5 tuyệt chiêu tẩy trắng răng cấp tốc để nàng tự tin với nụ cười tươi tắn, đảm bảo ăn Tết rực rỡ

Làm đẹp 06/12/2022 07:13

Một vài công thức từ dân gian giúp bạn sở hữu hàm răng trắng cực nhanh mà không tốn thời gian.

Nhiễm màu ngoại lai: có nguồn gốc từ thức ăn, thức uống, thuốc lá... Các món ăn có màu sậm, trà, cà phê, nước trái cây, rượu vang đỏ cũng có thể làm răng ố vàng theo thời gian. 

Dùng nước cốt chanh

Nước cốt chanh rất dồi dào axit citric và vitamin C, các thành phần này sẽ giúp tẩy sạch các mảng bám ố vàng trên răng đồng thời đem đến hơi thở thơm tho.

- Bạn cần chuẩn bị: 1 quả chanh và 1 ly nước ấm để thực hiện. Cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy nước cốt ½ quả vào cốc.

- Sau đó bạn pha nước cốt chanh với ½ ly nước ấm, dùng thìa khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Dùng hỗn hợp này thay thế nước súc miệng bạn đang dùng.

Bạn cũng có thể dùng bông tẩy trang thấm vào nước cốt chanh rồi chà đi chà lại trên mặt răng chừng 3 phút sau mỗi bữa ăn cùng sẽ giúp răng trắng bóng.

5 tuyệt chiêu tẩy trắng răng cấp tốc để nàng tự tin với nụ cười tươi tắn, đảm bảo ăn Tết rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo

Vitamin sẽ làm tẩy sạch các chất dơ đóng quanh chân răng, làm sạch răng bị sâu, chống được chứng viêm nha chu và sát khuẩn, làm giảm mùi hôi ở miệng.

Nước vo gạo còn có tác dụng rất tốt trong việc chữa các chứng bệnh liên quan đến răng miệng cũng như là nguyên liệu cho phương pháp làm trắng răng tự nhiên. Bạn có thể thực hiện phương pháp này hàng ngày. Tuy nhiên, để răng trắng theo phương pháp tự nhiên này đòi hỏi phải kiên trì thực hiện lâu dài.

5 tuyệt chiêu tẩy trắng răng cấp tốc để nàng tự tin với nụ cười tươi tắn, đảm bảo ăn Tết rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng vỏ chuối

Vỏ chuối có chứa rất nhiều magie, mangan và kali. Đây đều là các chất có khả năng giúp làm sạch bề mặt răng, loại bỏ những mảng bám ố vàng. Không những vậy, chúng còn có thể giúp bổ sung và nuôi dưỡng men răng, từ đó hàm răng của bạn sẽ luôn chắc khỏe và sáng bóng.

- Sau khi ăn chuối xong, bạn hãy sử dụng phần mặt trong của vỏ chuối chà vào răng rồi để yên trong khoảng thời gian từ 5 - 7 phút.

- Đánh răng như bình thường. Hãy lặp lại cách làm này một tuần từ 2-3 lần để tăng hiệu quả làm trắng răng.

5 tuyệt chiêu tẩy trắng răng cấp tốc để nàng tự tin với nụ cười tươi tắn, đảm bảo ăn Tết rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua chứa các chất có tác dụng làm sạch và làm sáng răng. Tuy nhiên, đây là nguyên liệu tự nhiên nên bạn phải kiên trì một thời gian dài để thấy kết quả.

Hãy lấy một quả cà chua chín đỏ, thái thành lát mỏng. Chà miếng cà chua lên mặt trong và ngoài của răng. Thực hiện trong 5 phút rồi súc miệng với nước sạch. Một tuần có thể làm 2-3 lần.

5 tuyệt chiêu tẩy trắng răng cấp tốc để nàng tự tin với nụ cười tươi tắn, đảm bảo ăn Tết rực rỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa

Súc miệng bằng một muỗng cà phê dầu dừa vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn chăm sóc vệ sinh răng miệng. Hoặc bạn cũng có thể chà xát dầu dừa lên răng của mình và để trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó súc miệng và chải răng như bình thường.

5 tuyệt chiêu tẩy trắng răng cấp tốc để nàng tự tin với nụ cười tươi tắn, đảm bảo ăn Tết rực rỡ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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