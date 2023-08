Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn!

Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn ngắn xù mì

Những ai không ưa tóc xoăn xù mì sẽ phải cân nhắc lại nếu không may sở hữu gương mặt to bè, xương hàm rộng như nam giới. Tóc xoăn xù mì, đặc biệt là kiểu xoăn ngắn với những lọn tóc buông lơi tự nhiên sẽ ôm vừa đủ lấy phần xương hàm vốn là yếu điểm, giúp cho gương mặt trở nên tròn trịa, nhẹ nhàng hơn so với kiểu tóc thẳng cùng độ dài. Mặt khác, xoăn xù mì cũng không tốn quá nhiều công chăm sóc, có thể để quanh năm vẫn hợp.

Tóc layer mái thưa

Tóc layer ngang ngực là lựa chọn rất phổ biến trong mùa hè năm nay. Kiểu tóc này mang đến cho diện mạo nét trẻ trung và ngọt ngào. Nàng sở hữu gương mặt vuông hoàn toàn có thể cắt mái. Nhưng thay vì để tóc mái quá dày, nàng mặt vuông hãy chọn mái thưa. Kiểu mái này sẽ nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi. Bên cạnh đó, tóc mái thưa giúp khắc phục một số nhược điểm, tạo vẻ mềm mại cho gương mặt. Chị em hãy thử một số màu nhuộm tươi tắn, chẳng hạn như nâu sô-cô-la, đỏ cherry để tôn da sáng hồng rạng rỡ, và tăng vẻ sành điệu.

Tóc mái bay kết hợp cắt Mullet

Có lẽ đây là kiểu tóc ngắn cho mặt vuông được giới trẻ yêu thích và lựa chọn nhiều nhất trong thời gian gần đây. Kiểu tóc mái bay kết hợp cắt Mullet này đã tạo nên xu hướng không chỉ ở nữ mà cả nam giới trên toàn Châu Á.

Khi mái bay và cắt cùng Mullet ở phía sau sẽ giúp tạo độ bồng bềnh ôm sát vào gương mặt, che bớt được khung xương hàm góc cạnh vô cùng hiệu quả. Để có cái nhìn trẻ trung và sành điệu nhất có thể, các bạn có thể kết hợp thêm những màu nhuộm tone sáng nha!

