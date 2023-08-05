6 mẹo chăm sóc da đơn giản, giúp da căng bóng hồng hào mọi lúc mọi nơi

Mát xa da mặt thật hậm, hướng lên trên sẽ mang lại điều kỳ diệu cho làn da. Nó làm tăng lưu thông máu, giúp da mặt bạn hồng hào và khỏe mạnh hơn. Bạn nên sử dụng con lăn ngọc bích cho quy trình này. Nếu không có, bàn tay của bạn sẽ là công cụ mát xa tốt nhất.

Khi lau khô da, bạn luôn nên dùng khăn mặt mềm và vỗ nhẹ lên da. Chà xát quá mạnh trên da có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da cũng như làm tổn thương vùng da mỏng manh quanh mắt.

Làn da rạng rỡ là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn- nhưng đôi khi rất khó để đạt được. Một trong những mẹo yêu thích của nhiều chuyên gia làm đẹp để có làn da thực sự rạng rỡ là thoa dầu dưỡng da mặt trước khi đi ngủ. Bằng cách đó, làn da của chúng ta có nhiều thời gian để hấp thụ tất cả độ ẩm. Bạn có thể dùng những loại dầu nhẹ để không làm bí da.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tư vào mặt nạ ngủ

Thời tiết hanh khô sẽ khiến da dễ mất nước và mất độ đàn hồi. Một trong những cách tốt nhất để phục hồi làn da khô căng, thiếu sức sống chính là đắp mặt nạ.

Thoa lên da một lớp mặt nạ ngủ mềm dẻo, giàu dưỡng chất vào ban đêm, bạn sẽ thức giấc với làn da ngậm nước, căng tràn vào sáng hôm sau. Với mặt nạ ngủ, bạn có thể dùng từ 2-3 lần/tuần và có thể thay thế cho bước thoa kem dưỡng ẩm thông thường.

Dùng toner hoặc essence cấp ẩm

Không giống như các sản phẩm toner cũ, hay chứa cồn gây khô da. Ngày nay, các loại toner thường có công thức cấp ẩm. Bên cạnh toner thì dùng essence cũng là cách hay để tăng cường thêm độ ẩm. Loại essence này nên chứa các thành phần như lô hội, glycerin, hyaluronic acid hoặc ceramide giúp hack da căng mọng, mềm mại hơn.

Vỗ nhẹ, không kéo và chà xát làn da

Khi lau khô da, bạn luôn nên dùng khăn mặt mềm và vỗ nhẹ lên da. Chà xát quá mạnh trên da có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da cũng như làm tổn thương vùng da mỏng manh quanh mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Không lơ là việc chống nắng

Đừng vì tiết trời mát mẻ, dễ chịu mà lơ là nghi thức chăm da cơ bản và quan trọng nhất - thoa kem chống nắng. Ai cũng biết rằng, dù cho trời nhiều mây âm u hay trời xanh trong vắt thì những tia tử ngoại gây hại cho da vẫn luôn ở đó.

Một loại kem chống nắng vừa có khả năng bảo vệ tối ưu vừa có khả năng dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho da sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn mùa này.