6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần

Làm đẹp 06/04/2023 06:18

Muốn da luôn tươi trẻ bạn cần thiết đến một vài thủ thuật ngăn ngừa lão hóa sớm, một trong số đó vô cùng đơn giản.

Theo nghiên cứu thì chế độ ăn uống, lựa chọn xà phòng và thậm chí cả thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến vết chân chim xuất hiện trên mặt nhanh hơn. Biết những loại thực phẩm cần tránh, cách chọn sữa rửa mặt và cách thay đổi thói quen của bạn có thể giúp bạn luôn trẻ trung và tươi tắn khi về già.

Hy vọng với danh sách những điều này sẽ giúp bạn giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lão hóa.

1. Thiếu ngủ dẫn đến da mất nước

6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần - Ảnh 1

Nếu bạn mất ngủ dù chỉ một đêm hoặc liên tục ngủ dưới 5 tiếng mỗi ngày có thể dẫn đến mất nước và giảm hàng rào bảo vệ da. Nghỉ ngơi đầy đủ là chìa khóa để trẻ hóa và phát triển các tế bào mới, vì vậy nếu bạn coi việc nghỉ ngơi là quan trọng, bạn sẽ có thể trẻ lâu hơn.

2. Thiếu chất chống oxy hóa có liên quan đến việc hình thành nhiều nếp nhăn hơn

6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần - Ảnh 2

 

Vitamin A, C, E và kali rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhiều rau hơn, đặc biệt là cà rốt, bí, cà chua và rau lá xanh. Cũng rất tốt nếu bạn bao gồm cả dầu ô liu trong chế độ ăn uống của mình.

3. Việc tiêu thụ thịt đỏ có liên quan đến nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt

6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần - Ảnh 3

Có một nghiên cứu của Hà Lan chỉ ra rằng phụ nữ ăn thịt đỏ có xu hướng có nhiều nếp nhăn hơn. Hơn thế nữa, nấu thịt và mỡ ở nhiệt độ cao, khô có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Nhưng có thể ngăn chặn điều này nếu bạn ăn ít thịt hơn và chọn món súp hay món hầm thay vì thịt quay. Ngoài ra, hãy cố gắng bao gồm nhiều trái cây hơn trong bữa ăn của bạn.

 

4. Tắm nước nóng lâu với xà phòng mạnh khiến da khô hơn

Những sản phẩm này có thể thay đổi độ pH của da và dẫn đến kích ứng và khô da. Tất cả những thứ này làm xói mòn hàng rào bảo vệ da và gây lão hóa sớm.

6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần - Ảnh 4

Nếu bạn sử dụng các thanh xà phòng có tính kiềm mạnh, điều này chỉ có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tốt hơn là bạn nên bỏ những loại xà phòng đó để dùng các sản phẩm chăm da tự nhiên hơn.

5. Ăn kiêng đơn chất tác động đến quá trình lão hóa da

6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần - Ảnh 5

Đặc điểm của những chế độ ăn kiêng này là loại trừ tất cả các sản phẩm thực phẩm và chỉ tiêu thụ một vài món tiêu biểu. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng protein, chất béo và carbohydrate, làm giảm khả năng tự phục hồi của da.

Theo một nghiên cứu, carbs là chất quan trọng nhất đối với phụ nữ trong khi nam giới cần ăn đủ protein để giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

6. Thiếu protein ngăn tế bào da tự làm mới

Nghiên cứu nói rằng nếu bạn hạn chế lượng calo và ăn ít protein hơn, làn da của bạn sẽ mất đi độ đàn hồi dẫn đến nhiều nếp nhăn hơn. Nó cũng ngăn không cho da tự chữa lành và xây dựng lại hàng rào săn chắn.

6 thói quen khắc thêm nếp nhăn, loại bỏ sớm không chỉ da đẹp mà sức khỏe cũng hưởng lợi bội phần - Ảnh 6

Điều trị bằng collagen thực sự có thể giúp ích trong những trường hợp này nhưng nó không thể so sánh với ảnh hưởng của protein cho làn da của bạn bằng việc hấp thụ thực phẩm và dưỡng chất.

Theo Brightside

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi

Khu giao mùa vào hè, thời tiết thêm nóng bức làm da đầu dễ bết và mau có gàu, nhiều chị em đã lục sùng trên mạng tìm ra những phương pháp ít kiểm chứng có thể không hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen khiến da lão hóa bí quyết cải thiện nếp nhăn bí quyết chống lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới