Nước ép bí đỏ - Khám phá tất tần tật về công dụng và cách làm

Bí đỏ giàu chất chống ô-xy hóa và các vitamin với lượng calo thấp. Một ly nước ép bí đỏ có chứa vitamin B1, B2, B6, C, D, E, beat carotene, các khoáng chất như kali, phốt pho, canxi, magie, sắt, sucrose và chất hữu cơ.

Nhắc đến bí đỏ (hay còn gọi là bí ngô), trẻ em sẽ nghĩ ngay đến Halloween với chiếc đèn lồng bí đỏ dễ thương. Người lớn sẽ nghĩ đến các món xào, nấu từ nguyên liệu màu cam bắt mắt và hương vị ngọt ngậy. Nước ép bí đỏ có nhiều công dụng ít ai biết đến như nước ép bí đỏ giúp giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa…

Uống nửa ly nước ép bí đỏ mỗi ngày, cơ thể đón nhận 15 điều tuyệt diệu. Cụ thể những lợi ích từ nước ép bí đỏ mà các mẹ không thể bỏ qua:

Đặc biệt, có hàm lượng cao beta-carotene – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và là một loại caroten chuyển hóa vitamin A trong cơ thể. Ngoài ra, nó cũng chứa carbohydrate, muối và lượng protein nhất định

1.1. Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Bí ngô có chứa chất chống oxy hóa, chẳng hạn như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin. Đây là những chất có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do quá mức gây ra stress oxy hóa (có liên quan đến các bệnh mãn tính), ngăn chặn chúng gây hại cho tế bào của bạn.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy những chất chống oxy hóa này bảo vệ da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và giảm nguy cơ ung thư, các bệnh về mắt và các bệnh khác.

1. 2. Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng chất dinh dưỡng trong bí ngô có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Phải nhắc đến đầu tiên là beta-carotene giúp cơ thể hình thành vitamin A, tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Thiếu vitamin A sẽ khiến hệ thống miễn dịch kém hơn.

Bí ngô cũng chứa nhiều vitamin C, có hiệu quả giúp tăng sản xuất tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm cho vết thương nhanh lành hơn.

Ngoài ra, trong bí ngô còn chứa một nguồn cung cấp vitamin E, sắt và folate – tất cả đều được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Hàm lượng chất dinh dưỡng trong bí ngô có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

1.3. Bảo vệ thị lực

Việc thị lực giảm dần theo tuổi tác là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, có nhiều cách để giảm nguy cơ mất thị lực của bạn, trong đó ăn uống đúng chất dinh dưỡng là điều bạn có thể làm. Bí ngô rất giàu chất dinh dưỡng có liên quan đến thị lực mạnh khi cơ thể bạn già đi.

Bí ngô là một trong những nguồn tốt nhất của lutein và zeaxanthin, hai hợp chất hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). Được biết, hàm lượng beta-carotene cung cấp cho cơ thể bạn lượng vitamin A, hạn chế nguy cơ bị đục thủy tinh thể, một nguyên nhân phổ biến gây mù lòa.

Ngoài ra, nó chứa một lượng lớn vitamin C và E, có chức năng như chất chống oxy hóa và có thể ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào mắt của bạn.

1.3. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Ung thư là một căn bệnh nghiêm trọng, trong đó các tế bào phát triển bất thường. Tế bào ung thư tạo ra các gốc tự do để giúp chúng sinh sôi nhanh chóng.

Carotenoid có chứa nhiều trong bí ngô sẽ hoạt động như chất chống oxy hóa. Từ đó, vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư.

1.4. Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Bí ngô chứa nhiều kali, vitamin C và chất xơ là những chất có liên quan đến lợi ích của tim. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy những người hấp thụ nhiều kali hơn sẽ có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ đột quỵ – hai yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim.

Bí ngô cũng là chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ LDL cholesterol “xấu” từ quá trình oxy hóa khi chúng kết tụ dọc theo thành mạch máu, gây hạn chế mạch và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

1.5. Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Trong bí đỏ có chứa các carotenoid như beta-carotene hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên. Carotenoid được vận chuyển đến các cơ quan khác nhau bao gồm cả da, giúp bảo vệ các tế bào da chống lại tác hại từ tia UV có hại.

Vitamin C trong bí đỏ giúp tạo ra collagen, một loại protein giữ cho làn da của bạn chắc khỏe. Do đó, dùng bí đỏ sẽ giúp cho làn da khỏe mạnh.

Hơn nữa, bí ngô có chứa lutein, zeaxanthin, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa khác đã được chứng minh là có khả năng tăng cường khả năng bảo vệ da của bạn chống lại tia UV.

Trong bí đỏ có chứa các carotenoid như beta-carotene hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên

1.6. Bổ sung vào chế độ ăn uống dễ dàng

Bí ngô rất ngon, đa năng và dễ dàng để thêm vào chế độ ăn uống của bạn. Cũng chính nhờ hương vị ngọt ngào đã giúp bí đỏ trở thành thành phần phổ biến trong các món ăn như sữa trứng, bánh nướng và bánh kếp, mà vẫn hoạt động tốt trong các món mặn như canh, súp…

Bí ngô có vỏ rất dai, vì vậy bạn cần phải nỗ lực để cắt lát. Sau khi cắt xong, bạn hãy vớt hạt và những phần có dây ra, sau đó cắt bí đỏ thành từng miếng vừa ăn.

1.7. Thúc đẩy giảm cân

Bí ngô chứa cực kỳ ít calo mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng. Đây được coi là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Đây là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có thể giúp hạn chế sự thèm ăn của bạn.

Trên thực tế, bí ngô chứa dưới 50 calo mỗi cốc (245 gram) và chứa khoảng 94% là nước. Nói một cách đơn giản, bí ngô là một loại thực phẩm thân thiện với việc giảm cân vì bạn có thể tiêu thụ nhiều hơn các nguồn carb khác (như gạo và khoai tây), nhưng vẫn hấp thụ ít calo hơn.

Bên cạnh giúp loại bỏ vài cân mỡ thừa, nước ép bí đỏ còn làm đẹp da, mượt tóc, “tưới tắm” toàn bộ tế bào trong cơ thể bằng lượng dưỡng chất thực vật dồi dào.

1.8. Dành cho phụ nữ, nam giới và trẻ em

Đối với nam giới, loại rau này giúp chữa các bệnh về tuyến tiền liệt nhờ tác dụng chống viêm và kháng khuẩn. Kẽm được tìm thấy trong bí ngô là thành phần quan trọng nhất sức khỏe nam giới... Đây là nguyên tố vi lượng giúp tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, có tác động tích cực đến quá trình sinh tinh, thúc đẩy quá trình mọc tóc và bảo vệ mạch máu khỏi xơ vữa động mạch.

Đối với chị em, thường xuyên uống nước bí đỏ sẽ giúp bồi bổ sức khỏe phụ nữ. Vitamin E của sắc đẹp làm cho làn da mịn màng và rạng rỡ. Bổ sung loại nước uống này trong thời kỳ mang thai sẽ giúp làm dịu tâm trạng thất thường, giảm buồn nôn và giảm chuột rút. Thức uống bí đỏ được dùng cho trẻ từ bảy tháng như một thức ăn bổ sung.

Đối với trẻ nhỏ, chất xơ rau cải thiện nhẹ nhu động ruột và sẽ hữu ích nếu trẻ dễ bị táo bón. Nếu bé không thích mùi vị của bí đỏ, hãy trộn với các loại rau và quả mọng khác cho vừa miệng. Táo, cam, bưởi, nho, lý chua là phù hợp.

Và bây giờ, bạn sẽ biết thêm cả cách làm nước ép bí đỏ sống và kết hợp cùng các hoa quả khác nhau, sẽ rất thú vị và ngon miệng đó. Cùng bắt đầu nào!

