14 chi tiết nhỏ sẽ khiến bất kỳ cô gái nào cũng trông lộng lẫy và xinh đẹp hơn, 'xóa sổ' tình trạng 'em không có gì để mặc'

Dưới đây sẽ là những thủ thuật hiện đại có thể giúp bạn trông vừa sáng sủa vừa thanh lịch hơn bao giờ hết.

Sử dụng quần áo cho các chức năng khác nhau là một thủ thuật rất phổ biến. Ví dụ, bạn có thể quấn áo len hoặc áo hoodie quanh cổ như khăn quàng cổ hoặc thắt lưng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một chiếc khăn tay như một chiếc thắt lưng, một chiếc băng đô hay thậm chí là một chiếc mũ đội đầu, trong khi một chiếc túi nhỏ có thể được đeo như một chiếc vòng cổ.

Các nhà tạo mẫu gọi thủ thuật này là “quy tắc mảnh thứ ba”. Phần trên và dưới (quần hoặc váy) là yếu tố đầu tiên và thứ hai của diện mạo. Phần thứ ba là một cái gì đó sẽ hoàn thành hình ảnh vẻ ngoài của bạn. Nó có thể là một chiếc áo len, một chiếc áo blazer, một chiếc khăn, một chiếc mũ, hoặc thậm chí là một phụ kiện hoành tráng. Chi tiết thứ ba làm sống động trang phục hàng ngày và một người bắt đầu trông như thể họ đã nỗ lực rất nhiều để có vẻ ngoài sành điệu.

3. Kết hợp quần áo vintage với quần áo hợp mốt

Nếu bạn tạo ra vẻ ngoài tổng thể của mình từ những món đồ cổ điển, bạn sẽ có nguy cơ trông khó xử vì lỗi mốt. Nhưng nếu kết hợp vẻ ngoài này với một chi tiết phong cách khác là một ý tưởng rất hay. Nó có thể là một chiếc túi, đôi giày, một chiếc áo khoác hoặc một phụ kiện khác để phối hợp cùng. Hơn nữa, bạn có thể thử kết hợp quần áo từ nhiều thập kỷ khác nhau. Thay vì gắn bó với phong cách của những năm nhất định, bạn có thể diện một chiếc váy từ những năm 40 với áo khoác da từ những năm 90.

4. Thêm một chiếc thắt lưng để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn

Thông thường, khi bạn cảm thấy vẻ ngoài của mình thiếu một thứ gì đó, điều đó có nghĩa là bạn đã đúng. Và một chiếc thắt lưng có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Một số món đồ trong tủ quần áo khiến cơ thể trông như vẫn còn thiếu sót và đó là lúc một chiếc thắt lưng ra đời. Nó sẽ tôn lên những đường cong của bạn trong nháy mắt . Bạn sẽ cần một chiếc thắt lưng da phổ thông màu đen hoặc nâu sẫm như một yếu tố cơ bản. Đối với các trường hợp khác, sự lựa chọn của bạn là vô hạn - bạn có thể chọn thắt lưng làm từ vải, da sinh thái, kim loại, ren, đay hoặc thắt lưng thể thao sáng màu với các sắc màu neon nổi bật.

Nhân tiện, để đeo thắt lưng, bạn không nhất thiết phải có vòng thắt lưng sẵn trên áo. Thắt lưng có thể được đeo bên ngoài váy hoặc áo khoác.

5. Hở vai

Nếu bạn không muốn mua quần áo mới, đây là một trong những cách độc đáo nhất để làm mới diện mạo của bạn: tạo sức sống mới cho áo khoác jean, áo hoodie hoặc blazer bằng cách kéo nhẹ chúng ra khỏi một bên vai hoặc thậm chí là cả 2 vai.

6. Quấn áo khoác ngoài lên vai, để không có tay áo (như áo choàng)

Để có vẻ ngoài bắt mắt hơn, bạn có thể ngẫu nhiên khoác hờ một chiếc áo khoác hoặc áo qua vai như một chiếc áo choàng. Điều này sẽ cho thấy rằng bạn không phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài và bạn không cần phải mặc áo khoác ngoài. Hơn nữa, bạn cần phải có một tư thế thực sự sang chảnh để có thể mặc áo khoác hoặc áo blazer theo cách này, điều đó có nghĩa là bạn sẽ trông mỹ miều hơn rất nhiều.

7. Thêm màu cho tóc

Tóc sặc sỡ sẽ không gây tai tiếng trong thế giới hiện đại - ngược lại, nó được xã hội chấp nhận. Hơn nữa, các lựa chọn tạm thời có sẵn ở khắp mọi nơi - chúng có rất nhiều thuốc nhuộm tóc tạm thời, cho phép các cô gái thay đổi màu tóc thường xuyên như màu son môi của họ.

