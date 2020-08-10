Tác dụng của nước ép mướp đắng đối với sức khỏe

Mướp đắng là loại quả được trồng khá phổ biến ở nước ta và thường được sử dụng trong ẩm thực cũng như làm chữa bệnh. Khổ qua là loại cây thân nhỏ, lá mỏng và có chiều dài 6 - 8cm. Quả mướp đắng có lớp vỏ ngoài sần sùi xấu xí, màu xanh lục hoặc trắng, có vị đắng đặc trưng và được mệnh danh là loại quả đắng nhất trong các loại rau củ quả ăn được.

Nước ép mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) là loại đồ uống thực dưỡng đang được nhiều chị em tin dùng để giảm cân hay hỗ trợ điều trị bệnh cho gia đình. Thực hư như thế nào, mời các bạn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bên cạnh đó, uống nước ép mướp đắng thường xuyên còn giúp kháng viêm, giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Từ đóm, ngăn ngừa nguy cơ đau tim và đột quỵ. Mướp đắng còn giúp kiểm soát huyết áp nhờ hàm lượng kali dồi dào, từ đó giúp hấp thụ lượng natri dư thừa trong cơ thể.

Mướp đắng là loại quả chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất thiết yếu. Chất xơ trong mướp đắng giúp cải thiện nhu động ruột, ngăn ngừa việc thèm ăn và giúp tăng cảm giác no. Các vitamin và khoáng chất có trong mướp đắng hỗ trợ tích cực quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra nhanh hơn. Chúng cũng là loại thực phẩm ít chất béo, calo và carbohydrate, do đó đây là loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả.

3. Uống nước ép khổ qua đúng cách trị được nhiều bệnh

+ Cải thiện bệnh tiểu đường

Uống nước ép mướp đắng có tác dụng gì? Người ta đã tìm thấy nhiều loại hoạt chất trong nước ép khổ qua.

Uống nước mướp đắng có thể hỗ trợ việc kiểm soát được lượng đường trong máu nhờ vào 2 loại hoạt chất là charatin và momordicin. Vì thế, các chuyên gia khuyên người bệnh tiểu đường nên sử dụng nước ép mướp đắng thường xuyên để giảm đáng kể tình trạng bệnh. Hãy sử dụng 1 cốc nước ép mướp đắng 3 lần 1 tuần để hạn chế tăng lượng đường trong máu.

Nhiều loại hoạt chất trong nước ép khổ qua có thể giúp cải thiện bệnh tiểu đường

+ Nước ép khổ qua giúp thanh nhiệt cho cơ thể

Theo đông y thì mướp đắng có tính hàn nên việc sử dụng chúng sẽ giúp cơ thể thanh mát, hạn chế tình trạng nóng trong người. Hơn hết, loại nước này còn giúp giải độc gan và ngăn ngừa nguy cơ mắc một số bệnh có hại.

+ Uống nước ép mướp đắng giúp kích thích tiêu hóa

Trong nước ép khổ qua có chứa chất giúp dạ dày tiết dịch tiêu hóa, từ đó sẽ kích thích sự thèm ăn ở người chán ăn. Sử dụng đều đặn và đúng cách nước mướp đắng còn giúp bạn ăn ngon hơn.

Ngoài ra, với những người hệ tiêu hóa kém có thể uống nước mướp đắng để hỗ trợ ổn định hệ tiêu hóa.

+ Uống nước ép mướp đắng giảm cân

Mướp đắng chứa rất ít calo, chất béo và carbohydrate, do đó đây là loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả cho các chị em. Ngoài ra, nhờ việc giúp kích thích tiêu hóa hiệu quả nên phụ nữ muốn có vóc dáng thon thả có thể uống 1 ly nước ép khổ qua hoặc trà khổ qua sau khi ăn bữa chính 1 giờ.

Uống nước ép mướp đắng giảm cân

+ Tác dụng của nước ép khổ qua trong chữa ho và viêm họng

Hỗ trợ chữa ho và viêm họng là hai tác dụng được khá nhiều người tin dùng của mướp đắng. Cách chữa bệnh tốt nhất là dùng mướp đắng kết hợp với các loại thực phẩm bổ dưỡng khác để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Công thức: Mướp đắng 500g, củ cải 200g, thịt nạc xay nhuyễn 250g tất cả mang đi rửa sạch và thái lát nhỏ.

Nấu canh ăn thường xuyên mỗi tuần 2-3 lần, liên tục trong 2 hoặc 3 tuần sẽ giúp giảm tình trạng ho và viêm họng đáng kể.

+ Diệt khuẩn, tiêu diệt tế bào gây bệnh, phòng ngừa ung thư

Có khá nhiều vitamin C trong mướp đắng, điều này sẽ giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng. Từ đó sẽ ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh do vi khuẩn có hại cho sức khỏe gây ra, đặc biệt có thể phòng ngừa ung thư.