Cách chọn bí đỏ:

Nên lựa chọn những quả bí đỏ nặng, chắc tay và có vỏ trơn nhẵn. Không nên mua những quả có các nốt, vết trên vỏ.

Lưu ý chọn những quả có cuống dài khoảng 2-5cm (những quả có cuống ngắn hơn có thể bị thối rữa nhanh hơn).

II. Cách làm nước ép bí đỏ

2.1. Cách làm nước ép bí đỏ lạ miệng

+ Nguyên liệu làm nước ép bí đỏ

300gr bí đỏ

30ml nước đường (hoặc 180ml sữa tươi)

20ml syrup chanh

10ml syrup tắc

Đá viên

Dụng cụ: máy ép hoa quả, ly thủy tinh cao, muỗng khuấy, dao, thớt…

Cách làm nước ép bí đỏ thơm ngon hấp dẫn

+ Sơ chế bí đỏ

Lựa chọn với những quả có lớp vỏ cứng, màu vàng đậm, ruột quả cũng có màu vàng đậm để nước ép thơm và ngọt hơn.

Để bí đỏ ráo nước rồi cắt miếng nhỏ vừa, cho vào một cái âu nhỏ

Trước tiên, bạn gọt bỏ vỏ bí đỏ, rửa thật sạch lớp nhựa bên ngoài. Nên đeo bao tay nilon để không bị dính nhựa quả.

Tiếp theo, để bí đỏ ráo nước rồi cắt miếng nhỏ vừa, cho vào một cái âu nhỏ. Nước đường sẽ giúp bí đỏ sau khi ép có màu sáng, đẹp mắt hơn, hương vị cũng ngon hơn. Bạn rót vào ít nước đường hoặc đường cát, đảo đều với bí đỏ và ngâm trong khoảng 15 phút.

Vớt lấy bí đỏ đã ngâm nước đường cho vào máy và ép lấy nước. Nên vệ sinh thật sạch sẽ trước khi sử dụng máy ép để nước ép không bị ám mùi và bám cặn từ các lần ép trước.

Ép bí đỏ chỉ trong vài giây đồng hồ

+ Bí quyết pha chế nước ép bí đỏ từ chuyên gia

Lần lượt cho các nguyên liệu pha chế theo các định lượng như sau: 70ml nước ép bí đỏ, 30ml nước đường, 20ml syrup chanh, 10ml tắc. Tiếp theo, bạn dùng muỗng khuấy đều và cho đá viên vào.

Cho syrup chanh và tắc là cách hiệu quả để giúp kích vị và kích màu nước ép, giúp nước ép lên màu tự nhiên, hương vị đậm hơn và để lâu không bị tách nước.

Thêm 1 cách làm nước ép bí đỏ sữa tươi bạn có thể tham khảo như sau: bạn cho toàn bộ nước ép bí đỏ vào một cái bình thủy tinh lớn rồi rót vào 180ml sữa tươi có đường, khuấy đều, rót ra ly, thêm đá viên và thưởng thức. Vị béo của sữa tươi kết hợp cùng nước ép bí đỏ cũng thơm ngon không kém.

+ Công dụng của nước ép bí đỏ

Thường xuyên uống nước ép bí đỏ và sử dụng bí đỏ vào chế biến món ăn, cơ thể sẽ có những đổi tích cực khiến bạn bất ngờ. Không chỉ là giảm cân, làm đẹp da, sáng mắt, dùng nước ép bí đỏ đặc biệt tốt cho gan, thận và những người có bệnh về túi mật; cải thiện hệ tiêu hóa; đào thải chất độc; điều trị mất ngủ và giải tỏa stress…

2.2. Nước ép bí đỏ sống

+ Nguyên liệu:

– 200 – 300g bí đỏ

– Vài lát gừng

– ½ quả chanh vài

– 1 thìa cafe muối hồng

+ Cách làm nước ép bí đỏ sống:

– Chọn mua nguyên liệu: Bạn nên bổ ra để kiểm tra bí đỏ ngon cho ly nước ép chất lượng. Nên chọn quả có màu vàng cam đậm, cứng, cầm thấy nặng tay, không bị dập hay sứt sẹo, có phần đế lõm vào và ít ruột.

