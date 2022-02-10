7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp!

Làm đẹp 10/02/2022 09:41

Ngay cả màu sắc của lông mày cũng có thể khiến khuôn mặt của bạn trông già hơn. Đôi khi chúng ta mắc những lỗi tạo kiểu tóc có thể biến một cô gái 17 tuổi trông giống một phụ nữ 33 tuổi. Nhưng thật dễ dàng để sửa chữa những lỗi vặt này.

Dưới đây là những sai lầm về ngoại hình có thể khiến bạn già đi.

1. Lông mày mỏng và nhạt màu

7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, có một số điều về lông mày có thể khiến bạn trông già hơn .

  1. Bạn lạm dụng nó với các sản phẩm, làm cho chúng trông giả tạo.
  2. Bạn làm sáng lông mày của mình hoặc để chúng nhạt màu. Có mối liên hệ giữa sự lão hóa và việc tóc và lông mày của bạn trở nên nhợt nhạt. Càng có nhiều độ tương phản trên khuôn mặt, bạn càng trông trẻ hơn.
  3. Bạn không tô đuôi lông mày.
  4. Bạn làm mỏng lông mày. Ngoài ra tóc mỏng cũng khiến bạn trông bị lão hóa sớm hơn. 

2. Làm đầy môi quá dày

7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trẻ con thực tế không bao giờ có môi to, môi tạo hình thù dày dặn không bao giờ gắn liền với hình ảnh tuổi trẻ. Đôi môi của bạn là do tạo hóa ban tặng, nó hài hòa một cách hoàn hảo với các đường nét khác trên khuôn mặt bạn. Đôi môi căng mọng giúp bạn trông trẻ hơn, nhưng quá nhiều chất làm đầy có thể gây tác dụng ngược.

3. Màu tóc đối lập với màu da

7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn có màu da ấm và nhuộm tóc đen, thì màu tóc mới của bạn sẽ không hài hòa với màu da của bạn và bạn sẽ thấy mình già đi trông thấy. Kết quả là các vòng tròn dưới mắt của bạn trở nên rõ ràng hơn và da có thể trông bị đỏ và sỉn màu.

4. Trang điểm quá đậm và dày

7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Đôi khi trang điểm nhẹ nhàng lại phù hợp hơn. Ví dụ, nếu bạn thoa kem nền quá dày, nó thực sự có thể khiến bạn trông già hơn. Nó dặm lên các đường và nếp nhăn và làm cho chúng xuất hiện thậm chí còn “khắc nghiệt” hơn .

5. Gầy gò thay vì vừa vặn

7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Phụ nữ có khuôn mặt gầy, góc cạnh có thể cần 20% đến 25% phần trăm chất béo trong cơ thể để khuôn mặt của họ luôn tươi trẻ. Ngoài ra, nếu họ tập thể dục nhiều và ăn uống không đủ chất, thì tình trạng gầy gò này cũng xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Đôi khi vẻ ngoài này có thể khiến họ trông già hơn.

6. Răng vàng

7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Theo tuổi tác, răng có thể vàng hơn hoặc đổi màu và nó cũng liên quan đến việc trông già đi. Ngày nay, bạn có thể khôi phục men răng một cách an toàn và có được nụ cười tươi trẻ khỏe mạnh.

7. Kiểu tóc phức tạp, lỗi thời

7 điều tuy nhỏ mà cực tai hại có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi. Tìm hiểu ngay để nâng tầm nhan sắc phái đẹp! - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Hãy suy nghĩ đúng đắn về chọn kiểu tóc của bạn. Ngay cả những chi tiết nhỏ cũng có thể khiến bạn già đi. Một  kiểu tóc như người đã có tuổi thực sự có thể khiến phụ nữ trông già đi. Ví dụ, những kiểu tóc mái từ những năm 80 có thể nhìn như thêm tuổi vào diện mạo của bạn.

Theo Brightside

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