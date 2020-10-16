Nước ép cóc có tác dụng gì cho sức khỏe?

Đây là loại nước uống rất có công hiệu trong việc hỗ trợ đẩy lùi các cơn ho khan khó chịu. Nếu có thời gian, bạn nên chế biến chúng và để tủ lạnh uống thường xuyên trong ngày, còn nếu bận rộn bạn có thể cắt một vài miếng cóc tươi và chấm ăn cùng muối (không dùng muối ớt vì người ho kỵ thực phẩm cay).

Nước ép cóc có tác dụng gì mà được nhiều người ưa chuộng đến thế. Ngoài hương vị thơm ngon, dễ uống, thanh nhiệt hiệu quả thì ít người biết loại nước ép này có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như làm sáng mắt, cải thiện hệ miễn dịch, hỗ trợ giảm cân an toàn nên chúng luôn được các quý cô rất yêu thích.

Trong quả cóc chứa một lượng lớn vitamin A tuyệt vời từ thực vật. Đây là vi chất đóng vai trò rất quan trọng đối với thị giác của con người. Retinol – Hợp chất của vitamin A giúp phân phối hình ảnh mà võng mạc nhận được đến hệ thần kinh. Nếu thiếu vitamin A, thị lực của chúng ta sẽ suy giảm trong điều kiện ánh sáng yếu.

Với lợi ích của nước ép cóc trong việc giúp giảm ho thì mỗi khi bị cảm ho mà thấy lạt miệng, bạn có thể dùng cóc hoặc nước ép cóc để làm sạch khoang miệng và cuống họng.

Với hàm lượng vitamin A dồi dào, nước ép cóc có thể giúp cải thiện thị lực cho bạn

Với hàm lượng vitamin A dồi dào, nước ép cóc có thể giúp cải thiện thị lực cho bạn. Hãy nhớ rằng việc nạp vitamin A cho cơ thể thường xuyên là vô cùng cần thiết, đặc biệt là trẻ em đang dậy thì, người trưởng thành công việc áp lực và người cao tuổi.

+ Tăng cường hệ miễn dịch

Câu trả lời hàng đầu cho câu hỏi uống nước ép cóc có tác dụng gì chính là: nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Trong cóc ngoài vitamin A còn chứa một lượng lớn vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Uống nước ép cóc có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể

Loại vitamin này giúp ngăn chặn sự tấn công của một số mầm bệnh đồng thời chống lão hóa hiệu quả. Ngoài ra, bổ sung đều đặn vitamin C còn giúp cơ thể hấp thụ sắt, protein và tổng hợp collagen để cải thiện làn da, vóc dáng.

+ Hỗ trợ giảm cân an toàn

Đây là tác dụng giúp nước ép cóc được nhiều chị em phụ nữ tích cực sử dụng để có một vóc dáng hoàn hảo. Trong quả cóc không có thành phần gây béo như calo, chất béo, carbohydrate nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó, quả cóc còn chứa nhiều chất xơ, là loại nước uống giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nước ép cóc được nhiều chị em phụ nữ tích cực sử dụng để có một vóc dáng hoàn hảo

+ Tác dụng điều chỉnh một số vấn đề về tiêu hóa

Lượng chất xơ cao trong quả cóc có công dụng hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Các chuyên gia khuyến nghị rằng những ai thường xuyên mắc chứng táo bón và khó tiêu thì nên ăn trực tiếp phần thịt của quả cóc thay vì ép lấy nước uống. Vì cơ thể sẽ dung nạp được nhiều chất xơ hơn nếu chúng ta nhai nuốt trực tiếp loại quả này.

+ Hỗ trợ điều trị thiếu máu

Trong quả cóc có chứa sắt, đây là thành phần dưỡng chất rất tốt cho những người không may mắc bệnh thiếu máu. Sắt giúp hình thành và nuôi dưỡng các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Ngoài ra, lượng vitamin B trong cóc giúp tăng lượng hồng cầu trong máu. Do đó, loại quả này rất có lợi đối với những người thiếu máu.

+ Kiểm soát cholesterol hiệu quả

Vitamin C có trong cóc có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol thành các axit mật nhanh chóng. Nhờ vậy, cơ thể có thể kiểm soát lượng cholesterol trong máu cũng như làm giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi mật tốt hơn. Với lợi ích tuyệt vời này, bạn nên thường xuyên mua cóc về ép lấy nước uống cho cả gia đình nhé!

+ Nước ép cóc giúp ngăn ngừa lão hóa sớm

Gốc tự do là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng lão hóa sớm, bất kỳ người phụ nữ nào cũng e ngại tình trạng này. Để cải thiện tình trạng lão hóa sớm, bạn có thể tìm đến nước ép cóc để sử dụng như một giải pháp hiệu quả và an toàn.

Nước ép cóc giúp ngăn ngừa lão hóa sớm

Vitamin C đóng vai trò rất lớn trong việc giúp duy trì vẻ đẹp của làn da. Nhờ vitamin này mà làn da phụ nữ sẽ nhận được những lợi ích như:

- Collagen được sản xuất nhiều hơn.

