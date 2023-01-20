7 bước chăm da siêu đơn giản, trắng bật tông, mịn màng đón năm mới mà gái Hàn ưa chuộng

Làm đẹp 20/01/2023 05:13

Các bác sĩ da liễu Hàn Quốc biết một số bí quyết chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả mà có thể bạn sẽ thích.

Các bác sĩ da liễu Hàn Quốc biết một số bí quyết chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả mà có thể bạn sẽ thích.

1. Chỉ rửa mặt bằng nước vào buổi sáng

 

Các chuyên gia cho biết ngay cả một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ cũng có thể là quá nhiều nếu bạn sử dụng nó hai lần một ngày. Theo chuyên gia, thời điểm tốt nhất để rửa mặt bằng nước là vào buổi sáng.

7 bước chăm da siêu đơn giản, trắng bật tông, mịn màng đón năm mới mà gái Hàn ưa chuộng - Ảnh 1

Chỉ có một điều bạn nên nhớ. Có một số sản phẩm mà bạn có thể sử dụng qua đêm như mặt nạ ngủ. Nếu bạn sử dụng chúng, bạn nên làm sạch da mặt hoàn toàn trước khi thoa bất kỳ sản phẩm chăm sóc da hàng ngày nào.

2. Không đắp mặt nạ mỗi ngày

7 bước chăm da siêu đơn giản, trắng bật tông, mịn màng đón năm mới mà gái Hàn ưa chuộng - Ảnh 2

 

Tốt hơn là sử dụng mặt nạ tối đa hai lần một tuần và không nhiều hơn. Chỉ những loại da rất nhờn mới có thể chịu được việc làm điều đó thường xuyên hơn. Mặt nạ duy nhất mà bạn có thể sử dụng hàng đêm là mặt nạ dưỡng ẩm.

3. Tẩy tế bào chết và sau đó dưỡng ẩm cho da

7 bước chăm da siêu đơn giản, trắng bật tông, mịn màng đón năm mới mà gái Hàn ưa chuộng - Ảnh 3

 

Các chuyên gia Hàn Quốc khuyên rằng sau khi tẩy tế bào chết cho da, bạn cần dưỡng ẩm cho da ngay sau khi thực hiện. Càng lớn tuổi, lượng estrogen của bạn càng giảm và làn da của bạn cần nhiều sản phẩm dưỡng ẩm hơn. Để giữ nước cho da, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm có mật ong, nước hoa hồng, axit hyaluronic và Vitamin E.

4. Bạn có thể sử dụng một loại kem dưỡng da mặt cho các vùng da mặt khác nhau

7 bước chăm da siêu đơn giản, trắng bật tông, mịn màng đón năm mới mà gái Hàn ưa chuộng - Ảnh 4

 

Càng đơn giản càng đẹp. Một bác sĩ da liễu Hàn Quốc chia sẻ rằng tốt hơn hết là bạn nên sử dụng ít loại kem khác nhau trên mặt. Trước cô cũng có các loại kem dưỡng cho mắt, cho trán và các nơi khác nữa. Sau đó, cô ấy nhận ra rằng sự kết hợp này có thể khiến cô ấy nổi mụn và ngừng làm điều đó.

 

5. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chống ô nhiễm

 

Người Hàn Quốc thích sử dụng mặt nạ chống ô nhiễm rất phù hợp trong thế giới hiện đại của chúng ta, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng mặt nạ chống ô nhiễm bằng bột trà xanh hoặc than củi. Đối với làn da nhạy cảm, bạn có thể sử dụng mặt nạ sữa hạnh nhân.

6. Sử dụng kỹ thuật mặt nạ kép

7 bước chăm da siêu đơn giản, trắng bật tông, mịn màng đón năm mới mà gái Hàn ưa chuộng - Ảnh 5

 

Vùng da dưới mắt thường rất nhạy cảm nên bạn cần quan tâm hơn đến vùng da này. Các chuyên gia Hàn Quốc gợi ý rằng trong khi đắp mặt nạ, bạn có thể tránh làm khô vùng da dưới mắt bằng cách sử dụng miếng che mắt. Bạn sẽ nhận được một số lợi ích của việc đắp mặt nạ kép.

7. Sử dụng kem mắt dạng gel làm kem lót

7 bước chăm da siêu đơn giản, trắng bật tông, mịn màng đón năm mới mà gái Hàn ưa chuộng - Ảnh 6

 

Có một bí quyết giúp kem che khuyết điểm của bạn mịn màng hơn và kết quả là vùng da dưới mắt của bạn có thể trông tươi tắn và sáng hơn. Sử dụng kem dưỡng mắt dạng gel hoặc gốc nước. Công thức của nó có thể giúp giảm quầng thâm. Ngoài ra, nó làm cho làn da của bạn trông mịn màng hơn.

Theo Brightside

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