Hội chị em công sở nên tránh diện 4 kiểu quần, vừa không thoải mái, lại còn tạo cảm giác luộm thuộm

Nhưng đây thực sự không phải trang phục hợp diện tới công sở. Chúng vẫn mang nét phóng khoáng của item đường phố, hợp diện xuống phố hơn là đi làm. Bên cạnh đó, nhiều bộ jumpsuit chất liệu mỏng mảnh và hơi bó tạo cảm giác kém duyên. Trong trường hợp vẫn quyết diện jumpsuit tới công sở, phái đẹp nên khoác thêm một chiếc áo lịch sự dạng blazer.

Những mẫu quần skinny jeans vốn rất phổ biến ngày nay vì thiết kế ôm sát, tôn đường cong. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc về chất liệu vải, tránh chọn những mẫu quần jeans có chất vải quá mỏng. Thiết kế dáng bó cộng thêm chất vải mỏng manh ôm sát vào cơ thể sẽ làm lộ đường cong 1 cách thiếu tinh tế, khiến hình ảnh của bạn có phần thiếu chỉn chu.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Quần rộng lòe xòe

Nhiều chị em đặc biệt dành tình cảm cho những mẫu quần rộng lòe xòe. Không thể phủ nhận chúng giúp che khuyết điểm chân “cột đình”, đồng thời giúp vòng ba trông nở nang, vóc dáng người mặc trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn. Song thiết kế xòe rộng vừa là điểm cộng, cũng vừa là điểm trừ, khiến phái đẹp thiếu đi sự gọn gàng, chỉn chu khi đi làm. Thay vì quần xòe rộng dễ gây bất tiện nơi công sở, bạn gái nên chọn kiểu quần ống rộng vừa phải, vẫn mát mẻ, tôn dáng và thanh lịch nơi làm việc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Quần jean rách

Những mẫu quần jeans rách rưới, dù là thiết kế có chủ đích từ nhà sản xuất đi chăng nữa đều không nên diện đến công sở. Đặc biệt, những kiểu quần jeans với mảng rách lớn ở đùi, gối, lộ cả mảng da thịt sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên thật lố bịch, kém duyên. Bạn nên để dành những item ấy cho ngày cuối tuần đi café cùng bạn bè hay đi dã ngoại cùng gia đình thay vì mang tới gặp mặt đồng nghiệp và cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet