoctor chia sẻ. "Khi môi quá khô, tình trạng nứt nẻ và bong tróc đau đớn sẽ bắt đầu."

"Thời tiết lạnh làm điều kiện môi trường khô và dẫn đến mất nước gây nứt nẻ môi", Tiến sĩ Kunin nói.

Nói cách khác, không khí mùa đông khô hanh có thể hút hết độ ẩm từ đôi môi của bạn, khiến chúng bị khô nẻ. Điều kiện gió cũng vậy.

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Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), quá nhiều ánh nắng mặt trời cũng có thể là thủ phạm gây khô môi. Tác hại của ánh nắng mặt trời có thể làm khô môi của bạn, dẫn đến nứt nẻ và bong tróc (đặc biệt là nếu bạn không chăm chỉ thoa SPF tránh cháy nắng).

2. Mất nước

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Theo AAD, tình trạng khô môi nứt nẻ cũng có thể xảy ra nếu môi bạn không được dưỡng ẩm tốt. Một trong những ảnh hưởng của việc mất nước là làm khô da và kéo tai hại đến da trên môi của bạn.

Các dấu hiệu mất nước khác bao gồm:

Khát nước

Nước tiểu vàng sẫm

Đau đầu

Cảm thấy mệt mỏi hoặc uể oải

Táo bón

3. Dị ứng với một số sản phẩm

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Nó có thể là phản trực giác, nhưng son môi của bạn có thể là nguyên nhân, vì "thành phần propyl gallate trong son môi có thể gây dị ứng khi tiếp xúc", Tiến sĩ Kunin nói. Nếu bạn bắt đầu sử dụng một loại son mới và nhận thấy môi khô hơn bình thường, bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm đó.

Nguyên nhân cũng có thể là kem đánh răng của bạn. Tiến sĩ Kunin nói chia sẻ một số loại kem có chứa thành phần guaiazulene hoặc sodium lauryl sulfate (SLS) có thể gây dị ứng khi tiếp xúc hoặc kích ứng da. Cô ấy khuyên bạn nên kiểm tra nhãn thành phần, đặc biệt nếu bạn bắt đầu sử dụng kem đánh răng mới gần đây.

4. Chất kích ứng trong thực phẩm

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Tiến sĩ Kunin cho biết thuốc nhuộm màu đỏ hoặc hương liệu quế được sử dụng trong kẹo, viên ngậm, kẹo cao su và nước súc miệng cũng có thể gây nứt nẻ môi.

Một thủ phạm phổ biến khác có thể là Nước cam.

"Nước ép từ trái cây họ cam quýt có thể gây kích ứng môi của bạn và gây ra phản ứng giống như môi nứt nẻ", cô nói.

5. Phản ứng với một số loại vitamin

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Một số người nghĩ rằng môi khô là do thiếu vitamin, nhưng nhiều khả năng bạn đang cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng nhất định.

Ví dụ, Tiến sĩ Kunin cho biết quá nhiều vitamin A có thể dẫn đến bong tróc môi, đặc biệt nếu bạn đang dùng quá nhiều thực phẩm bổ sung mỗi ngày.

Bà cũng cảnh báo rằng một số người có thể bị dị ứng với coban khi uống bổ sung vitamin B12 . Cô ấy nói: “Nó thường biểu hiện như những đợt sưng tấy và đóng vảy tái phát không rõ nguyên nhân, trở nên tồi tệ hơn khi tiếp xúc với gió và ánh nắng mặt trời.

6. Điều kiện sức khỏe

Một số nguyên nhân y khoa gây ra đôi môi cực kỳ nứt nẻ bao gồm:

Viêm môi hoạt hóa

Nhiễm nấm Candida (nấm men) , thường xuất hiện dưới dạng đóng vảy và nứt nẻ ở môi ngoài và đặc biệt phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường

Suy giáp, khi bạn không tạo đủ hormone tuyến giáp (phổ biến nhất ở những phụ nữ trên 60 tuổi)

Môi nứt nẻ có phải là triệu chứng của nhiễm COVID-19 không?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, môi nứt nẻ không phải là một triệu chứng của bệnh này. Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, ớn lạnh, ho, khó thở, đau nhức cơ hoặc cơ thể, đau họng và mất vị giác hoặc khứu giác.

7. Ngáy

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Nếu bạn ngáy vào ban đêm, bạn có thể thức dậy với đôi môi khô ráp.

Tiến sĩ Kunin nói: “Luồng hơi thở liên tục trên môi bạn suốt đêm do amidan mở rộng, u tuyến hoặc chứng ngưng thở khi ngủ có thể làm môi bạn bị mất nước nghiêm trọng”.

8. Căng thẳng

Cuối cùng, tất cả chúng ta đều biết rằng bất kỳ vấn đề sức khỏe nào cũng có thể dẫn đến căng thẳng.

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Tiến sĩ Kunin nói: "Bạn có phản ứng với căng thẳng bằng thói quen liếm hoặc cắn môi phải không? Tiếp xúc liên tục với nước bọt được cấu tạo về mặt hóa học để giúp phân hủy và tiêu hóa thức ăn - có thể làm mất nước và kích ứng môi. Nhiều người hoàn toàn không biết về thói quen này."

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Cô ấy khuyên bạn nên hỏi bạn bè và các thành viên trong gia đình xem bạn có xu hướng liếm hoặc bặm môi khi lo lắng không và cố gắng ý thức hơn về hành vi đó để có thể khắc phục được điều đó. Bạn cũng có thể thử tìm những cách lành mạnh hơn để kiểm soát căng thẳng, chẳng hạn như hít thở sâu hoặc thiền định .

Các triệu chứng của môi nứt nẻ

Các triệu chứng có thể bao gồm:

Da khô, có vảy, nứt nẻ hoặc bong tróc

Vết loét trên môi

Sưng môi

Môi đỏ

Trong trường hợp môi rất nứt nẻ, có thể bị chảy máu

Các biện pháp khắc phục tốt nhất cho đôi môi nứt nẻ

1. Giải quyết Nguyên nhân Cơ bản

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Nếu môi nứt nẻ do nguyên nhân nào đó trong tầm kiểm soát của bạn, chẳng hạn như một sản phẩm nào đó bạn đang sử dụng hoặc thực phẩm bạn đang ăn, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách tránh chất kích ứng.

Tương tự như vậy, nếu các triệu chứng của bạn là do bổ sung vitamin A hoặc B12 mà bạn đang dùng, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về cách điều chỉnh liều hoặc liệu bạn có thể chuyển sang một phương pháp trị liệu khác chẳng hạn như tiêm không.

Và nếu bạn cho rằng mình có thể mắc một bệnh lý nào đó, hãy nói chuyện với bác sĩ về các bước điều trị thích hợp và cách tốt nhất để kiểm soát các triệu chứng của bạn.

2. Sử dụng sản phẩm dưỡng môi

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Theo Tiến sĩ Kunin, điều tốt nhất cho đôi môi nứt nẻ là các chất làm mềm như Vaseline. Dưỡng môi bằng sáp ong cũng có thể hữu ích cho đôi môi khô ráp. Tuy nhiên, tính nhất quán là chìa khóa ở đây.

Cô nói: “Để chúng hoạt động hiệu quả, bạn cần phải áp dụng chúng một cách thường xuyên. Ý tôi ở đây là sử dụng theo cách “ám ảnh”. Việc sử dụng chất làm mềm da càng thường xuyên thì kết quả của bạn càng nhanh hiệu quả."

3. Sử dụng Máy tạo độ ẩm

Bạn cũng có thể thử tăng độ ẩm của mình, "Vì nó cho phép phục hồi độ ẩm trong không khí và giúp ngăn ngừa và chữa lành đôi môi nứt nẻ", Tiến sĩ Kunin nói.

4. Uống nhiều nước hơn

Nếu bạn bị khô môi mất nước, hãy thử cung cấp nhiều nước hơn trong ngày, đặc biệt nếu bạn đang luyện tập thể dục.

Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Hoa Kỳ, hầu hết người lớn cần uống từ 9 đến 12,5 cốc nước mỗi ngày. Theo hướng dẫn chung hơn, bạn nên đặt mục tiêu uống một lượng nước bằng nửa trọng lượng cơ thể tính bằng đơn vị ounce mỗi ngày.

5. Hỏi về Thuốc mỡ Hydrocortisone

Tiến sĩ Kunin cho biết nếu môi của bạn không thể điều trị được thì cô ấy thường kê đơn thuốc mỡ hydrocortisone 2,5%, có thể bôi lên môi đến bốn lần một ngày.

Cô ấy nói: “Thật ngạc nhiên khi thêm một loại thuốc mỡ steroid có hiệu lực thấp có thể tạo ra sự khác biệt lớn như vậy trong chế độ chữa lành vết thương ở môi.”

Khi nào nên đến gặp bác sĩ

Tiến sĩ Kunin nói rằng hãy đặt lịch hẹn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu môi của bạn:

Đau đớn

Khô ráp nứt nẻ nặng

Sự chảy máu

Không lành sau khoảng hai tuần

Ngoài ra, trong một số trường hợp hiếm hoi, môi khô có thể do thiếu dinh dưỡng. Các triệu chứng khác của suy dinh dưỡng bao gồm:

Giảm cân không chủ ý

Giảm cảm giác thèm ăn hoặc không quan tâm đến thức ăn

Mệt mỏi hoặc yếu đuối

Cảm thấy lạnh

Thời gian phục hồi lâu sau vết thương hoặc bệnh tật

Cảm thấy oải hoặc chán nản

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị suy dinh dưỡng, hãy đi khám càng sớm càng tốt.

Theo Livestrong