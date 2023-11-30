5 mẹo chăm sóc da đơn giản vào mùa đông, vừa ngăn chặn da khô bong tróc vừa đẩy lùi lão hóa sớm

Thời tiết mùa đông thường làm da khô, bong tróc và kích ứng. Để duy trì làn da khỏe mạnh, hãy thử kết hợp 5 mẹo dưới đây vào quy trình chăm sóc da mỗi ngày của bạn và xem sự khác biệt mà những mẹo này mang lại cho làn da của bạn.

Ngoài ra, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm chất lượng tốt để giữ nước cho làn da từ bên ngoài. Hãy chọn loại kem dưỡng ẩm đậm đặc hơn, dạng kem hơn trong những tháng mùa đông để cung cấp hàng rào bảo vệ chống lại không khí khô và lạnh. Thoa lên da ẩm sau khi tắm để da hấp thụ tốt hơn.

Hydrat hóa là chìa khóa để có làn da đẹp. Hydrat hóa là quá trình bổ sung các phân tử nước vào các hợp chất hữu cơ. Uống đủ nước sẽ tạo điều kiện cho các phản ứng hydrat hóa được diễn ra nhiều hơn nhằm bổ sung nước cho các cơ quan trong cơ thể. Cân bằng hydrat hóa, giữ đủ nước cho cơ thể từ bên trong bằng cách uống đều và đủ nước suốt cả ngày.

Làm sạch nhẹ nhàng

Tránh các chất tẩy rửa mạnh, làm khô da và có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da. Hãy lựa chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, dưỡng ẩm giúp loại bỏ tạp chất mà không ảnh hưởng đến hàng rào độ ẩm của da. Cân nhắc làm sạch da mặt bằng nước ấm thay vì nước nóng, vì nước nóng có thể làm khô da hơn.

Tẩy da chết thường xuyên

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Tẩy da chết là điều cần thiết để loại bỏ tế bào da chết và thúc đẩy quá trình thay đổi tế bào. Tuy nhiên, trong mùa đông, điều quan trọng là chọn sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để tránh làm da quá khô. Sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ hoặc tẩy da chết hóa học có thành phần như axit alpha hydroxy (AHA) hoặc axit beta hydroxy (BHA) một hoặc hai lần một tuần để duy trì làn da mịn màng.

Bảo vệ bằng kem chống nắng

Ngay cả trong mùa đông, việc bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV có hại của mặt trời cũng là điều cần thiết. Thoa kem chống nắng phổ rộng có ít nhất SPF 30. Kem chống nắng giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm.

Làm ẩm không gian trong nhà

Hệ thống sưởi ấm trong nhà có thể góp phần tạo ra môi trường khô ráo, làm mất đi độ ẩm trên da của bạn. Hãy cân nhắc việc sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà hoặc văn phòng để bổ sung độ ẩm cho không khí. Điều này có thể giúp chống lại tác động làm khô của nhiệt nhân tạo, giữ cho làn da của bạn thoải mái và ngậm nước hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù những lời khuyên này sẽ hữu ích cho làn da của bạn trong mùa đông này, nhưng hãy chú ý đến thói quen sinh hoạt chung của bản thân. Thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng giàu vitamin và giàu chất chống oxy hóa, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng cũng có thể tác động tích cực đến sức khỏe làn da của bạn.

Hãy nhớ rằng làn da của mỗi người là duy nhất, vì vậy có thể cần một số thử nghiệm để tìm ra sản phẩm và quy trình phù hợp nhất với bản thân. Nếu bạn có những mối quan tâm hoặc tình trạng da cụ thể, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu để được tư vấn cá nhân.