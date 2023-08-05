7 mẹo giảm cân hữu ích cho người bận rộn

Giảm lượng calo

Giảm lượng calo hàng ngày là một yếu tố quan trọng trong việc giảm cân. Bạn không cần phải tính toán mọi thứ, chỉ cần cắt giảm một chút ở mỗi bữa ăn, tránh ăn quá nhiều là đã đủ.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước giúp cơ thể đào thải các chất cặn bã, loại bỏ chất béo, ngoài ra nước còn có thể hoạt động như một chất ức chế cảm giác thèm ăn tự nhiên, giúp tăng cường các hoạt động của cơ thể từ đó giảm cảm giác thèm ăn.

Uống ước sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân.

Chế độ ăn uống giàu protein

Chế độ ăn giàu protein sẽ giúp bạn đốt cháy lượng calo nhiều hơn so với chất béo và tinh bột cộng lại. Ngăn chặn tình trạng mất các khối cơ, vì cơ bắp sẽ giúp đốt cháy calo tốt hơn. Chế độ ăn giàu protein duy trì cảm giác no lâu hơn từ đó con giúp bạn tránh được cảm giác thèm ăn.

Tận dụng thời gian để tập thể dục

Do tính chất công việc bận rộn, nhất là với giới văn phòng phải ngồi nhiều sẽ có hại cho tim mạch, dễ tích tụ mỡ thừa. Thế nên, hãy tranh thủ thời gian ít ỏi để vận động như: Đứng để lấy nước, dành 5 phút để khởi động cơ thể, đứng để photo tài liệu, tích cực đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy, sẽ giúp bạn hình thành thói quen tốt, tuy chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi nhưng nó sẽ giúp cho cơ thể được tuần hoàn tốt nhất, giúp ngăn chặn quá trình tích tự mỡ thừa.

Tận dụng thời gian khi đang làm việc để vận động cơ thể.

Đừng tập trung vào việc giảm cân nhanh chóng

Thay vì tập trung vào việc giảm cân một cách nhanh chóng, hãy tập trung vào việc xây dựng một lối sống lành mạnh và giảm cân bền vững.

Nhớ là không có bí quyết giảm cân nhanh chóng và dễ dàng. Điều quan trọng là kiên nhẫn và kiên trì, cùng với việc tạo ra một lối sống lành mạnh. Nếu có thể, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn tốt nhất cho quá trình giảm cân của bạn.