– Sơ chế: Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt. Chanh vắt lấy nước cốt.

– Ép / Xay: Cho bí đỏ và gừng vào máy ép lấy nước. Sau đó cho nước cốt chanh và ít muối vào.

– Thành phẩm: Ly nước ép bí đỏ màu cam sánh mịn, hòa tan cùng nước cốt chanh và chút muối hồng để bớt đi vị hơi ngai ngái, sẽ rất dễ uống.

Ly nước ép bí đỏ màu cam sánh mịn

Dùng công thức này sau một thời gian bạn sẽ thấy cái thiện thị lực, làn da, sức khỏe… bạn sẽ bị “nghiền” nước ép bí đỏ sống đó.

2.3. Làm nước ép bí đỏ và sữa tươi

Uống nước ép bí đỏ sữa tươi vừa tốt cho sức khỏe, vừa làm đẹp da và hỗ trợ giảm cân. Đây là công thức cực kỳ đơn giản, bạn có thể pha chế để sẵn sử dụng trong ngày cho cả gia đình bạn uống.

Cách làm nước ép bí đỏ sữa tươi:

– Chọn mua nguyên liệu: Với từng khẩu vị và nhu cầu mà bạn có thể cân nhắc sữa tươi có hoặc không đường.

Chọn sữa tươi không đường sẽ phù hợp với giảm cân bởi có vị ngọt tự nhiên của bí đỏ cũng đủ khiến thành phẩm ngon ngậy rồi.

Sơ chế bí đỏ:

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt và rửa sạch. Cắt thành từng khúc nhỏ.

Pha chế nước ép bí đỏ ngon:

- Vệ sinh các dụng cụ, lồng máy thật sạch sẽ trước khi làm nước ép để nước ép không bị tách lớp. Tiếp đến, bạn cho bí đỏ vào máy ép trái cây, lấy nước cốt bí đỏ.

- Tiếp đó, bạn hòa trộn đều giữa nước ép bí đỏ và 180ml sữa tươi. Thêm một ít đá viên để thưởng thức ngon hơn.

Nước ép bí đỏ màu cam khi đổ sữa vào sẽ thành màu kem rất hấp dẫn

Thành phẩm:

Nước ép bí đỏ màu cam khi đổ sữa vào sẽ thành màu kem rất hấp dẫn. Công thức này được rất nhiều người yêu thích, kể cả trẻ nhỏ cũng thích uống vì công thức này béo ngậy và nhiều công dụng cho sức khỏe.

2.4. Nước ép bí ngô gừng

+ Nguyên liệu:

– 200 – 300g bí ngô

– Vài lát gừng

+ Cách làm nước ép bí ngô:

– Chọn mua nguyên liệu: Có thể nhiều kiểu bí ngô hay gặp là bí ngô tròn, bí ngô hồ lô, bí ngô mật. Trong đó, bí ngô tròn thường nhiều ruột, ít ngọt hơn so với bí ngô mật.

– Sơ chế: Rửa sạch bí ngô, cạo bỏ vỏ và ruột rồi cắt miếng vừa ăn.

– Ép / Xay: Cho toàn bộ gừng thái lát và phần thịt bí ngô vừa sơ chế vào máy ép lấy nước. Thêm nước lọc để hỗn hợp bí ngô xay nhuyễn hơn, lọc bã lấy nước hiệu quả hơn.

Thành phẩm: Đây là công thức nước ép giữ nguyên vị của bí ngô nhất, chỉ dậy chút cay nhẹ của gừng (không đáng kể).

Công thức nước ép giữ nguyên vị của bí ngô nhất, chỉ dậy chút cay nhẹ của gừng

2.5. Nước ép bí đỏ và dứa

Nước ép bí đỏ với hương thơm tự nhiên của dứa là lựa chọn phù hợp với những chị em khi mới giảm cân.

Hương vị của dứa sẽ nhanh chóng lấn át đi mùi vị hăng của bí đỏ. Không chỉ vậy nước dứa cũng là một trong những trùm về nước ép trái cây.

+ Nguyên liệu:

– 200 – 300g bí đỏ

– ⅓ quả dứa

– ½ quả chanh

– Vài lát gừng

+ Cách làm nước ép bí đỏ dứa:

– Cách chọn nguyên liệu: Nên chọn quả tròn và ngắn sẽ nhiều thịt hơn quả dài. Bề ngoài quả dứa có màu vàng đều, mắt mở và có mùi thơm.

– Sơ chế: Trước khi cắt bỏ vỏ và hạt, tiến hành làm sạch bí đỏ. Cắt cuống dứa và vỏ, có thể giữ lại mắt và thái miếng vừa ép. Rửa sạch gừng, nhất là các phần kẽ. Vắt lấy nước cốt chanh.

– Ép / Xay: Lần lượt cho dứa, gừng, bí đỏ vào máy ép để bã được đẩy ra ngoài làm sạch máy ép tốt hơn.

Cho tất cả nguyên liệu cùng một lúc với chút nước lọc vào máy sinh tố và xay mịn rồi lọc lấy nước. Hòa tan cùng nước cốt chanh ở công đoạn cuối cùng.

Thành phẩm: Cách làm bí đỏ mix dứa này có điểm mới đó là màu sắc bí đỏ lạ mắt. Vẫn màu cam quen thuộc nhưng vị sẽ hơi chua và thơm mùi dứa hơn, rất đáng để bạn trải nghiệm.

Nước ép bí đỏ và dứa

2.6. Nước ép bí đỏ táo

Nguyên liệu:

– 200 – 300g bí đỏ

– 1 quả táo

– ½ quả chanh

Cách làm nước ép bí đỏ táo:

– Chọn mua nguyên liệu: Chọn quả táo có nguồn nhập uy tín và quả còn tươi, không bị sâu dập. Táo được ép cả vỏ và hạt để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất.

– Sơ chế: Rửa sạch bí đỏ, để ráo nước và cắt vỏ, ruột và thái miếng để ép. Táo bỏ cuống, vệ sinh kỹ phần rốn để hết bẩn. Vắt lấy nước cốt chanh.

– Ép / Xay: Cho cả 2 nguyên liệu này vào máy ép hoặc máy xay lọc bỏ bã lấy nước. Tiếp theo, cho nước cốt chanh vào ly nước để khuấy tan đều sẽ làm dậy lên hương vị, vừa giúp ly nước bảo quản tốt hơn.

– Thành phẩm: Đây là công thức tự nhiên, dễ uống nhất, phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm nước ép bí đỏ mà còn e ngại hương vị của loại củ quả này.

Nước ép bí đỏ táo

2.7. Nước ép bí đỏ bột giấy

Thức uống được làm từ bí đỏ luộc, giúp tăng thời gian bảo quản.

Thành phần: bí ngô - 1,5 kg; đường - 250g; axit citric - 1 muỗng cà phê; nước - 1 l

Sự chuẩn bị:

Gọt vỏ bí đỏ, cắt nhỏ cho vào nước đun sôi khoảng 10-15 phút để rau chín và mềm, để nguội và đánh nhuyễn bằng máy xay hoặc xát qua rây.

Thêm đường và axit và đun sôi lại, hớt bỏ bọt. Khi bọt ngừng xuất hiện, đồ uống đã sẵn sàng.

Rót nước cốt vào các lọ khô sạch, đậy kín nắp và để nguội ở nhiệt độ phòng. Bảo quản ở nơi mát mẻ. Cho thêm nước ép cà rốt, củ cải đường, táo, cam, lê, chanh, nho hoặc quả lý gai để có được một thức uống ngon và lành mạnh hơn.

Để món này tươi ngon bạn nên cho thêm quả mâm xôi hoặc chuối vào nước bí đỏ và đánh bằng máy xay sinh tố.

