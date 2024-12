6 sai lầm khi mặc quần short chị em cần tránh nếu không muốn vừa dìm dáng vừa kém sang

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Hãy mua quần short có độ co giãn. Chất liệu co giãn sẽ giữ được hình dạng tốt hơn nhiều so với chất liệu không co giãn. Tất nhiên, quần short có hoặc không có độ co giãn vẫn có thể hở ở phía sau, vì vậy đây không phải lúc nào cũng là giải pháp đảm bảo quần short của bạn vừa vặn hoàn hảo, nhưng độ co giãn thường sẽ giúp ích.

2. Quần short lộ vùng nhạy cảm