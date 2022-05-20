5 loại thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ nước và tăng cường miễn dịch

Kiến thức hay 20/05/2022 15:15

Có một câu nói rằng 'nước là thuốc'. Điều này là do nước là thành phần quan trọng nhất của cơ thể con người. Nước chiếm 60% trọng lượng cơ thể người, 75% não và cơ, 80% sụn và 94% máu.

Theo nghiên cứu, đau đầu, mệt mỏi, khó tập trung và suy giảm trí nhớ xuất hiện ngay cả trong tình trạng "mất nước nhẹ", tức là ít hơn 1,5% so với lượng nước trong cơ thể bình thường. Duy trì đủ nước trong cơ thể cũng tăng cường hệ thống miễn dịch.

Vì vậy, bạn nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày? Theo U.S. News and World Report, một người nặng 150 pound (khoảng 68kg) nên uống ít nhất 75 ounce (khoảng 2,2 lít) nước mỗi ngày.

Các chuyên gia nói rằng "Bạn cần cung cấp đủ nước cho cơ thể nhưng không thể chỉ uống nước mà nên tiêu thụ các thực phẩm khác. Cách tốt nhất là ăn thực phẩm có hàm lượng nước cao và các chất dinh dưỡng cùng khác với nước". Về vấn đề này, hãy cùng tham khảo 5 loại thực phẩm do 'Cheatsheet.com' giới thiệu để giữ cho cơ thể đủ nước và tăng cường hệ miễn dịch.

Dưa chuột

5 loại thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ nước và tăng cường miễn dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột là một loại rau có hàm lượng nước 96,7%. Một cốc dưa chuột lát có tác dụng làm dịu cơn khát tương tự như một cốc nước. Dưa chuột cũng chứa các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin K và kali, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

Dưa hấu

5 loại thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ nước và tăng cường miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu được tạo thành từ 93% nước. Các chuyên gia cho biết "Ngoài nước, trái cây và rau quả còn chứa muối, khoáng chất và đường tự nhiên có tác dụng giữ nước trong cơ thể hiệu quả hơn nước tinh khiết".

Dưa hấu có chứa magie và kali nên được coi là thực phẩm tốt để duy trì lượng nước trong cơ thể. Ngoài ra, dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin A, B6, C, thiamine, riboflavin, niacin, axit panthenic, phốt pho, kẽm, đồng, mangan, selen, choline, lycopene và betaine.

Cà chua

5 loại thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ nước và tăng cường miễn dịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua chứa 94,5% là nước và các vitamin, khoáng chất thiết yếu, cũng như các chất chống oxy hóa như alpha và beta carotene, lutein và lycopene.

Cần tây

5 loại thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ nước và tăng cường miễn dịch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây chứa 95% là nước. Nó được coi là một thực phẩm ăn kiêng tốt vì nó giàu chất xơ nhưng ít calo. Cần tây cũng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa như zeaxanthin, lutein, beta-carotene và giúp giảm huyết áp. Nó cũng chứa các hormone làm dịu hệ thần kinh trung ương. Chúng cũng chứa kali và natri, giúp duy trì sự cân bằng của chất lỏng trong cơ thể.

Sữa chua nguyên chất

5 loại thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ nước và tăng cường miễn dịch - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua nguyên chất, không chứa đường hoặc trái cây cũng tốt như ăn trái cây và rau quả để duy trì nước cho cơ thể. Nước của sữa chua thường là 85-88%.

Sữa chua như thế này thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong dạ dày, giúp hết chướng bụng. Nó cũng là một nguồn cung cấp protein, chất điện giải và canxi, có đặc tính tăng cường sức khỏe.

(Theo Kormedi)

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