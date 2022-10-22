5 sai lầm cần tuyệt đối tránh khi tẩy lông tại nhà vừa xấu xí lại khiến tổn thương da

Làm đẹp 22/10/2022 07:36

Tất cả chúng ta đều biết rằng tẩy lông sẽ tốt hơn các thủ thuật làm rụng lông khác. Hình thức tẩy lông hiệu quả và lâu dài nhất là waxing. Waxing để tẩy lông đòi hỏi kỹ thuật phù hợp để tạo ra kết quả tốt nhất. Trong khi được tẩy lông bởi một chuyên gia sẽ không có gì phải lo lắng nhưng lúc tự tẩy lông tại nhà, bạn cần cẩn trọng hơn một chút.

Dưới đây là danh sách những lỗi chúng ta thường mắc phải nhất khi tẩy lông tại nhà, kèm theo lời khuyên về cách tránh chúng.

1. Không lột đúng cách

Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho làn da của bạn sẵn sàng để có một lớp sáp đều và mịn. Để loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi hoặc chất bẩn, hãy lau da sạch bằng khăn ẩm hoặc khăn giấy. Sau đó, dùng khăn thấm khô da.

5 sai lầm cần tuyệt đối tránh khi tẩy lông tại nhà vừa xấu xí lại khiến tổn thương da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng kem hoặc gel tẩy lông trước khi tẩy lông sẽ giữ nước cho da và giúp da không bị khô hoặc bong tróc quá mức sau khi tẩy lông. Thoa một lượng lớn phấn rôm lên da trước khi tẩy lông cũng đảm bảo bạn sẽ có được trải nghiệm tẩy lông mượt mà hơn.

2. Sử dụng quá nhiều sáp

5 sai lầm cần tuyệt đối tránh khi tẩy lông tại nhà vừa xấu xí lại khiến tổn thương da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình tẩy lông, tất cả những gì cần thiết là một lớp sáp rất nhỏ trên mỗi vùng da của bạn. Lông được giữ cố định bởi lớp sáp mỏng và có thể dễ dàng gỡ bỏ nhờ độ kết dính của nó. Nếu bạn bôi nhiều sáp, lông sẽ ra không đều. Ngoài ra, nó có thể để lại cặn sáp trên da của bạn.

Cách tốt nhất trong tình huống này là phết một lớp sáp mỏng. Chỉ cần đặt một dải sáp mới lên trên, hâm nóng nhẹ, sau đó nhanh chóng kéo để loại bỏ cặn sáp. Việc bôi nhiều lớp sáp dày sẽ làm lãng phí chất lỏng tẩy lông không cần thiết.

3. Không có được sáp lỏng ở nhiệt độ thích hợp

5 sai lầm cần tuyệt đối tránh khi tẩy lông tại nhà vừa xấu xí lại khiến tổn thương da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để sáp ở nhiệt độ thích hợp là một trong những bước quan trọng nhất của quy trình tẩy lông bằng sáp. Nhiệt độ của sáp tương quan trực tiếp đến hiệu quả loại bỏ lông. Khi thoa, sáp quá lạnh sẽ bị vón cục và không bám dính hiệu quả trên da. Nếu sáp quá nóng, bạn có nguy cơ bị bỏng da. Trước khi thoa sáp lên da, hãy để sáp ở nhiệt độ phòng trong 5-7 phút để tránh hiện tượng này. Đảm bảo kết cấu dễ thoa lên da và có độ sệt giống caramel.

4. Bôi sáp lên vết thương hở

Bạn không nên tẩy lông lên bất kỳ vết cắt nào còn tươi hoặc hở hay có vết bầm tím. Vùng da bị tổn thương sẽ xấu đi nhiều hơn khi kéo mạnh sáp nóng ra ngoài. Tốt nhất bạn nên đợi cho đến khi vết thương lành hẳn trước khi tẩy lông để tránh tổn thương nhiều hơn.

5. Không đủ nhanh nhẹn

Khi tẩy lông cho bản thân, cám dỗ là phải loại bỏ lớp sáp từ từ. Dải sáp được loại bỏ dần dần, mang lại cảm giác ít đau hơn. Đó không phải là điều lý tưởng.

5 sai lầm cần tuyệt đối tránh khi tẩy lông tại nhà vừa xấu xí lại khiến tổn thương da - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đang kéo dải một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách này, cơn đau sẽ được giảm thiểu và lông sẽ được loại bỏ đúng cách.

Theo Femina

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