2.8. Nước ép bí đỏ với mơ khô

Thành phần: bí ngô gọt vỏ - 1kg; cà rốt lớn - 1 củ; mơ khô - 200g; đường - 500g; axit xitric - 5 g; nước - 3 l.

Sơ chế nguyên liệu: Các loại rau củ gọt vỏ, cắt khối vừa ăn. Mơ khô đổ với nước nóng, rửa sạch trong một giờ và thái nhỏ.

Thực hiện: Kết hợp rau với mơ khô và 1 lít nước và nấu trong 2 giờ trên lửa vừa. Cho hỗn hợp này xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố, đường, axit xitric và 2 lít nước còn lại được thêm vào.

Nấu trên lửa vừa trong một giờ nữa. Cho vào hũ sạch và đậy lại bằng nắp, đun sôi trong 10 phút và để nguội . Bảo quản trong tủ lạnh hoặc hầm rượu.

2.9. Nước ép bí đỏ mix cà rốt

Vị của cà rốt cũng hơi khó uống như bí đỏ. Khi kết hợp với bí đỏ sẽ trở thành cách làm nước ép bí đỏ giảm cân. Cả hai loại quả này đều rất giàu beta-caroten, giúp tác động phần lớn đến màu da nếu được uống với một lượng đúng cách. Hỗn hợp nước uống này cũng mang lại hiệu quả giảm cân vượt trội với hàm lượng chất xơ cào cùng vô vàn các vitamin và khoáng chất.

– Chuẩn bị nguyên liệu: 200g bí đỏ, 1 củ cà rốt, máy ép.

– Các bước thực hiện:

+ Gọt vỏ bí đỏ, bỏ hạt và thái thành từng miếng, tương tự cà rốt cũng bỏ vỏ, cắt thành từng miếng.

+ Cho cà rốt, bí đỏ vào máy ép, ép lấy nước và bỏ đi phần bã.

+ Dùng nước ép uống trực tiếp hoặc bảo quản trong tủ lạnh.

Nước ép bí đỏ mix cà rốt

2.10. Nước ép bí đỏ mix mật ong

Cho thêm mật ong sẽ giúp tăng thêm hương vị cho món nước ép bí đỏ. Vừa dễ uống lại rất tốt cho sức khỏe. Cách làm nước ép bí đỏ giảm cân mix mật ong như sau:

– Chuẩn bị nguyên liệu: 200g bí đỏ, 2 thìa mật ong, máy ép.

– Cách thực hiện:

+ Gọt vỏ bí đỏ và cho vào máy ép, ép lấy phần nước.

+ Thêm mật ong vào nước ép bí đỏ và uống trực tiếp hoặc bảo quản trong tủ lạnh.

Sinh tố bí đỏ giảm cân mix cùng sữa chua không đường

– Nguyên liệu cần chuẩn bị: 200g bí đỏ, 1 hộp sữa chua không đường.

– Các bước tiến hành:

+ Gọt vỏ bí đỏ, bỏ hạt cho vào máy ép, ép lấy phần nước.

+ Trộn sữa chua vào cốc nước ép bí đỏ và thưởng thức.

2.11. Sữa bí đỏ giảm cân mix sữa tươi không đường

– Chuẩn bị nguyên liệu: 200g bí đỏ, 100ml sữa tươi không đường, máy ép.

– Cách làm nước ép bí đỏ giảm cân cùng sữa tươi:

+ Bí đỏ gọt vỏ bỏ hạt cho vào máy ép, ép lấy phần nước.

+ Trộn nước ép bí đỏ với sữa tươi và thưởng thức.

Một số cách làm nước ép bí đỏ ngon khác:

Để thay đổi khẩu vị, bạn có thể sáng tạo công thức nước ép bí đỏ với một số loại rau củ quả như: chanh dây (chanh leo), sữa chua… Để tăng thêm hương vị cho nước ép bí đỏ, bạn có thể thêm quế, gừng, nước chanh, nước táo tự nhiên.

