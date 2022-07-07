5 cách triệt lông mặt và ria mép nhẵn thín có thể làm tại nhà, tận dụng những nguyên liệu tự nhiên an toàn mà hiệu quả

Gương mặt có quá nhiều lông khiến bạn mất đi vẻ nữ tính, quá trình chăm sóc da không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Triệt lông mặt là phương pháp giải quyết vấn đề này nhanh chóng nhất, được nhiều người lựa chọn nhất.
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Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tình trạng mặt mọc nhiều lông là do lượng hoocmon nam giới testosteron hoặc androgen tăng cao trong cơ thể. Việc mất cân bằng nội tiết tố này là tác nhân lớn nhất dẫn đến sự tăng trưởng của lông và tóc. Ngoài ra, khi mặt xuất hiện nhiều lông cứng và rậm có thể là nguyên nhân của một số bệnh lý hoặc do bạn đang dùng thuốc điều trị. Phương pháp triệt lông cho mặt mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích như giúp da được thông thoáng, lỗ chân lông nhỏ hơn, hạn chế viêm nang lông,... . Chưa kể khi triệt lông, làn da sẽ không bị vướng víu bởi những sợi lông vô duyên, nhờ vậy các bước dưỡng da sẽ hiệu quả hơn.
Chanh và mật ong
Chanh và mật ong là một cách tuyệt vời giúp bạn đánh bay lông trên khuôn mặt. Hãy nhớ làm sạch da trước khi wax sẽ tăng hiệu quả tẩy lông.
Nguyên liệu:
- Mật ong
- 1 quả chanh
Cách làm:
- Bước 1: Trộn đều mật ong và nước chanh với nhau.
- Bước 2: Bạn lấy một miếng vải mỏng tanh có khả năng hút hơi giỏi, rồi thả vào hỗn hợp.
- Bước 3: Dùng miếng vải đắp lên vùng da cần triệt lông.
- Bước 4: Khi miếng dán đã khô, bạn dùng tay giật mành ngược theo chiều lông mọc.
Bột yến mạch và mật ong
Bột yến mạch và mật ong không những dưỡng mịn da, se khít lỗ chân lông mà còn tẩy lông nách cực tốt.
Nguyên liệu:
- Bột yến mạch
- Mật ong
Cách làm:
- Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp đặc quánh rồi thoa lên da.
- Bước 2: Massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút, để khô tự nhiên.
- Bước 3: Rửa sạch bằng nước lạnh.
Kiên trì tẩy lông nách bằng cách này khoảng 2 lần/tuần, sau thời gian ngắn, bạn sẽ thấy màu lông nhạt dần, mỏng đi và tự rụng.
Đường, bơ và mật ong
Nếu như chanh giúp da bạn sáng hơn, bơ sẽ giúp làn da của bạn ẩm mượt hơn sau khi waxing.
Nguyên liệu:
- Mật ong
- Bơ
- Đường
Cách làm:
- Bước 1: Nạo bơ và nghiền mịn. Sau đó trộn cùng mật ong và đường
- Bước 2: Đun hỗn hợp đến khi chuyển sang vàng nâu.
- Bước 3: Để hỗn hợp nguội bớt, bôi lớp mỏng theo chiều lông mọc, rồi đắp miếng vải hoặc giấy chuyên dụng dành cho waxing.
- Bước 4: Đợi vài phút, và kéo miếng giấy đó ra theo chiều ngược với chiều mọc của lông bằng 1 động tác nhanh gọn.
- Bước cuối cùng bạn hãy rửa sạch lại bằng nước ấm hoặc sữa tắm và lấy khăn lau khô.
Lòng trắng trứng và dầu oải hương
Tinh dầu oải hương có khả năng thần kỳ trong việc ức chế việc hình thành các sợi lông. Kết hợp cùng lòng trắng trứng giúp bạn tẩy lông nhanh chóng
Nguyên liệu:
- Lòng trắng trứng
- Tinh dầu oải hương
Cách làm:
- Bước 1: Đánh tan lòng trắng trứng rồi cho 2 giọt tinh dầu oải hương vào trộn cùng
- Bước 2: Thoa lên da và thư giãn trong 20 phút
- Bước 3: Khi hỗn hợp khô lại, bạn sẽ thấy các sợi lông rụng dần.
Đậu lăng và khoai tây
Bạn có thể cân nhắc dùng thử bột đậu lăng và khoai tây. Với phương pháp ày bạn có thể hoàn toàn an tâm vì chúng không hề có tác dụng phụ nào.
Nguyên liệu:
- Đậu lăng
- Khoai tây
- 1 thìa mật ong
- 1 thìa nước cốt chanh
Cách làm:
- Bước 1: Ngâm một cốc đậu lăng trong nước và để qua đêm. Sáng hôm sau, xay nó thành hỗn hợp sền sệt.
- Bước 2: Nạo một củ khoai tây và lấy nước ép bằng thìa hoặc một miếng vải sạch.
- Bước 3: Trộn nước khoai tây với đậu lăng cùng một thìa mật ong và chanh vào đó.
- Bước 4: Đắp hỗn hợp này lên mặt và để nó trong 20 phút. Khi đã khô, chà xát bằng ngón tay và rửa sạch.