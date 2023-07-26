Bật mí 5 cách phối đồ với sơ mi tối màu, đơn giản nhưng vẫn hút mắt vô cùng

Với độ ngắn trên đầu gối, quần short còn tạo hiệu ứng chân dài hơn và vóc dáng thêm cao ráo. Có rất nhiều kiểu quần short phù hợp để mix với áo sơ mi tối màu, chẳng hạn như quần denim short, quần short vải thô hay quần short có đường li giữa… Nhưng dù lựa chọn thế nào, chị em cũng nên sơ vin để vẻ ngoài có được sự chỉn chu, thời thượng khi diện combo áo sơ mi tối màu + quần short.

Quần short luôn được đánh giá cao ở sự trẻ trung, năng động. Khi kết hợp mẫu quần này với áo sơ mi tối màu , vẻ ngoài của người diện sẽ trẻ ra vài tuổi.

Khi phối áo sơ mi màu tối cùng chân váy, bạn có thể chọn áo sơ mi có họa tiết độc đáo hoặc đính kèm phụ kiện để tăng tính thẩm mỹ.

Chân váy cùng màu sẽ giúp cho trang phục trở nên thanh lịch và trang nhã hơn. Chân váy có thể có kiểu dáng bút chì, xòe, hoặc xếp ly tùy theo sở thích của bạn.

Để trông thật nữ tính và quyến rũ, bạn nên chọn giày cao gót hoặc giày bệt tùy theo sở thích của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet



Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi tối màu + quần ống rộng sáng màu

Áo sơ mi và quần ống rộng là công thức được yêu thích trong mùa hè. Mix cùng quần tông màu trắng hoặc be, set trang phục trở nên sáng sủa và trẻ trung hơn. Ngoài ra, tô điểm túi xách và giày dép màu tươi sáng cũng là cách hay để tăng thêm hiệu quả "hack" tuổi. Chị em có thể áp dụng công thức áo sơ mi tối màu + quần ống rộng trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là khi tới công sở.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi tối màu + quần jeans

Áo sơ mi tối màu và quần jeans là "cặp bài trùng" hoàn hảo. Khi kết hợp hai item này với nhau, bạn sẽ có được set trang phục vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, bụi bặm. Các quý cô sành điệu thường mix áo sơ mi với quần jeans xanh để nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi. Thế nhưng, ngay cả khi kết hợp áo sơ mi tối màu cùng quần jeans trắng hay đen, vẻ ngoài của bạn vẫn toát lên sự năng động, thời thượng. Chị em đừng "lơ là" khoản "hack" dáng khi diện áo sơ mi tối màu + quần jeans. Hãy ưu tiên quần jeans cạp cao, dài trên mắt cá chân và sơ vin gọn gàng, vóc dáng của chị em sẽ thêm cao ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi màu tối + quần tây

Kết hợp áo sơ mi màu tối cùng quần tây sẽ giúp bạn trông chuyên nghiệp và lịch sự hơn. Áo sơ mi có thể có họa tiết độc đáo hoặc cùng màu với giày cao gót.

Để trông thật nữ tính, bạn nên chọn một đôi giày cao gót hoặc giày bệt kết hợp với trang phục này. Bạn cũng có thể kết hợp trang phục với một chiếc túi xách hoặc một đôi khuyên tai để tăng tính thẩm mỹ.

Ảnh minh họa: Internet