Để giảm cân, giảm mỡ bụng bằng bí đỏ, bạn có thể tham khảo thêm một số lời khuyên từ chuyên gia về thói quen hằng ngày. Nên uống nhiều nước, uống đủ 8 ly nước/ngày. Nên di chuyển, đi đi lại lại sẽ giúp cho cơ thể bạn hoạt động thường xuyên thay vì ngồi lâu một chỗ. Kết hợp với một chế độ ăn uống giảm cân khoa học. Hạn chế sử dụng nước uống có ga, đồ béo (phô mai), đồ chiên dầu. Thường xuyên bổ sung các loại rau củ quả, nước ép… Chắc chắn, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu cơ thể săn chắc, giảm bớt lượng mỡ thừa và cơ thể luôn khỏe mạnh. Bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều công thức pha chế nước ép khác như: nước ép cà rốt, nước ép dứa, nước ép táo, nước ép khế …

III. Cách uống nước ép bí ngô hiệu quả

Uống trước bữa ăn 20-30 phút. Chỉ nên uống 0,5-1 ly nước trái cây. Bạn không nên uống nhiều hơn hai ly mỗi ngày, nếu không cơ thể sẽ không hấp thụ được hết. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh về đường tiêu hóa, tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Uống nước ép bí ngô trước bữa ăn 20-30 phút

Tùy thuộc vào mục đích của đồ uống, bạn chọn liều lượng trung bình khác nhau: để điều trị và phòng ngừa các bệnh về gan và túi mật - 1/4 cốc ba lần một ngày (liệu trình tối đa 10 ngày) hoặc một cốc khi bụng đói; với sỏi niệu - 1/2 cốc ba lần một ngày (cùng thời gian); để ngăn ngừa các bệnh nam giới - 1/2 cốc 2-3 lần một ngày; khi mang thai - 1/2 cốc vào buổi sáng.

Những đối tượng không nên uống nước ép bí đỏ:

Nước ép bí đỏ được chống chỉ định cho: cơn trầm trọng viêm tụy; viêm túi mật cấp tính; bệnh tiểu đường nặng; độ chua thấp của dạ dày.

Đối với bệnh nhân mắc bệnh viêm loét dạ dày và các dạng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng khác, chỉ có thể uống nước bí ngô sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Nếu sử dụng không đúng cách có thể khiến tình trạng của bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn.

IV. Câu hỏi thường gặp với nước ép bí đỏ

- Nước ép bí đỏ sống có tốt không?

Bí đỏ được dùng để chế biến thành soup, nấu canh, hầm và cả đồ ngọt như bánh, sữa… Đáp án cho câu hỏi “bí đỏ có thể ăn sống được không” là có.

Tuy nhiên, bí đỏ vẫn có thể ăn sống bằng cách nước ép hoặc làm salad cũng cực kỳ bổ dưỡng, giữ được các khoáng chất quan trọng mà trong quá trình nấu chín có thể bị mất đi.

Chính vì vậy, bạn đừng ngại thử ngay bí đỏ sống để cảm nhận sự tươi, ngọt lành và những chất bổ dưỡng.

Bí đỏ vẫn có thể ăn sống bằng cách nước ép hoặc làm salad cũng cực kỳ bổ dưỡng

- Nước ép bí đỏ giúp tăng cân không?

Nhiều người e ngại khi ăn bí đỏ tăng cân do bí đỏ có vị ngọt. Mặc dù vậy, bạn cần biết rằng bất cứ loại thực phẩm nào cũng có thể làm tăng cân nếu chúng ta sử dụng không hợp lý và bí đỏ cũng vậy.

Nếu lựa chọn bí đỏ quá già để chế biến sẽ có nhiều đường hơn so với bí đỏ vừa tầm sử dụng. Hoặc kết hợp bí đỏ nấu sữa, bánh, chè có ngọt thì khả năng thay đổi cân nặng tăng lên là rất cao.

Chỉ cần lưu ý như vậy là bạn hoàn toàn có thể giảm cân vì loại quả này chứa nhiều dưỡng chất giúp đẩy nhanh trao đổi chất, đốt cháy tối ưu mỡ thừa và phát triển cơ bắp.

