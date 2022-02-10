7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ

Làm đẹp 10/02/2022 06:00

Có một giải pháp trị mụn đầu đen tốt hơn là sử dụng miếng dán se khít lỗ chân lông. Máy hút lỗ chân lông thậm chí có thể làm cho tình hình làn da của bạn trở nên tồi tệ hơn. Để tránh những vấn đề này, bạn cần một số mẹo da liễu mà các chuyên gia đã kiểm định trong nhiều năm.

Sau đây là những bật mí về các sản phẩm chăm sóc da mà bạn nên biết.

1. Miếng lột mụn đầu đen

7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 1

Miếng dán se khít lỗ chân lông loại bỏ mụn đầu đen không thực sự hiệu quả như chúng ta nghĩ. Về cơ bản, chúng chỉ loại bỏ lớp tế bào da chết trên cùng và ít mụn đầu đen. Ngoài ra, chúng có hại và có thể làm tổn thương làn da của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng khoảng một lần mỗi tháng, nhưng bạn đang không điều trị được vấn đề cốt lõi.

Thay vào đó, hãy sử dụng các sản phẩm có retinoids và tẩy tế bào chết với axit salicylic.

2. Con lăn ngọc

7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 2

Theo các bác sĩ da liễu, con lăn ngọc bích ngày nay được đánh giá quá cao. Tất nhiên, không có gì xấu về chúng, nhưng nó chỉ là thứ dành cho những người thích trải nghiệm và thử nghiệm. Chúng không hiệu quả và không làm cho làn da của bạn mịn màng và sáng bóng . Điều duy nhất là chúng có thể giúp loại bỏ chất bụi thừa, nhưng thay vào đó bạn có thể thực hiện massage mặt thông thường bằng sản phẩm này.

3. Sản phẩm có vitamin E

7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 3

Không có gì có hại về Vitamin  E, nhưng bạn chỉ cần mua các sản phẩm chăm sóc da với thành phần duy nhất này là vô ích. Khi trộn với các thành phần khác mới dễ đạt hiểu quả.

4. Toner

7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 4

Trước đây, các loại toner được sử dụng để làm dịu da sau khi cạo lông, râu. Vì vậy, nếu bạn sử dụng một loại sữa rửa mặt tốt và sử dụng toner sau đó sẽ không có tác dụng tích cực. Các bác sĩ da liễu cho biết bạn có thể bỏ qua bước sử dụng toner này.

5. Dụng cụ rửa mặt

7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 5

Có rất nhiều thiết bị trên thị trường hiện nay để làm sạch da của bạn, chẳng hạn như máy rửa mặt. Thật không may, chúng chứa rất nhiều vi khuẩn. Những công cụ này cũng tạo ra những rung động mạnh hơn có nghĩa là chúng thực sự có thể gây hại cho làn da của bạn. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng tẩy tế bào chết vật lý và tẩy da chết hóa học để tránh các vấn đề với da khi làm sạch da.

6. Kem dưỡng ẩm đắt tiền

7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 6

Chỉ cần một loại kem dưỡng ẩm cơ bản là bạn có thể an tâm về độ cấp ẩm  vì về cơ bản không có sự khác biệt lớn giữa phiên bản đắt tiền và rẻ hơn. Nhưng dù sao nó cũng phải là một thương hiệu đã được kiểm nghiệm. Sản phẩm có thể có mùi hoặc không có mùi, nhưng kem dưỡng ẩm chỉ là một loại kem dưỡng ẩm thông thường mà thôi.

7. Máy hút bã nhờn, mụn ẩn

7 sản phẩm chăm sóc da thực sự ÍT hữu dụng hơn chúng ta nghĩ - Ảnh 7

Về cơ bản, máy hút lỗ chân lông sẽ hút sạch tất cả cặn dơ ra khỏi lỗ chân lông của bạn bao gồm dầu và da chết, nhưng vấn đề cơ bản của da vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra còn có một tác dụng phụ. Sau đó, chất bẩn và dầu tích tụ nhanh hơn và làn da của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn.

Tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu chuyên nghiệp để có thể chọn một liệu trình cho bạn dựa trên loại da của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các sản phẩm rửa sạch bụi bẩn trên da có retinoid, axit salicylic và niacinamide.

Theo Brightside

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