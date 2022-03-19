10 lợi ích không ngờ của massage chân mà bạn cần biết trước khi bỏ lỡ công đoạn quan trọng này trong việc chăm sóc sắc đẹp

Nếu bạn là một người hay chạy hoặc một vận động viên hay bạn làm công việc hàng ngày của mình hoặc không làm gì cả, bạn có thể thỉnh thoảng cảm thấy muốn duỗi hoặc ép chân của mình. Vì vậy, tất cả chúng ta nên hiểu và đánh giá cao lợi ích điều trị của vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu về cơ bản là kéo căng hoặc xoa bóp chân. Nhưng massage chân tại spa cũng là một ý kiến ​​không tồi đâu nhé!

Đôi chân của chúng ta giữ cho chúng ta đứng cả ngày. Chúng ta càng đi bộ nhiều, bắp chân của chúng ta càng bơm máu lên trên. Ngược lại, chúng ta càng ngồi nhiều, hoạt động bơm này sẽ bị suy giảm. Điều này cũng ảnh hưởng đến tĩnh mạch của chúng ta và lưu thông ởmáu bàn chân và chân. Vì vậy, cần phải hiểu rằng nếu chúng ta đứng mọi lúc, một số mạch máu của chúng ta có thể bị tổn thương.

Dưới đây là một số lợi ích vô tận của massage chân mà bạn cần biết:

Cải thiện lưu thông máu: Lối sống buông thả quá mức của chúng ta làm giảm đáng kể lưu lượng máu và tuần hoàn ở chân. Mát xa chân đơn giản giúp giữ cho chuyển động của các cơ diễn ra liên tục và cải thiện lưu thông máu.

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Tránh tích tụ bạch huyết: Hệ thống bạch huyết có nhiệm vụ thải độc tố, chất thải và các vật chất không mong muốn khác ra khỏi cơ thể. Một số trường hợp cụ thể làm cho bạch huyết xây dựng và phát triển. Điều này cũng không chỉ ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ chất thải của khung bạch huyết mà còn gây tích tụ ở tay và chân.

Hệ thống bạch huyết có nhiệm vụ thải độc tố, chất thải và các vật chất không mong muốn khác ra khỏi cơ thể. Một số trường hợp cụ thể làm cho bạch huyết xây dựng và phát triển. Điều này cũng không chỉ ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ chất thải của khung bạch huyết mà còn gây tích tụ ở tay và chân. Ngăn ngừa chấn thương: Bản thân mát xa chân là một hoạt động tuyệt vời vì nó giúp ngăn ngừa chấn thương. Nó làm tăng khả năng vận động của chúng ta, kéo căng các mô cơ và cải thiện việc cung cấp máu. Việc thả lỏng các cơ làm giảm đáng kể xác suất chấn thương có thể xảy ra khi chơi thể thao hoặc tập thể dục.

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Giảm căng thẳng: Mát xa chân giúp giảm căng thẳng, giúp kiểm soát lo lắng. Mát xa chân nhẹ nhàng có thể đưa nhịp tim của bạn xuống dưới, thư giãn các cơ đang căng thẳng và giải phóng endorphin. Tất cả những điều này đều làm dịu các dây thần kinh và giúp bạn thư giãn và thoải mái hơn.

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Phục hồi cơ bắp: Đối với những người thích vận động, cảm giác đau nhức sau khi tập luyện mệt mỏi có thể khiến bạn không muốn tập luyệnn nữa. Đối với những người thường xuyên tập thể dục, cơn đau nhức kinh hoàng sau khi tập luyện tốt có thể đủ khiến bạn cung không bao giờ muốn tập thể dục nữa. Đau nhức này còn được gọi là đau cơ khởi phát muộn hoặc DOMS. Mát xa chân có thể hỗ trợ điều trị DOMS và tăng tốc độ phục hồi của bạn. Mát xa được biết là làm giảm sự giãn nở và giúp chữa lành các cơ.

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Căn chỉnh tư thế: Các chuyên gia cho biết tư thế xấu không chỉ dẫn đến đau lưng mà còn ảnh hưởng đến chân. Thường xuyên xoa bóp chân cũng có thể cải thiện tình trạng lệch của hông và lưng dưới.

Các chuyên gia cho biết tư thế xấu không chỉ dẫn đến đau lưng mà còn ảnh hưởng đến chân. Thường xuyên xoa bóp chân cũng có thể cải thiện tình trạng lệch của hông và lưng dưới. Phù nề: Xoa bóp bàn chân có thể giúp tránh phù nề, một vấn đề đặc biệt phổ biến ở phụ nữ mang thai. Phù xảy ra khi bàn chân và mắt cá chân bị sưng lên do giữ nước. Mát xa bằng thực phẩm có thể giúp ích đáng kể cho bất kỳ cảm giác khó chịu nào có thể xảy ra.

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Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS): Hậu quả của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) sẽ khiến nhiều phụ nữ gặp rất nhiều vấn đề từ tinh thần đến thể chất. Các tác dụng phụ như thay đổi tâm trạng, căng thẳng, đau nửa đầu và đau đầu về cơ bản có thể cản trở các hoạt động hàng ngày, tuy nhiên, mát xa chân phù hợp có thể giúp làm dịu những tác động này. Mát xa chân và bàn chân hàng ngày có thể thực sự hữu ích trong thời gian này.

Hậu quả của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) sẽ khiến nhiều phụ nữ gặp rất nhiều vấn đề từ tinh thần đến thể chất. Các tác dụng phụ như thay đổi tâm trạng, căng thẳng, đau nửa đầu và đau đầu về cơ bản có thể cản trở các hoạt động hàng ngày, tuy nhiên, mát xa chân phù hợp có thể giúp làm dịu những tác động này. Mát xa chân và bàn chân hàng ngày có thể thực sự hữu ích trong thời gian này. Mất ngủ: Thiếu ngủ là một vấn đề phức tạp. Một phần nguyên nhân là do nhiều loại thuốc khác nhau (như caffeine, nicotine, đơn thuốc bạn dùng cho bệnh hen suyễn), làm việc theo ca, căng thẳng, buồn phiền và trầm cảm. Bây giờ và sau này có thể chúng ta chỉ đơn giản là không có ý tưởng rõ ràng về nguyên nhân gốc rễ đằng sau tình trạng thiếu ngủ. Tuy nhiên, mát xa chân có xu hướng tác động đáng kể đến giấc ngủ của bạn. Mát xa chân có thể làm giảm mức độ căng thẳng của bạn và do đó giúp bạn nghỉ ngơi.

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Đau khớp: Mát xa chân có thể giúp giảm đau khớp. Xoa bóp giúp thả lỏng các cơ xung quanh khớp và nhào trộn các mô liên kết giữ các khớp này được thiết lập. Nếu cơn đau khớp có thể trầm trọng thêm do độ săn chắc của cơ bắp, khả năng mát xa để giải phóng sự căng thẳng của các cơ rắn chắc là đặc biệt hấp dẫn. Bằng cách giải phóng sức căng trong mô bao quanh, sức căng sẽ được loại bỏ khỏi các khớp và giảm một phần cảm giác đau do các mô trong khớp bị kích thích.

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Theo Times of India

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