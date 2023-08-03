Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ

Thời trang 03/08/2023 10:26

Nếu diện những items này lên người, chắc chắn các nàng sẽ trở thành một quý cô thanh lịch chính hiệu.

Blazer

Item cần có trong tủ đồ của quý cô thanh lịch không thể không kể đến blazer. Chúng giúp ích trong việc nâng tầm hình ảnh thời trang cho các nàng. Blazer có khá nhiều nhiều mẫu mã, màu sắc có thể làm "hoa mắt" chị em. Nhưng nhìn chung, nàng nào cũng nên có ít nhất item này gam màu cơ bản như trắng, đen hoặc be để dễ dàng phối kết trang phục, phụ kiện.

Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sandal cao gót quai mảnh

Sandal cao gót quai mảnh là kiểu giày dép "đinh" của phụ nữ Pháp. Item này ghi điểm ở sự tinh tế và lịch sự nhưng vẫn có gì đó phóng khoáng, tươi trẻ. Đó còn chưa kể, sandal cao gót quai mảnh hack dáng siêu đỉnh, những nàng công sở có chiều cao khiêm tốn càng nên tậu cho mình vài đôi để chân được kéo dài và vóc dáng được hack tối ưu.

Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quần cạp cao hoặc ống rộng

Không phải ngẫu nhiên mà những chiếc quần cạp cao hay quần ống rộng lại được lòng các tín đồ sành mặc đến thế. Rõ ràng, thiết kế với vô vàn những điểm cộng của hai kiểu quần này chính là lý do khiến chúng trở thành món đồ thời trang xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi cô gái, đặc biệt là hội chị em công sở. Những mẫu quần cạp cao/ quần ống rộng có chất liệu mỏng nhẹ, mát mẻ không chỉ đem lại cảm giác thoải mái nơi người diện, mà hơn nữa, nó còn được coi là phép màu giúp tổng thể vóc dáng trở nên cân đối hơn, đồng thời hô biến mọi nhược điểm hình thể bỗng tàng hình trong tích tắc. Ngoài ra, hai mẫu quần này còn được biết đến là kiểu trang phục giúp bảo chứng cho phong cách thanh lịch, thời thượng và không kém phần sành điệu. Thế mới nói, chị em công sở mà không bổ sung hai mẫu quần này vào tủ đồ hè thì thật thiếu sót quá!

Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Kính râm

Hơn cả công dụng giúp bảo vệ mắt, kính râm còn giúp nàng trông thời trang, sành điệu hơn rất nhiều. Đó là lý do món đồ này ngày nay được rất nhiều chị em ưu ái, ra ngoài không cần trang điểm quá kĩ lưỡng vẫn chẳng cần phải lo. Các mẫu kính mà hội chị em thanh lịch ưa chuộng thường mang kiểu dáng cơ bản, không cần quá cầu kỳ về kiểu dáng.

Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet
Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi trắng

Phụ nữ Pháp thường hướng tới những gì đơn giản và vì thế, không lấy làm ngạc nhiên khi họ rất chuộng những chiếc áo sơ mi trắng kinh điển. Item này không bao giờ lỗi mốt, dễ dàng mang đến cho nàng công sở vẻ ngoài tươm tất, thanh lịch và mix với chân váy, quần ống suông hay ống đứng cũng hợp. Nếu bạn muốn đổi gió cho phong cách, hãy sắm thêm cả những chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết kẻ sọc hay nhấn nhá chút bèo nhún.

Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet
Nàng nào theo đuổi phong cách thanh lịch tuyệt đối không được thiếu 5 món trong tủ đồ - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet
Muốn ghi điểm mặc đẹp nơi công sở, bạn hãy lắng nghe lời khuyên của BTV thời trang về 5 món nên - không nên sắm

Muốn ghi điểm mặc đẹp nơi công sở, bạn hãy lắng nghe lời khuyên của BTV thời trang về 5 món nên - không nên sắm

5 gợi ý thanh lịch, chỉn chu dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho chị em, đặc biệt là các nàng công sở.

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Từ khóa:   thời trang phong cách thanh lịch items thanh lịch

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