Uống nước khổ qua giúp diệt khuẩn, tiêu diệt tế bào gây bệnh, phòng ngừa ung thư

+ Uống nước khổ qua tốt cho người vàng da và bệnh trĩ

Dùng quả mướp đắng chín vàng rất tốt cho người mắc bệnh trĩ và vàng da. Bởi những người mắc các bệnh lý ở gan gây vàng da mà việc sử dụng nước mướp đắng thường xuyên để giúp gan khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ điều trị vàng da và trĩ rất tốt.

+ Công dụng của mướp đắng trong hỗ trợ thải độc cho cơ thể

Nếu uống một cốc nước ép mướp đắng mỗi ngày thì cơ thể của bạn sẽ được thải độc hiệu quả. Cụ thể hơn là tác dụng giúp giải độc gan và thận của chúng. Những vitamin và khoáng chất trong khổ qua sẽ giúp bồi bổ sức khỏe cho gan và thận.

Những vitamin và khoáng chất trong khổ qua sẽ giúp bồi bổ sức khỏe cho gan và thận

+ Tác dụng của nước mướp đắng với làn da

Làm đẹp da và hỗ trợ trị mụn là những tác dụng nổi bật của mướp đắng. Các chị em có thể kết hợp giữa việc uống nước ép mướp đắng và dùng bã của chúng bôi ngoài da để tăng công dụng làm đẹp. Các vitamin A, C sẽ giúp làn da mịn màng, trắng sáng. Còn các khoáng chất kháng viêm sẽ giúp đẩy bay mụn nhọt, ngăn ngừa các ổ vi khuẩn trên da.

Làm đẹp da và hỗ trợ trị mụn là những tác dụng nổi bật của mướp đắng

4. Cách làm nước ép mướp đắng

+ Công thức nước ép mướp đắng từ quả tươi:

Chuẩn bị vài quả mướp đắng còn sống, mang đi rửa thật sạch rồi ngâm nước muối khoảng 10 phút.

Tiếp theo, mang chúng đi thái mỏng, rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, vắt thêm 1 thìa nước cốt chanh hoặc vài giọt dầu oliu.

Cuối cùng là dùng rây lược lọc lấy nước ép, đun sôi lên và để tủ lạnh uống trong ngày. Tốt nhất bạn nên uống vào buổi sáng và kiên trì sử dụng trong thời gian để thấy được kết quả đáng kể.

Trong trường hợp quá đắng uống không nổi, bạn có thể cho thêm mật ong để cho dễ uống hơn.

Làm nước ép mướp đắng từ quả tươi

+ Công thức nước mướp đắng sấy khô

Mướp đắng chuẩn bị vài quả, mang đi rửa sạch và thái thành từng khoanh nhỏ rồi phơi khô dưới nắng cho đến khi khô quắt lại.

Cho mướp đắng khô lên chảo rang (Sấy) nóng cho tới khi chuyển màu vàng là được. Sau khi khổ qua thật nguội thì cho vào túi rồi buộc lại bảo quản nơi khô thoáng.

Khi bạn muốn sử dụng, chỉ việc bỏ một vài lát mướp đắng khô vào ấm nước rồi đun sôi lên và uống trong ngày. Ngoài ra bạn có thể cho thêm cam thảo để giảm độ đắng khi uống.

5. Cách bảo quản và sử dụng nước mướp đắng đúng nhất

Cách bảo quản:

- Để bảo quản nước ướp mướp đắng tốt nhất là cho chúng vào tủ lạnh nếu không sử dụng hết. Thời gian tối đa có thể bảo quản lạnh là 3-5 ngày.

- Không nên để nước mướp đắng sau khi chế biến ở môi trường nhiệt độ thường quá lâu, chúng sẽ bị thiu và không còn sử dụng được nữa.

- Không nên thêm muối vào nước ép khổ qua vì sẽ làm giảm chất lượng của nước khi bảo quản.

Nên uống nước ép mướp đắng khi nào?

Nên uống tốt nhất vào buổi sáng sau bữa ăn

- Nên uống tốt nhất vào buổi sáng sau bữa ăn. Và chỉ nên uống 2-3 lần/ tuần để không bị các tác dụng phụ.

- Tránh việc kết hợp nước ép mướp đắng với sâm vì đây là con dao hai lưỡi sẽ gây hại cho sức khỏe.

6. Một số tác dụng phụ của nước ép mướp đắng khi dùng quá nhiều

- Gây tan máu.

- Giảm khả năng sinh sản.

- Làm tăng men gan.

- Thay đổi lượng đường trong máu đột ngột.

- Có hại cho gan và thận.

- Không tốt cho người đang có bệnh về đường tiêu hóa.

- Ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu thêm về công dụng của nước ép mướp đắng đối với sức khỏe. Trước khi muốn sử dụng bất kỳ loại thực phẩm nào, bạn cũng nên tìm hiểu trước về nó. Đặc biệt là những người có nhiều vấn đề về sức khỏe, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.