Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn!

Thời trang 30/07/2023 19:00

Những kiểu tóc dưới đây có thể che chắn một phần các khuyết điểm của gương mặt vuông đấy, các nàng đừng ngại ngần mà hãy thử ngay nhé.

Tóc xoăn sóng gợn, mái rèm cửa

Tóc xoăn là lựa chọn không hề kén mặt, nàng nào cũng có thể chinh phục được. Mái tóc khi được uốn sóng sẽ trở nên dày dặn và bồng bềnh hơn, từ đó tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn, thanh tú. Lưu ý rằng thay vì uốn tóc theo đường xoắn ốc, các nàng nên uốn tóc sóng gợn. Phiên bản này sẽ đảm bảo nét tươi trẻ và hiện đại cho gương mặt. Bên cạnh đó, hãy cắt mái rèm cửa để tăng hiệu quả thu gọn gương mặt, đồng thời mang đến vẻ sang trọng, cổ điển cho nhan sắc.

Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn duỗi cúp cho mặt vuông

Tóc ngắn duỗi cúp luôn được các cô gái ưa chuộng vì rất dễ chăm sóc, kể cả những bạn có mái tóc yếu, dễ gãy rụng và hay xơ rối. Kiểu tóc này có tác dụng để tóc ôm sát vào hai bên xương hàm giúp nàng che đi được sự góc cạnh. Không những thế, kiểu tóc này còn được đánh giá khá cao khi đảm bảo còn làm các chị em có cái nhìn trẻ trung, năng động và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Tóc ngắn duỗi cúp cần chú ý đến các khâu chăm sóc và tạo kiểu. Bởi, chúng cần phải thực hiện khá nhiều bước khác nhau để có kiểu cúp như ý. Nhưng, tóc ngắn duỗi cúp sẽ giúp nàng trở nên cuốn hút. Vậy nên, nếu các nàng yêu thích kiểu tóc này thì cũng đừng ngần ngại mà thử ngay thôi.

Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn ngắn xù mì

Những ai không ưa tóc xoăn xù mì sẽ phải cân nhắc lại nếu không may sở hữu gương mặt to bè, xương hàm rộng như nam giới. Tóc xoăn xù mì, đặc biệt là kiểu xoăn ngắn với những lọn tóc buông lơi tự nhiên sẽ ôm vừa đủ lấy phần xương hàm vốn là yếu điểm, giúp cho gương mặt trở nên tròn trịa, nhẹ nhàng hơn so với kiểu tóc thẳng cùng độ dài. Mặt khác, xoăn xù mì cũng không tốn quá nhiều công chăm sóc, có thể để quanh năm vẫn hợp.

Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tóc layer mái thưa

Tóc layer ngang ngực là lựa chọn rất phổ biến trong mùa hè năm nay. Kiểu tóc này mang đến cho diện mạo nét trẻ trung và ngọt ngào. Nàng sở hữu gương mặt vuông hoàn toàn có thể cắt mái. Nhưng thay vì để tóc mái quá dày, nàng mặt vuông hãy chọn mái thưa. Kiểu mái này sẽ nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi. Bên cạnh đó, tóc mái thưa giúp khắc phục một số nhược điểm, tạo vẻ mềm mại cho gương mặt. Chị em hãy thử một số màu nhuộm tươi tắn, chẳng hạn như nâu sô-cô-la, đỏ cherry để tôn da sáng hồng rạng rỡ, và tăng vẻ sành điệu.

Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái bay kết hợp cắt Mullet

Có lẽ đây là kiểu tóc ngắn cho mặt vuông được giới trẻ yêu thích và lựa chọn nhiều nhất trong thời gian gần đây. Kiểu tóc mái bay kết hợp cắt Mullet này đã tạo nên xu hướng không chỉ ở nữ mà cả nam giới trên toàn Châu Á.

Khi mái bay và cắt cùng Mullet ở phía sau sẽ giúp tạo độ bồng bềnh ôm sát vào gương mặt, che bớt được khung xương hàm góc cạnh vô cùng hiệu quả. Để có cái nhìn trẻ trung và sành điệu nhất có thể, các bạn có thể kết hợp thêm những màu nhuộm tone sáng nha!

Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet
Các nàng mặt vuông để 5 kiểu tóc này tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, nắm bắt xu hướng ngay kẻo muộn! - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet
Nàng blogger người Hàn sở hữu thân hình mũm mĩm vẫn tự tin diện đồ khoe eo

Nàng blogger người Hàn sở hữu thân hình mũm mĩm vẫn tự tin diện đồ khoe eo

Áo crop top, chân váy ngắn vẫn luôn là những món đồ ưa thích của nàng blogger mũm mĩm này.

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