- Thời điểm uống nước ép bí đỏ tốt nhất?

Để các dưỡng chất hấp thụ vào cơ thể tốt nhất, vừa có hương vị thơm ngon. Bạn nên uống trong vòng 2 giờ sau khi ép trái cây tươi nói chung và nước ép bí đỏ nói riêng, tốt nhất bạn

Khung giờ “vàng” để uống nước ép bí đỏ là vào bữa sáng, trước bữa ăn từ 30 phút đến 1 giờ. Đây là thời điểm dạ dày sẽ hấp thụ enzyme cũng như các chất dinh dưỡng với tốc độ nhanh nhất để các dưỡng chất trong nước ép sẽ được hấp thụ vào cơ thể cao nhất.

Tránh để nước ép ngoài không khí lâu, nếu không uống liền hãy bảo quản chúng trong tủ lạnh. Tốt nhất bạn chỉ nên ép với lượng vừa đủ và sử dụng ngay sau khi ép nhé.

- Nước ép bí đỏ có tốt cho bà bầu không?

Nước ép bí đỏ là một gợi ý mang lại nhiều lợi ích cho bà bầu như ngăn ngừa thiếu máu, giảm mệt mỏi…

Nước ép rau củ quả thường đem lại nhiều công dụng cho mọi người. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai sẽ cần lưu ý những gì nạp vào vì có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

Nên tiêu thụ với số lượng vừa đủ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Lưu ý không nên uống quá nhiều sẽ không phát huy tác dụng đối với sức khỏe mà còn gây vấn đề cho cơ thể như phản ứng dị ứng, vấn đề tiêu hóa…

- Nước ép bí đỏ có giảm cân không?

Nước ép bí đỏ có thể giúp giảm cân hiệu quả

Không thể phủ nhận tác dụng của nước ép bí đỏ sống và cách làm nước ép bí đỏ giảm cân siêu đơn giản trên đây. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn liệu không biết nước ép bi đỏ có giảm cân thật không? Câu trả lời như sau:

1 người bình thường cần khoảng 1800 Kcal/1 ngày, nếu lượng thức ăn hàng ngày thấp hơn 1800 Kcal chắc chắn sẽ giảm cân. 1 bữa để uống no nước ép bí đỏ chúng ta cần khoảng 3 ly ~ 260 Kcal. 1 ngày ta có 3 bữa. Như vậy ta có phép tính đơn giản sau:

Lượng Kcal 1 ngày uống bí đỏ là: 390 kcal x 3 bữa = 1170 Kcal/ 1 ngày < 1800 Kcal trung bình

Do đó, có thể khẳng định nước ép bí đỏ có thể giảm cân.

- Có nên chọn giảm cân bằng bí đỏ?

Theo những tác dụng và hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong bí đỏ, chúng ta có 1 đáp án như sau:

+ Nếu chỉ uống nước ép bí đỏ giảm cân => Tỉ lệ khối lượng các chất sẽ chênh lệch nghiêm trọng gây nên tình trạng giảm cân nhưng mất cân bằng dinh dưỡng => không nên giảm cân bằng bí đỏ.

+ Nếu bạn kết hợp bí đỏ và các thực phẩm khác 1 cách khoa học, đảm bảo ~ 1800 calo 1 ngày => Cơ thể sẽ không bị chênh lệch dinh dưỡng quá nhiều => nên giảm cân bằng bí đỏ.

Thức uống được làm từ bí đỏ hoặc kết hợp với nước ép của các loại rau và trái cây khác rất hữu ích đối với sức khỏe, sắc đẹp. Làm nước ép bí đỏ rất đơn giản, chỉ cần mất một chút thời gian và chỉ một vài nguyên liệu, trong đó chính là bí đỏ. Hy vọng với chia sẻ cách làm nước ép bí đỏ giảm cân trên đây sẽ mang đến cho bạn một món thức uống không chỉ thơm ngon mà còn mới mẻ để bạn thay đổi khẩu vị.