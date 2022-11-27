6 bước chăm da kiểu Nhật, bước cuối chị em thường bỏ qua

Làm đẹp 27/11/2022 08:30

Làn da phụ nữ Nhật khiến các chị em ao ước, hãy học ngay 6 cách dưỡng da để có ngay làn da mơ ước nhé!

Bước 1: Tẩy trang

6 bước chăm da kiểu Nhật, bước cuối chị em thường bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù là dưỡng da ban ngày hay ban đêm thì bước làm sạch da bằng sản phẩm tẩy trang  phù hợp luôn là bước quan trọng, tiên quyết trong quá trình chăm sóc da. Ngay cả khi bạn không trang điểm thì cũng nên tẩy trang để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, vi khuẩn trên da, giúp da hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da hiệu quả hơn. Người Nhật dùng dầu tẩy trang (cleansing oil) để làm sạch mặt. Bạn cho một ít cleansing oil vào một miếng bông cotton rồi nhẹ nhàng lau sạch mặt theo chiều hướng lên.

Bước 2: Rửa mặt và tẩy tế bào chết

Sau khi tẩy trang, người Nhật sẽ sử dụng sữa rửa mặt để loại bỏ tàn dư còn sót lại trên da. Bọt của sữa hoặc xà bông rửa mặt sẽ giúp gương mặt sạch sẽ. Dĩ nhiên bạn không cần tẩy tế bào chết mỗi ngày. Chỉ cần thực hiện 1-2 lần mỗi tuần, nếu làm nhiều hơn có thể khiến da bị kích ứng.

6 bước chăm da kiểu Nhật, bước cuối chị em thường bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên tránh xa những sản phẩm tẩy tế bào chết có chứa các hạt vi nhựa (microbead), chúng gây ô nhiễm môi trường và cũng không tốt cho da. Thay vào đó, hãy chọn những sản phẩm tẩy tế bào chết tự nhiên với gạo hoặc đường.

Bước 3: Dùng Toner/lotion để cân bằng da

Bước này chính là bước làm sạch sâu và cấp ẩm rất quan trọng giúp làm mềm da, cân bằng độ PH trên da . Bước thoa toner/lotion này cũng được xem là bước dưỡng ẩm đệm, hỗ trợ các tinh chất khác thẩm thấu tốt hơn vào da.

6 bước chăm da kiểu Nhật, bước cuối chị em thường bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người Nhật thường dùng toner/lotion ít cồn ngay sau khi rửa mặt lúc da vẫn còn độ ẩm chưa quá khô. Trong quá trình cấp ẩm cho da đừng quên việc dùng hai bàn tay vỗ nhẹ lên má và trán, bước này giúp cải thiện tình trạng lưu thông máu và giúp các dưỡng chất ấm dần lên cho đến khi dần thấm đều vào da.

Bước 4: Bổ sung tinh chất essence

Essense là sự pha trộn giữa toner và serum, giúp dưỡng ẩm cho da và kích thích tái tạo tế bào, cho làn da trẻ trung rạng ngời. Có nhiều loại sản phẩm essense giúp giải quyết từng vấn đề của làn da như da khô, da mẩn đỏ, da nhiều nếp nhăn.

Bước 5: Kem dưỡng

Với những bạn có da khô hoặc hỗn hợp thiên khô, hoặc khi tiết trời vào mùa đông họ sẽ dùng đến kem dưỡng như bước khóa ẩm cuối cùng, vì vậy những loại kem dưỡng sẽ có kết cấu khá đặc, để khóa ẩm cho làn da.

6 bước chăm da kiểu Nhật, bước cuối chị em thường bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bước này dành cho các loại kem dưỡng ẩm đậm đặc hơn essence. Kem dưỡng cung cấp độ ẩm toàn diện cho da và đồng thời khóa lại các dưỡng chất từ serum, đây cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình chăm sóc da mặt.

Nếu muốn có một làn da trong veo như được ngậm nước thì bạn nên dùng thêm bước thoa mặt nạ ngủ nhé. Mặt nạ ngủ là sản phẩm đặc trị dành cho da vào ban đêm, vì là mặt nạ ngủ đêm các bạn chỉ cần dùng 2-3 lần 1 tuần là đủ rồi nhé không nên quá lạm dụng.

Bước 6: Chăm sóc da vùng mắt

6 bước chăm da kiểu Nhật, bước cuối chị em thường bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể nói vùng mắt là nơi thể hiện rõ nhất tuổi của một người, là một trong các bước chăm sóc da của người Nhật. Do vùng mắt là vùng da có độ nhạy cảm cực kỳ cao và nó cũng rất dễ bị lão hóa, do việc hoạt động thường xuyên và liên tục trong các hoạt động hàng ngày.

  • Bằng việc lựa chọn sản phẩm kem dưỡng cùng mắt phù hợp với da và thực hiện thoa đều hai bên mắt.
  • Thực hiện đều đặt việc thoa kem 2 lần mỗi ngày.
  • Sử dụng ngón áp út trên tay, thoa đều xung quanh mắt, kết hợp massage nhẹ nhàng xung quanh mắt theo chiều kim đồng hồ.
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