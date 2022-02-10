7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp!

Dưới đây là những sai lầm về ngoại hình có thể khiến bạn già đi.

Bạn làm mỏng lông mày. Ngoài ra tóc mỏng cũng khiến bạn trông bị lão hóa sớm hơn.

Bạn làm sáng lông mày của mình hoặc để chúng nhạt màu. Có mối liên hệ giữa sự lão hóa và việc tóc và lông mày của bạn trở nên nhợt nhạt. Càng có nhiều độ tương phản trên khuôn mặt, bạn càng trông trẻ hơn.

Theo các chuyên gia, có một số điều về lông mày có thể khiến bạn trông già hơn .

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Trẻ con thực tế không bao giờ có môi to, môi tạo hình thù dày dặn không bao giờ gắn liền với hình ảnh tuổi trẻ. Đôi môi của bạn là do tạo hóa ban tặng, nó hài hòa một cách hoàn hảo với các đường nét khác trên khuôn mặt bạn. Đôi môi căng mọng giúp bạn trông trẻ hơn, nhưng quá nhiều chất làm đầy có thể gây tác dụng ngược.

3. Màu tóc đối lập với màu da

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Nếu bạn có màu da ấm và nhuộm tóc đen, thì màu tóc mới của bạn sẽ không hài hòa với màu da của bạn và bạn sẽ thấy mình già đi trông thấy. Kết quả là các vòng tròn dưới mắt của bạn trở nên rõ ràng hơn và da có thể trông bị đỏ và sỉn màu.

4. Trang điểm quá đậm và dày

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Đôi khi trang điểm nhẹ nhàng lại phù hợp hơn. Ví dụ, nếu bạn thoa kem nền quá dày, nó thực sự có thể khiến bạn trông già hơn. Nó dặm lên các đường và nếp nhăn và làm cho chúng xuất hiện thậm chí còn “khắc nghiệt” hơn .

5. Gầy gò thay vì vừa vặn

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Phụ nữ có khuôn mặt gầy, góc cạnh có thể cần 20% đến 25% phần trăm chất béo trong cơ thể để khuôn mặt của họ luôn tươi trẻ. Ngoài ra, nếu họ tập thể dục nhiều và ăn uống không đủ chất, thì tình trạng gầy gò này cũng xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Đôi khi vẻ ngoài này có thể khiến họ trông già hơn.

6. Răng vàng

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Theo tuổi tác, răng có thể vàng hơn hoặc đổi màu và nó cũng liên quan đến việc trông già đi. Ngày nay, bạn có thể khôi phục men răng một cách an toàn và có được nụ cười tươi trẻ khỏe mạnh.

7. Kiểu tóc phức tạp, lỗi thời

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Hãy suy nghĩ đúng đắn về chọn kiểu tóc của bạn. Ngay cả những chi tiết nhỏ cũng có thể khiến bạn già đi. Một kiểu tóc như người đã có tuổi thực sự có thể khiến phụ nữ trông già đi. Ví dụ, những kiểu tóc mái từ những năm 80 có thể nhìn như thêm tuổi vào diện mạo của bạn.

Theo Brightside