5 bí kíp trang điểm cơ bản có thể khiến bạn sở hữu vẻ đẹp "triệu đô"

Làm đẹp 14/10/2022 11:55

Có rất nhiều công cụ đắt tiền và những thủ thuật bất khả thi mà các chuyên gia trang điểm và các công ty đang cố gắng khiến bạn tin rằng bạn không thể sống thiếu chúng. Tuy nhiên, không cần nhiều cách khó nhằn vì cũng có hàng triệu cách miễn phí để bạn cải thiện thói quen trang điểm của mình.

Bạn có thể muốn thay đổi cách thoa kem che khuyết điểm và ngay lập tức trông như một nàng công chúa hoặc bạn có thể thử các kỹ thuật tạo đường viền khác nhau để có vẻ đẹp có thể đánh bại nữ hoàng Kim Kardashian!

5 thủ thuật trang điểm dễ dàng nhưng cực kỳ hữu ích sau đây sẽ giúp bạn có một thói quen trang điểm của riêng mình.

1. Thoa kem che khuyết điểm theo hình tam giác

 

5 bí kíp trang điểm cơ bản có thể khiến bạn sở hữu vẻ đẹp 'triệu đô' - Ảnh 1

Khi bạn thoa kem che khuyết điểm theo hình tam giác dưới mắt, vùng tối sẽ được che phủ một cách tự nhiên và đầy đủ hơn thay vì để lại các chấm khắp vùng mắt sau khi thoa có thể có vùng bị thiếu.

2. Kẻ viền môi bằng bút chì đậm hơn

Bằng cách sử dụng bút chì đậm hơn và son môi nhạt hơn, bạn sẽ có được một đôi môi đầy đặn và căng mọng hơn nhiều vì phần giữa miệng của bạn sẽ được tô sáng. Sau tất cả, đó là cách mà nữ hoàng có đôi môi căng mọng tự nhiên Kim Kardashian đã thực hiện.

3. Tạo khối cho đôi môi của bạn để son lâu trôi hơn

5 bí kíp trang điểm cơ bản có thể khiến bạn sở hữu vẻ đẹp 'triệu đô' - Ảnh 2

 

Để son môi của bạn bền màu mãi mãi, hãy thử mẹo đơn giản sau: thoa một ít kem che khuyết điểm hoặc kem lót môi và sau đó tô son, hãy thấm môi bằng khăn ăn hoặc giấy thấm. Sau đó, thoa một lớp son khác. Làm như vậy, bạn đang tạo ra một lớp bảo vệ, giúp son môi của bạn vẫn nguyên vẹn dù có thế nào đi nữa.

 

4. Sử dụng lớp lót màu trắng hoặc màu nude phía dưới mắt

5 bí kíp trang điểm cơ bản có thể khiến bạn sở hữu vẻ đẹp 'triệu đô' - Ảnh 3

 

Để mở to đôi mắt của bạn và trông sáng và khỏe mạnh hơn, hãy thử sử dụng bút kẻ mắt màu trắng hoặc nude trên đường kẻ mắt dưới để tạo ảo giác về đôi mắt to hơn.

 

5. Dùng son đỏ để xóa mờ quầng thâm

5 bí kíp trang điểm cơ bản có thể khiến bạn sở hữu vẻ đẹp 'triệu đô' - Ảnh 4

Sử dụng son môi màu đỏ dưới mắt của bạn để chỉnh màu quầng thâm. Bằng cách chỉ sử dụng kem che khuyết điểm, bạn chỉ đơn thuần làm sáng vùng mắt thiếu sáng, nhưng bạn không làm cho nó trông bớt xám và mệt mỏi. Đó là lúc mà son môi màu đỏ trở nên hữu ích. Nó sẽ giúp đôi mắt của bạn trông khỏe mạnh và đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Theo Brightside

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