- Da được nuôi dưỡng ẩm mượt hơn.

- Các thương tổn trên mô da được chữa lành nhanh chóng.

Ngoài ra, trong dân gian còn truyền tai nhau phương pháp dùng nước lá cóc đun lên để tắm và làm đẹp cho da. Bên cạnh đó, các mỹ phẩm dưỡng da có thành phần chiết xuất từ quả cóc cũng giúp cải thiện đáng kể vẻ bề ngoài cho chị em phụ nữ.

2. Cách làm nước ép cóc thơm ngon và dễ thực hiện

Muốn làm nước ép cóc cũng sẽ tương tự như các loại trái cây khác, bạn phải cần đến một chiếc máy xay sinh tố hoặc máy ép trái cây hỗ trợ. Cách thức sử dụng hai loại máy này sẽ có một vài điểm khác nhau.

2.1 Chế biến nước ép cóc bằng máy ép trái cây

Muốn ngon và có độ chua ngọt tự nhiên, bạn nên chọn những quả cóc đã già, màu vỏ tốt nhất nên ngả hơi vàng sẽ làm cho món nước ép cóc thơm ngon hơn. Sau khi gọt bỏ vỏ, chúng ta tách lấy phần thịt có và bỏ hạt cứng bên trong. Lần lượt cho từ từ phần thịt cóc vào máy và ép lấy nước.

Sau khi gọt bỏ vỏ, chúng ta tách lấy phần thịt có và bỏ hạt cứng bên trong

Nếu cóc bạn mua quá chua hoặc thích uống ngọt, bạn có thể cho thêm một ít đường vào ly nước ép và hòa tan. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể tranh thủ những ngày cuối tuần, nấu sẵn nước đường để dùng dần.

Khi uống chỉ cần bạn thêm lượng nước đường phù hợp và bỏ thêm đá hoặc cho nước ép vào tủ lạnh là đã có ngay cho mình một ly nước ép cóc thơm ngon, giúp giữ gìn vóc dáng lý tưởng.

+ Chế biến nước ép cóc bằng máy xay sinh tố

Ngoài máy ép trái cây thì bạn có thể tận dụng máy xay sinh tố để thực hiện món thức uống bổ dưỡng này. Đương nhiên, việc dùng máy xay sinh tố ép cóc cứng lâu dài sẽ không tốt cho lưỡi dao của máy và hơi tốn nhiều thời gian hơn. Cách thức chọn cóc và sơ chế cóc tương tự như làm với máy ép trái cây.

Tận dụng máy xay sinh tố để thực hiện món thức uống bổ dưỡng này

Sau khi có phần thịt cóc sạch sẽ chúng ta cắt nhỏ chúng (nhỏ hơn dùng máy ép) và cho vào máy sinh tố xay nhuyễn cùng một ít nước lọc. Sau khi xay xong, bạn dùng rây dày lọc lấy phần nước cóc và bỏ phần xác. Đổ nước cóc ra ly, thêm đường và đá. Thế là bạn đã có cho mình một ly nước cóc thơm ngon giàu dưỡng chất.

Theo kinh nghiệm của nhiều người thì cứ 1kg cóc chúng ta sẽ ép ra được 5 lý nước ép 200ml mỗi ly. Với tỷ lệ này bạn có thể cân đo lượng cóc phù hợp để dùng cho gia đình, tránh tình trạng chế biến quá nhiều nước ép một lần và dùng không hết, tốt nhất sau khi ép nên uống ngay hoặc bảo quản tủ lạnh 3-4 giờ.

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3. Có nên uống nước ép cóc mỗi ngày không?

Tuy trong quả cóc chứa rất nhiều các dưỡng chất có lợi có sức khỏe, nhưng bạn cũng không nên lạm dụng uống chúng quá nhiều, bất kỳ loại thực phẩm nào cũng chỉ phát huy công dụng tối đa khi sử dụng với liều lượng phù hợp. Trong nước có chứa nhiều axit tạo thành vị chua nên dễ gây ảnh hưởng không tốt đến dạ dày nếu dùng nhiều, do đó những ai đang mắc căn bệnh đau hoặc viêm loét dạ dày cũng nên hạn chế uống nước ép cóc.

Trong nước ép cóc có chứa nhiều axit tạo thành vị chua nên dễ gây ảnh hưởng không tốt đến dạ dày nếu dùng nhiều

Bên cạnh đó, bạn không nên ăn hoặc uống nước ép cóc khi bụng đang rỗng đói vì có thể gây đau dạ dày, trào tiết dịch và khó chịu cho đường ruột. Khi uống nước ép cóc, nên hòa vào ly một ít muối để trung hòa lượng axit trong dạ dày, giúp bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Nếu đã nắm được nước ép cóc có tác dụng gì cũng như biết cách làm nước ép cóc và biết sử dụng nước ép cóc đúng cách, đúng thời điểm thì chúng tôi hy vọng bạn sẽ có một cơ thể luôn khỏe mạnh. Hãy giới thiệu công dụng của thức uống này đến mọi người và phát huy lợi ích từ loại trái cây quen thuộc này.