6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần

Hy vọng với danh sách những điều này sẽ giúp bạn giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lão hóa.

Theo nghiên cứu thì chế độ ăn uống, lựa chọn xà phòng và thậm chí cả thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến vết chân chim xuất hiện trên mặt nhanh hơn. Biết những loại thực phẩm cần tránh, cách chọn sữa rửa mặt và cách thay đổi thói quen của bạn có thể giúp bạn luôn trẻ trung và tươi tắn khi về già.

Nếu bạn mất ngủ dù chỉ một đêm hoặc liên tục ngủ dưới 5 tiếng mỗi ngày có thể dẫn đến mất nước và giảm hàng rào bảo vệ da. Nghỉ ngơi đầy đủ là chìa khóa để trẻ hóa và phát triển các tế bào mới, vì vậy nếu bạn coi việc nghỉ ngơi là quan trọng, bạn sẽ có thể trẻ lâu hơn.

2. Thiếu chất chống oxy hóa có liên quan đến việc hình thành nhiều nếp nhăn hơn

Vitamin A, C, E và kali rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhiều rau hơn, đặc biệt là cà rốt, bí, cà chua và rau lá xanh. Cũng rất tốt nếu bạn bao gồm cả dầu ô liu trong chế độ ăn uống của mình.

3. Việc tiêu thụ thịt đỏ có liên quan đến nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt

Có một nghiên cứu của Hà Lan chỉ ra rằng phụ nữ ăn thịt đỏ có xu hướng có nhiều nếp nhăn hơn. Hơn thế nữa, nấu thịt và mỡ ở nhiệt độ cao, khô có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Nhưng có thể ngăn chặn điều này nếu bạn ăn ít thịt hơn và chọn món súp hay món hầm thay vì thịt quay. Ngoài ra, hãy cố gắng bao gồm nhiều trái cây hơn trong bữa ăn của bạn.

4. Tắm nước nóng lâu với xà phòng mạnh khiến da khô hơn

Những sản phẩm này có thể thay đổi độ pH của da và dẫn đến kích ứng và khô da. Tất cả những thứ này làm xói mòn hàng rào bảo vệ da và gây lão hóa sớm.

Nếu bạn sử dụng các thanh xà phòng có tính kiềm mạnh, điều này chỉ có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tốt hơn là bạn nên bỏ những loại xà phòng đó để dùng các sản phẩm chăm da tự nhiên hơn.

5. Ăn kiêng đơn chất tác động đến quá trình lão hóa da

Đặc điểm của những chế độ ăn kiêng này là loại trừ tất cả các sản phẩm thực phẩm và chỉ tiêu thụ một vài món tiêu biểu. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng protein, chất béo và carbohydrate, làm giảm khả năng tự phục hồi của da.

Theo một nghiên cứu, carbs là chất quan trọng nhất đối với phụ nữ trong khi nam giới cần ăn đủ protein để giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

6. Thiếu protein ngăn tế bào da tự làm mới

Nghiên cứu nói rằng nếu bạn hạn chế lượng calo và ăn ít protein hơn, làn da của bạn sẽ mất đi độ đàn hồi dẫn đến nhiều nếp nhăn hơn. Nó cũng ngăn không cho da tự chữa lành và xây dựng lại hàng rào săn chắn.

Điều trị bằng collagen thực sự có thể giúp ích trong những trường hợp này nhưng nó không thể so sánh với ảnh hưởng của protein cho làn da của bạn bằng việc hấp thụ thực phẩm và dưỡng chất.

Theo Brightside