8. Mang tất hoặc vớ cao đến đầu gối

Tất cao đến đầu gối tạo thêm nét quyến rũ đặc biệt cho bất kỳ ánh nhìn nào. Bạn có thể sử dụng chúng cùng với quần tất khi thời tiết lạnh hoặc bạn có thể chọn kiểu quần tất giả giống như tất chân. Chúng sẽ bảo vệ đôi chân của bạn khỏi lạnh và giúp bạn trông thật bắt mắt.

9. Cải thiện đôi mắt với màu sắc

Mascara nhiều màu sắc đang là xu hướng trang điểm hàng đầu của năm nay. Bạn có thể áp dụng nó cho cả mi trên và mi dưới, hoặc chỉ trên mi trên hoặc mi dưới để tăng màu sắc cho đôi mắt và thêm chiều sâu cho vẻ ngoài của bạn. Bạn cũng có thể dùng mascara nhiều màu thay cho mascara đen - lên đầu mi. Và ý tưởng táo bạo nhất là kết hợp 2 màu: thoa một màu sáng cho mi trên và màu sáng thứ hai - cho mi dưới.

Khi nói đến đường kẻ mắt trên mắt, ngày nay chúng càng tạo những đường kẻ mắt độc đáo thì cái nhìn tổng thể sẽ càng thú vị hơn. Ví dụ, bạn có thể kẻ mắt mèo cổ điển với các sắc thái tương phản sáng hoặc kẻ mắt mèo một màu với màu mắt thu hút. Chúng có thể là các cách tô phấn mắt chuyển màu (từ nhạt đến bão hòa) hoặc các kết hợp màu tương phản như hồng và xanh lá cây. Ngoài kẻ mắt mèo, bạn có thể vẽ tô trên mắt, chẳng hạn như vẽ một đường ấn tượng dưới lông mày.

10. Thêm độ tương phản

Bất kỳ sự tương phản nào trong giao diện đều tốt - bất kể đó là sự tương phản về kết cấu, màu sắc, kiểu dáng, thiết kế thô và các yếu tố nữ tính. Lụa và da, denim và len, vải mờ và bóng, mịn và có họa tiết - có rất nhiều lựa chọn, và những sự kết hợp này sẽ giúp bạn trông ngầu hơn nhiều ngay cả khi diện trang phục đơn sắc. Ví dụ: sự tương phản giữa các phong cách ngụ ý sự kết hợp giữa thể thao và cổ điển, trông khác thường và thu hút sự chú ý hơn rất nhiều.

Sự kết hợp giữa phong cách nam tính và các yếu tố nữ tính cũng trở nên khá phổ biến - như thể chúng tượng trưng cho 2 thành phần sống trong cùng một nhân vật. Thủ thuật với sự tương phản màu sắc (trộn các sắc thái đối lập trong một cái nhìn) sẽ giúp bạn ưu tiên các điểm nhấn nhiều hơn.

11. Mặc áo cổ lọ bên dưới trang phục chính

Điều này sẽ ngay lập tức làm cho vẻ ngoài của bạn không chỉ ấm áp mà còn có nhiều lớp. Áo cổ lọ rất hợp với áo sơ mi, quần yếm, đầm, áo khoác, áo len cổ lọ và áo vest. Và áo cổ lọ đơn sắc là một trong những xu hướng chính của mùa này, nó cho phép bạn kết hợp các họa tiết và màu sắc, đồng thời mang đến sự mới lạ và hiện đại cho hình ảnh của bạn.

12. Mặc áo crop top ngoài áo phông, áo sơ mi hoặc váy

Việc mặc áo sơ mi và áo phông vào những năm 2000 là hợp thời trang. Hầu hết các xu hướng mới thường là những xu hướng cũ đã bị lãng quên. Nhưng mọi thứ cũ đều trở lại mới, vì xu hướng này giúp tăng thêm khối lượng thời trang, sự đa dạng và suy nghĩ sáng tạo cho vẻ ngoài của bạn.

Bạn có thể thử chỉ nhét một bên áo vào trong quần và để phần áo còn lại ra ngoài. Hoặc bạn có thể thử phong cách kiểu Pháp là nhét vạt áo phía trước và để phần sau ra ngoài. Bạn có thể thực hiện mẹo tương tự với áo len.

13. Xắn tay áo

Bí quyết này giúp vẻ ngoài trở nên sành điệu và thoải mái hơn, nhưng việc tạo ra một chiếc tay áo xắn tay hoàn hảo không hề dễ dàng như bạn tưởng. Điều quan trọng là làm cho nó trông gọn gàng, không có góc cạnh thô và không được giống như một con lăn sơn, nếu không, nhìn sẽ có vẻ nhếch nhác.

14. Sử dụng áo sơ mi trắng theo cách mới

Một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần ngố, quần jean và váy liền trông quá nhàm chán. Đó là lý do tại sao các nhà thiết kế đã đưa ra một lựa chọn mới để mặc loại quần áo phổ biến này - như áo choàng, áo không cài cúc. Khi mặc như thế này, chiếc áo sơ mi sẽ mang đến cho bạn một phong cách vô tư và thoải mái.

Theo Brightside